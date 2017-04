Poco a poco, estarn logrando que Trump entre por el aro?

Miami.- El fenmeno Donald Trump como presidente de Estados Unidos, sin lugar a dudas, tiene carcter de excepcin histrica. No intento en este corto trabajo un anlisis del mismo, sino slo compartir algunos necesarios sealamientos.

Sabemos que aunque el presidente Trump es parte intrsica del establishment corporativo estadounidense, logr la presidencia de esta repblica librando una campaa antiestablishment caracterizada por un estilo asprrimo, xenfobo, barriendo a todos los candidatos presidenciales del Partido Republicano, y despus logrando derrotar en el Colegio Electoral a la candidata presidencial del Partido Demcrata. Lo logr sin haber ocupado anteriormente ningn cargo poltico electivo y demostrando, muchas veces haciendo gala, de una falta abismal de conocimiento y experiencia en asuntos de poltica.

Una vez en la presidencia estableci un gobierno circense, de muchas pistas, contrario a las costumbres y exigencias de un gobierno imperial a las que la inmensa mayora del pueblo estadounidense y sus instituciones estn acostumbradas. Forz a las instituciones encargadas de la seguridad nacional, a aceptar en puestos claves al menos a dos individuos antagnicos a los intereses de las mismas: el Teniente General, retirado, Michael Flynn, como Asesor de Seguridad Nacional, y a Stephen Bannon, a un puesto recin creado por el presidente Trump, Chief Strategist, (Estratega en Jefe), ttulo extravagante, muy rumpista, con igual rango, en la prctica, segn dicen, al de Jefe de Despacho de la Presidencia.

Trump, en su aparente deseo de dominarlo todo a su deseo y estilo, entre otras cosas, ha intentado en una causa perdida, menospreciar y humillar a la prensa nacional, el Cuarto Poder de la Repblica estadounidense contempornea el que le falt a Montesquieu-, en una confrontacin debilitante diaria. Como tambin a travs de sus twits se ha acostumbrado a atacar a importantes figuras polticas acusndolas de cometer delitos sin presentar prueba alguna en su contra, as como a resaltar otros asuntos, que han resultado ser contradictorios o infundios. Restndole al presidente fundamental credibilidad, sustento indispensable en la gobernabilidad del pas.

Permeando toda su gestin presidencial hasta el momento se mantienen constantes las investigaciones de las agencias nacionales de inteligencia responsables de esos asuntos sobre los lazos que existieron, existen o pudieran existir entre su campaa presidencial, e inclusive su gobierno, con el gobierno ruso y sus supuestos o reales planes para desestabilizar o subvertir el sistema poltico estadounidense. Vaya, lo que Washington tiene establecido como poltica, desde fecha inmemorial, con el fin de dominar, subvirtiendo a otros gobiernos o sistema polticos extranjeros cuando lo estime necesario o conveniente.

La barahnda, o sea, la confusin, la algaraba, el desorden, el desbarajuste, son tales que la situacin ha adquirido un carcter siniestro. No es la situacin que debe existir para que el gobierno de Estados Unidos pueda garantizar la conduccin de sus ms vitales intereses nacionales.

La inmensa mayora de la poblacin est terriblemente preocupada y confundida con la actual situacin. Las encuestas nacionales coinciden en demostrar la gran falta de apoyo popular a la gestin presidencial de Trump.

Me pregunto, de qu se trata todo esto? Las investigaciones sobre las relaciones del equipo de campaa, el equipo asesor de Trump despus de las elecciones, e inclusive despus de ste haber asumido la presidencia, con el gobierno ruso, son verdad o no son verdad. Y si as fuera, cunto de todo esto sera ilegal?

Los propsitos de estas investigaciones, sern para deslegitimar polticamente al nuevo presidente, portador de supuestas nuevas propuestas con respecto a poltica exterior, especialmente a un nuevo entendimiento con Rusia? E internamente sirven estas investigaciones para restarle credibilidad y apoyo con la mayora del pueblo, haciendo prcticamente imposible su gobernabilidad del pas?

