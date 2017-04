Un autogolpe que nos pone al borde del abismo

Tratando de describir la sbita transformacin sufrida por el presidente Donald Trump en las ltimas semanas, o sea el pasaje de un mandatario que propona combatir al terrorismo para poner fin al martirio blico en Siria pas en el cual Estados Unidos comenz a partir de 1949 a fomentar golpes de Estado y subversiones internas (1)- y normalizar las relaciones con Rusia, a un presidente agresivo e injerencista que lanza una operacin militar que agrava el conflicto en Siria al tiempo que amenaza con decapitar el gobierno de Corea del Norte, un pas que posee el arma nuclear, no pude contenerme antes de entrar en el anlisis de lo que considero como un auto-golpe de Estado-, de introducirlo con un cuento de varitas mgicas.

La varita mgica del poder imperial

Hubo una vez un Presidente en Estados Unidos que despus de ganar las elecciones prometiendo poner fin a las continuas guerras para combatir finalmente al temible terrorismo que los anteriores gobiernos de su pas haban contribuido a crear, y comenzar as a respetar las soberanas e intereses de los dems pases, grandes o pequeos, lleg a la Casa Blanca y se dio cuenta de que el aparato estatal no le responda, que los medios de prensa y los legisladores de la oposicin y hasta de su propio partido lo atacaban sin cesar para deslegitimarlo, que los funcionarios del pasado gobierno lo haban espiado para serrucharle el piso, para destituirlo.

Entonces el nuevo Presidente, que (sin ser argentino) miraba su ego desde el ltimo piso de las altas torres de hoteles y edificios que haba construido, pidi la ayuda de altos militares siempre dispuestos a hacer la guerra, de ricos jefes de empresas, de financieros que saben cmo ganarse los apoyos de los oligarcas, para encontrar en Washington la varita mgica que lo convirtiera en un Presidente con todo el poder, y admirado hasta por sus enemigos polticos.

Ellos le recomendaron que echara de su equipo a los consejeros y seguidores que le haban ayudado a ganar las elecciones pero tambin llenado la cabeza con las absurdas ideas de dilogo con Rusia, de combatir a los terroristas para lograr la paz en Siria. Y fue as que el Presidente sin poder pudo encontrar la varita mgica que produjo el incidente en Siria y le dio la oportunidad de lanzar una operacin militar relmpago con poderosos y costosos misiles crucero, para as poder dar a conocer ante el mundo el gran espectculo de que se haba dado s mismo un golpe de Estado.

Dicho y hecho, gracias a la varita mgica pudo as el odiado presidente Trump transformarse en el acto en un Presidente alabado y adorado por los medios de prensa, los opositores que tanto hicieron para hundirlo y hasta por sus propios correligionarios polticos que horas antes buscaban derribarlo.

Ahora en serio

Desde el 4 de abril, cuando se report un ataque con armas qumicas en la ciudad siria de Jan Shijn, ocupada por los terroristas de Al Qaeda, Estados Unidos (EEUU) y sus aliados se apresuraron a sealar directamente al presidente sirio Bashar al-Assad como el responsable, sin que mediara una investigacin de la ONU y a pesar de indicios de que fuentes cercanas a los terroristas haban anunciado un da antes que se producira un incidente de repercusin internacional (2).

El bombardeo con misiles crucero ordenado unilateralmente por el presidente Trump tuvo lugar 63 horas ms tarde (3) y el objetivo fue el aeropuerto militar sirio de Shayrat, en la provincia de Homs, poniendo a Siria, a todo el Oriente Medio y al mundo frente al peligro de una guerra que puede llegar a ser total, como claramente denuncia el compaero socilogo Andrs Piqueras en su llamamiento Seria amenaza de guerra (4).

Washington y sus aliados rechazaron de plano la versin de Rusia, de que un bombardeo por aviones sirios con bombas convencionales haba probablemente hecho estallar un depsito de municiones en el cual los terroristas fabrican armas qumicas para ser enviadas a Mosul, en Irak, donde seguido los terroristas usan armas de este tipo contra la poblacin civil y los militares iraques, armas que son fabricadas con precursores qumicos proveniente de pases aliados de Washington (5).

