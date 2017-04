Medelln, Antioquia y el mito de la antioqueidad

Por ser una ciudad cuya imagen cada quien exhibe como mejor le convenga o de acuerdo a sus intereses, no obstante los shows mediticos y titulares de prensa, Medelln no escapa a una realidad innegable como es el desastre ambiental que est viviendo, mientras por otro lado la glorifican con un regionalismo exacerbado sus gobernantes balades.

El nacimiento y crecimiento del mito de la antioqueidad

Conocida antao como la tacita de plata y la ciudad de la eterna primavera a la que le cantaron grandes epopeyas que exaltaban no solo la pujanza, emprendimiento y alegra de su pueblo, sino tambin su riqueza natural colmada de montaas, bosques, aguas, valles y fauna silvestre; Medelln pas de ser una bella y pequea villa tras un proceso de transformacin violento y de despojo, a una ciudad industrial entre las postrimeras del siglo XIX y los primeras dcadas del siglo XX. Muy poco de su desarrollo fue producto de la planificacin, sino resultado del ingenio que tuvieron los empresarios e industriales de aquellos aos, aprovechando las condiciones que se presentaron. Un creciente comercio e intercambio de mercancas, explotacin minera, con un incipiente proceso de produccin industrial, acompaado de una poltica violenta de despojo y acumulacin de tierras que generara la migracin forzada del campo a la ciudad (poca de la violencia aos 40 hasta los 60) que traera la mano de obra masiva y barata para la produccin industrial. Los empresarios antioqueos supieron llevar al mximo la explotacin, expansin, industrializacin y consolidacin de la urbe, y as la ciudad y la regin pudieron poco a poco, a pesar del aislamiento a que estaba sometida entre las dos imponentes murallas montaosas que se elevan sobre su valle, conectarse con el resto del pas y el mundo exterior a travs del sistema ferroviario, la carretera al mar de Urab, y la salida hacia la costa norte hasta convertirse en la segunda ciudad en importancia econmica, poltica y cultural del pas. Todo este proceso gener una gran transformacin econmica y social, al tiempo que le dio impulso al mito de la pujanza paisa y la antioqueidad como una caracterstica particular del grupo social y cultural de las comarcas de Antioquia, iniciando la ciudad y la regin su camino a la modernizacin en un momento en que el crecimiento econmico se daba hacia dentro de las economas locales y nacionales. Es el perodo idlico, de nacimiento y crecimiento del mito de la antioqueidad.

Con un crecimiento econmico sostenido y la urbe y rea metropolitana expandindose a sus laderas, la acumulacin capitalista fue un xito. Con el boom econmico, la burguesa industrial se desentendi de resolver la vieja paradoja que plantearon los economistas. Para contener y aliviar las grandes crisis y conflictos sociales que produce la acumulacin capitalista, sostiene la economa clsica, hay que hacer una distribucin equitativa de la riqueza, frmula de la cual no se hicieron eco los pujantes empresarios, industriales y gobernantes antioqueos, no por desconocerla, sino por falta de inters. De ah la pregunta: cmo es posible que en medio de tanta riqueza, abunde tanta miseria? La falta de solucin a este problema socio-econmico (que en el fondo es poltico), es uno de los rasgos distintivos del gran empresariado antioqueo, y en general del colombiano, ahora acompaado por los nuevos ricos que dej la mafia de ayer y los pocos traquetos que lograron escalar la pirmide de clases: acumular al mximo y distribuir al mnimo. Totalmente contrario a lo que ordena la teora econmica; la distribucin de la riqueza social producida para estimular produccin, consumo y crecimiento, as como para evitar altos niveles de exclusin y miseria.

El arcaico estereotipo de la antioqueidad se niega a morir



El show al que nos tienen acostumbrados los mandatarios antioqueos ha contribuido a mantener con vida artificial un mito que se niega a morir, articulndolo con estereotipos arcaicos, como la antioqueidad, que en el fondo no es otra cosa que el afn de apalancar posturas ideolgicas con fines polticos. Propio de algunos grupos sociales y econmicos con intereses particulares, que sienten amenazado su estatus social, econmico e identidad cultural, ante los cambios y retos que se vienen dando en la sociedad donde las nuevas generaciones son protagonistas y buscan cambios.

