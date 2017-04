Smurfit y la ceguera de la CVC

REMAP





















En medio de una selva espesa de gigabytes, el submundo de rutas y tro chas de mi computador estrena carpeta. Y no exagero. Hallar el camino a Narnia o Mordor resulta ms fcil que encontrar un documento en ese tsunami de informacin que supera a Wiki Leaks. No obstante, hay cosas que no supera. El descaro de negar el dao ambiental ocasionado por la multinacional Smurfit Kappa Cartn de Colombia, es algo que le sobrepasa, y atropella la sensatez y dignidad del pueblo pal mirano que sufri la avalancha del ro Nima el 20 de marzo.Smurfit es la nueva carpeta. Aunque confieso que tambin pudo llam arse Ceguera o Impunidad en recordacin a la Corporacin Autnoma Regional del Valle del Cauca (CVC), mxima autoridad ambiental que no ha detectado que Smurfit viola el decreto el 1449 de 1977, emitido por el Ministerio de Agricultura, que obliga a no sembrar en un margen inferior a 30 metros del cauce de ros y fuentes de agua. El corregimiento de Tenjo, zona rural de la ciudad de Palmira (Valle del Cauca), es uno de los lugares donde la multinacional depreda sin control.Es difcil saber por qu la CVC no ve lo que fci lmente se confirma en las veredas de Tenjo. Por eso toca formular hiptesis temerarias: quiz sea porque sus oficinas albergan algn virus psicodlico que ataca los ojos de sus funcionarios hasta provocar visiones que presentan ecosistemas intactos donde Smurfit ha depredado a menos de treinta metros del cauce de fuentes hdricas.Por fortuna cuando con REMAP visitamos la zona, lo hicimos con cmaras, previniendo que, si un virus de este tipo nos atacaba, el registro audiovisual aportara una segunda opinin.De la visita surgi un reportaje, Smurfit y la avalancha del ro Nima , con imgenes que constatan la depredacin ocasionada por esta multinacional en un margen inferior a treinta metros de las fuentes de agua, y con testimonios de la comunidad que dan fe de lo que ocurre en la zona.Sin embargo, a pesar del registro audiovisual, hay quienes piden pruebas. Algunos lo harn por ingenuidad, otros por rigurosidad, pero tambin sabemos que ello surge de quienes evaden su responsabilidad para tomar medidas contra Smurfit.A las instituciones y autoridades ambientales que solicitan ms pruebas, es la comunidad la que ahora les exige pruebas de obrar con tica en beneficio del pueblo palmirano. Y una buena forma de hacerlo es conformando una comisin integrada por organizaciones sociales, ambientales, expertos independientes e instituciones del Estado para visitar la zona, porque el reportaje de REMAP es solo la pequea parte de una tragedia que supera los encuadres y bateras de nuestras cmaras, y que sobrepasa la capacidad de mi nueva carpeta para albergar informacin.