Ninguna investigacin fue efectuada hasta el momento para verificar las acusaciones de que el gobierno sirio haba conscientemente bombardeado Jan Shijn con armas qumicas y provocado la muerte de unas 80 personas, de adultos y nios, y as justificar lo que de todas maneras ha sido una reaccin militar unilateral y totalmente ilegal por parte de EEUU.

Nada de nada

En realidad nada sostiene las acusaciones de Washington y sus aliados, porque no hubo ni tampoco quieren que haya una investigacin en debida forma para definir quin o quines son los verdaderos culpables de esa tragedia con armas qumicas.



Y es este nada de nada, impensable en el complejo y sper-informado mundo del espionaje, la diplomacia y la poltica moderna, que dice todo sobre lo que parece haber sido un planificado acto terrorista para permitir que los crculos guerreristas en Washington reprodujeran lo de las armas qumicas (con la prueba en el frasquito que agit el secretario de Estado Colin Powell ante el CSONU), que sirvi para justificar la ilegal, criminal y brutal agresin a Irak en el 2003.

Son muchos los observadores, periodistas y analistas que consideran lo sucedido en Jan Shijn como una operacin de bandera falsa para relanzar la poltica de derrocar el presidente al-Assad en momentos en que est derrotando a los terroristas y recuperando el territorio ocupado por estos ltimos. Es por ello que no deja de ser curioso que la organizacin terrorista Al Qaeda haya estado entre los primeros en elogiar el criminal bombardeo del aeropuerto de Shayrat (6).

Algunos observadores creen que en los ltimos das se concret algo as como un auto-golpe de Estado en Washington, que no llev a un cambio de mandatario sino a un radical cambio de polticas y de equipo en la Casa Blanca, y que puso fin a la supuesta intencin del nuevo mandatario de cambiar la agresiva poltica exterior que ha dominado en Washington a partir de los gobiernos de Bill Clinton, pasando por los de George W. Bush y hasta los de Barack Obama.

Como sealan numerosos estadounidenses que votaron y apoyaron a Trump, con ese drstico cambio de poltica hacia Siria, el nuevo mandatario traicion una de sus principales promesas y aplic sin reparos la propuesta de bombardeo presentada pocas horas antes por la (ex)candidata Demcrata Hillary Clinton, al punto que se podra hacer un juego de palabras, como que Hillary trumps Trump, o sea que Hillary triunf sobre Trump.

Al menos as comienzan a pensar decenas de miles de desilusionados estadounidenses, incluyendo Congresistas, ex funcionarios y viejos conservadores que apoyaron y votaron por el cambio de poltica exterior e interior prometido por Trump (7) y que ahora denuncian severamente la agresin militar contra Siria en portales de Internet que han sido difusores de las ideas y promesas de Trump, como Breibart e Infowars.

La argumentacin de que esta nueva agresin contra Siria le ha servido a Trump para unificar el divido Congreso y hacer pasar algunas leyes de inters domstico no tiene asidero, ya que el giro de 180 grados fue para volatilizar el prometido dilogo a nivel internacional y destinado a encontrar soluciones polticas y diplomticas a la guerra en Siria, en Yemen y en otros pases, y frenar la enloquecida carrera hacia una nueva Guerra Fra con Rusia.

Y no slo eso, sino que al actuar de esa manera bajo el consejo de su asesor de Seguridad Nacional, el teniente general Herbert Raymon McMaster (8), Trump ha puesto nuevamente el mundo al borde de una guerra regional en el Oriente Medio, que una vez comenzada sabemos que hay muchas posibilidades de que termine siendo total y nuclear.

Y por si fuera poco, al tomar impulsivamente la decisin de bombardear el aeropuerto militar sirio con misiles crucero mientras era anfitrin del presidente Xi Jinping, Trump seal a travs de la prensa que Washington no abandona la poltica de actuar unilateralmente, lo que en los ltimos das fue repetidamente confirmado por la representante de EEUU ante la ONU.