El alcalde Federico Gutierrez, continuador del mito, persigue ladrones de celulares, fleteros y jefes de combos armados que luego deja en libertad la justicia por fallas en el debido proceso; se da prensa a costa de la solidaridad de la gente; Gracias a todo Medelln y Antioquia () Este sentimiento tiene nombre , se llama solidaridad. Y lo ms importante que tenemos que entender, es que de eso es de lo que estamos hechos los paisas y los antioqueos , en el estadio Atanasio Girardot el da que la ciudadana le hizo un homenaje a las vctimas de Chapecoense (http://bit.ly/2nByqc9); acta en contra de la implementacin de los acuerdos, no tiene un solo planteamiento o propuesta seria sobre lo que puede significar la implementacin para la paz urbana, dejando ver que lo nico que le interesa son los recursos del posacuerdo para ejecutar las mismas polticas del fallido gobierno de Alvaro Uribe con la Ley de Justicia y Paz del 2005 para la desmovilizacin del paramilitarismo, que hoy sigue vivo y asesinando lderes sociales. Sobre lo cual no ha hecho el ms mnimo pronunciamiento como mandatario de la segunda ciudad del pas. Su supuesta solidaridad ante la tragedia y la muerte, es cuando le conviene y le da imagen.

El gobernador Luis Prez va en la misma lnea que el alcalde, en contra de los acuerdos de paz de los cuales solo se pronuncia para hacer crticas y denuncias infundadas sobre las ZVTN; el papel que estn cumpliendo las guerrillas en las Zonas de Transicin en favor de la paz y la reconciliacin; solo se interesa por deslegitimizar y desconocer a los movimientos sociales y la Cumbre Agraria que trabajan por los acuerdos, a travs de su secretaria de gobierno Victoria Eugenia Ramrez; guardar silencio inexplicablemente ante los asesinatos de los lderes asesinados por el paramilitarismo en el departamento y Medelln; y para engrandecer su imagen de falso demcrata, condecor al cantante de reguetn Maluma que, segn l, ha dejado en alto el nombre de Antioquia en muchas partes, as sus canciones dejen muy bajo el trato a la mujer y sean la versin moderna del estereotipo de la antioqueidad. Ni la Asamblea de Antioquia se quiso quedar atrs en la ola de homenajes y propuso declarar hijo adoptivo a un corrupto e inepto como el ex procurador Alejandro Ordez, quien se lav las manos con la investigacin sobre el robo y desfalco de 17 billones de Reficar y se hizo reelegir a su cargo intercambiando empleos con algunos magistrados.

El 1 de abril march la ciudad-regin encabezada por el ms connotado predicador de odio y mentiras del pas, arrastrando a sus fanticos seguidores y hasta a un reconocido representante del crimen y la mafia, como alias Popeye, al altar de la adoracin: donde se exalta y pide perdn y excarcelacin para sus funcionarios corruptos, pero se condena a los del bando contrario; donde se recuerda y glorifica a unos presos y perseguidos por los crmenes que cometieron, pero se olvida y condena a otros; donde se alaba la familia monogmica y heterosexual, pero se condena y niegan los derechos a otros tipos de familia consagrados por las leyes como las parejas de un mismo sexo; donde se condena a gobiernos vecinos que enfrentan golpes de Estado y luchan por no arrodillarse a la potencia del norte, pero respalda a gobiernos serviles a sta. Esos son los valores que todava pregonan los defensores de un pasado que se niega a morir con una exacerbada e hipcrita devocin religiosa, aferrados a posturas ideolgicas que incitan a la guerra y el odio, a la exclusin, la discriminacin y la negacin de derechos de otros grupos sociales, que con todo derecho reclaman reconocimiento, inclusin y respeto. Son un sector de extrema derecha dura, peligrosa, que se niega a los cambios, a perdonar, a reconciliarse, a vivir, a dejar vivir y a abrazar la bandera de la paz. El mito decadente de la antioqueidad seguramente no representa a la mayora de ciudadanos del departamento. Debe ser muy duro para este sector poltico verse enfrentado a una derrota.







