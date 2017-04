Mike Whitney ha escrito un excelente relato de la impactante historia del Rusiagate", utilizada polticamente por Obama en relacin con la seguridad nacional para ayudar a su partido frente a los republicanos. La vigilancia encubierta de polticos de la lista de enemigos de Obama, al estilo de Nixon, ha durado demasiados aos, pero es ahora cuando se ha denunciado como consecuencia del fracaso de su famoso artculo* (No espibamos a nuestros enemigos; slo a los rusos para proteger a Estados Unidos).

Los medios de comunicacin que se hacen eco de las filtraciones de los demcratas han recogido la versin de los hechos escrita por ex funcionarios de la administracin Obama, encabezados por el director de la CIA John Brennan, el director del FBI James Comey, el DNC, y el representante demcrata Adam Schiff. Como se ha demostrado ya, los cabos sueltos de este encubrimiento son solo calumnias y rumores poltico, hasta el punto que slo el 13% de los republicanos se creen semejante patraa. Pero, segn una encuesta, el 67% de los demcratas si se la creen.

Whitney asegura que Comey comenz la investigacin en julio de 2016. Hasta el viernes pasado (31 de marzo 2017) no se ha presentado una sola prueba. Lo que no impidi a Comey declarar ante el Congreso que Putin odiaba a la secretaria Clinton tanto que la otra cara de la moneda era que tena una clara preferencia por la persona que se enfrentaba a ella en la carrera presidencial. As que los rusos supuestamente iniciaron una campaa multifactica para socavar nuestra democracia.

Comey apoya esta conclusin en lo que se ha convertido en una hilarante prueba de credulidad. Los rusos, dijo, han sido inusualmente pblicos en su intervencin. Casi como si no les importara que lo supiramos, como si quisieran que supiramos lo que estaban haciendo.

Al mismo tiempo, alguien quera que los investigadores infiriesen que los rusos eran los que estaban hackeando. Cuidadosamente dejaron por todas partes la firma del fundador del GPU-NKVD Felix Dzerzhinsky para que cualquiera la pudiera encontrar. Como demuestran las filtraciones de Wikeleaks Vault 7, la CIA puede piratear ordenadores y dejar la huella de otras personas. Debido a la falta de seguridad, la tecnologa ciberntica de la CIA termin circulando por Internet.

Volvern. Volvern, en 2020. Pero pueden volver a hacerlo en 2018 , advirti el seor Comey. Pero, quienes son ellos? Ellos parece que somos nosotros, o al menos lo que numerosos ex funcionarios de seguridad nacional han sugerido: o bien el Consejo de Seguridad Nacional, la CIA o su socio Cinco Ojos, el MI6 britnico.

El editorialista del Wall Street Journal Kimberley A. Strassel plantea la verdadera pregunta: Por qu la administracin Trump no ha ordenado al servicio secreto arrestar a Comey, Brennan, Schiff, el DNC y Hillary por intentar derrocar al Presidente de los Estados Unidos?. El seor Nunes ha dicho que ha visto pruebas de que la Casa Blanca de Obama haba espiado a la administracin entrante -sobre temas que no tenan nada que ver con Rusia- y que denunci (identificndolos con sus nombres) a varios responsables de la transicin de poderes. Esto va mucho ms all de un simple escndalo. Es un delito potencial.

Lo que estamos presenciando es el descubrimiento de las pistas de un complot contra un gobierno elegido por el pueblo estadounidense. Las denuncias del presidente de la comisin de seguridad nacional de la Cmara de Representantes Devin Nunes han sido contrarrestadas con la exigencia de sus potenciales vctimas de que sea recusado para impedir que revele cmo el equipo Obama espiaba en trminos generales a la administracin entrante.

Al parecer viene sucediendo desde hace muchos aos. El ex Representante Dennis Kucinich ha dejado caer una bomba sobre lo que parece haber sido la vigilancia ilegal a la que ha estado sometido bajo el NSC de Obama.

Cuando el presidente plante la cuestin de las escuchas telefnicas en sus telfonos en la Torre Trump, se le desafo a que probase que poda suceder. Me pas a mi.

Esto es lo que ocurri, que fue revelado dos aos despus de que dejase el cargo en 2013 cuando los demcratas se alegraron cuando los republicanos de Ohio volvieron a definir los lmites de los distrito electorales para deshacerse de su candidatura. El Washington Times le pidi que autentificara una grabacin secreta de una llamada de telfono mvil de un Saif el-Islam Gadafi, funcionario de alto rango del gobierno de Libia e hijo del gobernante del pas, Muamar Gadafi.

Antes de aceptar la llamada, el Rep. Kucinich comprob con el abogado general de la Cmara que semejante contacto de un miembro del Congreso con una potencia extranjera estaba permitida por la ley.

Se me garantiz que bajo la Constitucin un legislador tena el deber fundamental de hacer preguntas y reunir informacin, actividades expresamente protegidas por las clusulas del artculo I que tratan de la separacin de poderes y las intervenciones y debates en el Congreso.

Dada la excelente calidad de las grabaciones en ambos extremos de la llamada, Kucinich lleg a la conclusin de que la cinta fue grabada por una agencia de inteligencia estadounidense y luego se filtr al Times por razones polticas. Si es as, este episodio representa una grave violacin de la separacin de poderes.

Sus repetidas peticiones de documentacin al amparo de la Ley de Libertad de Informacin realizadas en 2012, antes de dejar el cargo, fueron bloqueadas por las agencias de inteligencia durante cinco aos.

Ahora estamos en condiciones de ver lo que de verdad hay detrs del Rusiagate. No se trata de Rusia, excepto con alguna excepcin. La Administracin Obama abus de los poderes de vigilancia del gobierno y espi a Donald Trump y otros republicanos con el fin de construir un expediente sobre la DNC que pudiera filtrar a la prensa en un intento de calumniar o comprometer Trump y volcar la eleccin a favor de Hillary.

Les han pillado, pero podemos ver como adoptaron medidas para protegerse en caso de que fueran descubiertos. Prepararon el artculo de prensa de marras. Pretenden que no estaban espiando a Trump, sino a los rusos - y solamente por una casualidad fortuita aparecieron pruebas incriminatorias contra Trump.

Este artculo fue reforzado con el falso reportaje realizado por el profesional independiente, ex- MI6, Christopher Steele. Como informa Whitney, Steele fue contratado como un investigador en junio pasado para desenterrar informacin negativa sobre Donald Trump. Esa informacin no verificada y en bruto comprada a supuestos informantes de alguna manera lleg y se aposent en los informes de la agencia de inteligencia estadounidense. Y estos informes fueron filtrados a los medios de comunicacin pro-demcratas.

Aqu es donde radica el delito. El rgimen de Obama y el DNC estaban usando estos organismos para uso poltico interno, como si fueran la KGB.

El artculo de portada* de Obama/Clinton se est cayendo ahora a pedazos. Eso explica el ataque desesperado de Adam Schiff, el demcrata de mayor rango en el Comit de Inteligencia de la Cmara al presidente del Comit Devin Nunes para bloquear las denuncias. El Rusiagate no es una colusin Trump/Putin, sino una operacin de espionaje interno llevada a cabo por los demcratas.

La ley requiere que Trump detenga a los responsables y los someta a juicio por traicin y conspiracin para derrocar al gobierno de los Estados Unidos. Si Trump tiene miedo de procesar a los agentes de Obama en el estado profundo, intentarn con mas ahnco atacarlo hasta el punto de forzar su cese, o al menos desacreditarlo a l y otros republicanos para allanar el camino para las elecciones legislativas de 2018.