No en vano en los ltimos das el mandatario y miembros de su equipo han dicho que si China no logra que Corea del Norte abandone las pruebas para el desarrollo de armas nucleares, EEUU actuara de manera unilateral para decapitar el gobierno de ese pas y destruir su potencial militar, lo que constituye una seria amenaza para los pases de la regin, y en consecuencia del mundo.



La proteccin de los militares tiene su costo

Desde el comienzo de su llegada a la Casa Blanca y por los ataques de las elites enquistadas en el aparato estatal y el Partido Demcrata (el establishment), Trump se protegi nombrando a militares en puestos claves del aparato ejecutivo y entre sus primeras decisiones figur la de aumentar el presupuesto del Pentgono, posiblemente para asegurarse el apoyo militar frente a las diversas agencias de inteligencia que dieron signos de jugar a fondo la desestabilizadora carta de la supuesta y nunca probada injerencia de Rusia en las elecciones del 2016.

Tambin escogi altos ejecutivos del sector privado y a connotados financieros para puestos del aparato ejecutivo, y todo esto podra ser interpretado como una tctica para compensar la real incapacidad de Trump que no contaba con el apoyo de la maquinaria del Partido Republicano- para llenar con figuras conocidas los principales puestos del aparato Ejecutivo que quedaron vacantes con la salida del aparato Demcrata.

Pero el linchamiento meditico y poltico en febrero pasado del general Michael Flynn, propuesto para dirigir el Consejo de Seguridad Nacional, prob que el costo de la proteccin del Pentgono y de la oligarqua contra las tentativas de desestabilizacin de los Demcratas implicaba el abandono de cualquier intento serio de cambiar la poltica exterior que llena los bolsillos de la industria de armamentos y da jugosos empleos a los militares retirados-, y el retorno a las polticas agresivas contra Rusia y otros pases que aplican una poltica domstica soberana y apoyan la creacin de un sistema internacional multipolar.

El entierro de la democracia liberal?



En el fondo la esencia de este auto-golpe en el interior de la Casa Blanca se encuentra en la famosa frase de Lampedusa: hay que cambiar todo para que nada cambie.

Y como se trata de que nada cambie, esto nos lleva al descredito que afecta al sistema poltico de las democracias liberales en los pases desarrollados, y el persistente (pero hasta ahora vano) esfuerzo por parte de los pueblos en elegir candidatos que prometen cambios polticos importantes para las mayoras, pero que terminan reforzando las polticas neoliberales.

Lo hemos visto en la ltima eleccin estadounidense con el triunfo del candidato que prometa vaciar la cinaga de Wall Street y los oligarcas, lo vemos tambin en muchos otros pases del capitalismo avanzado, y seguiremos viendo cmo en cada caso los candidatos que prometen cambios terminan siempre, una vez en el gobierno, aceptando el chaleco de fuerza que constituye el nico guion poltico posible, el neoliberal.

El totalitario sistema neoliberal no admite ningn tipo de reformas que pongan en duda que los ricos deben seguir enriquecindose. Esto no es nada nuevo, porque ya a comienzos del siglo 20 el periodista y ensayista John Hobbson, al describir el imperio liberal britnico, puso todo eso en blanco y negro en su libro Imperialism: A Study.

Hobbson, en quien Vladimir Lenin se apoy para su (vigente) texto El Imperialismo, Etapa Superior del Capitalismo, sealaba que el imperialismo liberal aplica en su casa, en la sociedad del pas imperialista, las polticas y formas de explotacin que practica en las colonias y pases vasallos.

Esto explica lo que est sucediendo en las sociedades de EEUU y de los pases de la Unin Europea, y las diferentes reacciones polticas que generan las sociedades afectadas por el desempleo, el aumento de la pobreza, la precariedad laboral, que a veces son de extrema derecha y en otras de una izquierda radical.

Pero el primer punto en la agenda debe volver a ser, como en el pasado cuando la izquierda estaba organizada internacionalmente, impedir la guerra que de declararse terminar siendo nuclear, y mantener la paz. Digo esto porque yo tambin, como Andrs, por primera vez estoy asustado.