A favor de Trump est el poder que ejerce sobre un sector de extrema derecha sin el cual la coalicin electoral que requiere el Partido Republicano para mantener su mayora parlamentaria e inclusive la propia presidencia, se fracturara. Aunque la alianza que Trump est obligado a forjar con los sectores tradicionales Republicanos en el Congreso para lograr aprobar programas a los que el presidente se ha comprometido lo hacen entrar en contradicciones con su base natural, ultraconservadora, como ya se comprob en el fiasco de intento de aprobar en la Cmara de Representantes el proyecto de reforma al programa de salud pblica que deslegitimiza al presidente con su base poltica natural. Ms all de las investigaciones, o sumndose a ellas este factor; est atrapado polticamente el presidente Trump?

Regresando al extraordinario tema de las investigaciones, lograran stas intimidar suficientemente al presidente Trump para hacerlo entrar por el aro, el aro de los entendimientos y conducta tradicionales de la poltica en Washington, y permitirle entonces permanecer en la presidencia bajo nuevas condiciones, condiciones establecidas en gran medida por las fuerzas tradicionales? O, habr en este trama algo ms, algo que se pretende insinuar cada vez ms concretamente, estar involucrado directamente en algo ilegal el presidente Trump? Y si as fuera, qu?

Porque hay que recordar que en esta barahunda trumpista se encuentra la omnipresente misteriosa presencia del vicepresidente Mike Pence, quien fuera el gobernador de Indiana, un conservador tradicional hecho a la medida de los intereses enemigos polticos de Donald Trump. El perfecto reemplazo en caso que fuera necesario. Y Donald Trump debe estar plenamente consciente de esa posibilidad.

Por las razones que hayan existido, cualesquiera de ellas, en menos de un mes de su gestin de gobierno, el presidente Trump tuvo que despedir al Teniente General, en retiro, Mike Flynn, como su Asesor de Seguridad Nacional, con el que comparte ntimos entendimientos sobre mltiples asuntos; tambin en das recientes decidi retirar del puesto que le haba asignado en el comit ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, muy en contra de la opinin de los tradicionalistas, tanto Republicanos como Demcratas, a su antiguo jefe de campaa, el archiconservador , Stephen Bannon, quien permanece como Chief Strategist, (Estratega en Jefe), reitero, puesto creado para l por el presidente Trump al asumir la presidencia, con el que tambin Trump debe compartir ntimos entendimientos sobre mltiples asuntos.

Y ahora, la sorprendente decisin del presidente Trump, por su unilateralidad, por el poco tiempo para un concienzudo anlisis de la situacin; por la naturaleza de la acusacin contra el gobierno sirio, de ser responsable del uso de armas qumicas contra su propio pueblo, sabiendo ste las terribles consecuencias que a su pas podran acarrearle. Especialmente teniendo en cuenta las acusaciones muy similares por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses como justificacin de la guerra en contra de Iraq, asunto al cual Donald Trump ha duramente criticado durante largos aos.

Asimismo hay que considerar las muy negativas consecuencias que la decisin de bombardear una base militar siria pudiera tener sobre las posibilidades de una nueva relacin con Rusia, las cuales Donald Trump ha defendido con aparente conviccin.

Valorando entonces lo que ha ocurrido durante los menos de tres meses que Donald Trump est ejerciendo la presidencia, principalmente, estas tres decisiones tomadas por el presidente (y sealadas en este trabajo), uno pudiera inferir que los dueos de los caballitos estn logrando que el flamante presidente Trump est entrando por el aro. Pero hay muchas cartas en la baraja, y se trata de Donald Trump Como tambin se trata de las fuerzas tradicionales de poder y cmo stas determinen que se pueda garantizar la estabilidad del sistema.director de