Una cosa es robar y otra cosa es robar

Das atrs estuve en una cola. Esta vez a la puerta del mercadito de un CUPET. Era entrada la maana y se supona estuviera abierto. Para ser ms exacto, abierto al pblico. La gente que all trabaja ajetreaba dentro, pero no estaban despachando. Era hora del arqueo de caja.

Los comentarios en la cola iban y venan, y un tema se encimaba en el otro. Uno en particular me motiv. Se deca que hubo un robo en ese lugar das atrs y por eso cerraban a distintas horas para hacer el arqueo de caja.

Una de las personas que, como yo, esperaba para entrar, sentenci de manera tajante: eso no pasa en el capitalismo; ah el dueo te bota si te coge robando. Sentencia que dio paso a variados ejemplos. Un familiar tal, en tal lugar, me cont tal cosa. Yo estuve en la tienda tal, en tal lugar y vi tal cosa. Cada uno de esos tales reforzaba, engrandecan, sublimaban y reafirmaban que ah el dueo te bota si te coge robando.

Me hubiera gustado preguntar, claro que solo como justificacin para conversar mientras esperaba que terminaran el arqueo de caja: qu pasa en esos lugares tales cuando el dueo capitalista le roba al que puede ser botado? Lo pueden botar a l tambin?

Claro, lo pueden botar, o cerrarle el negocio que es lo mismo, si no paga los impuestos, si vende o almacena productos ilegales, si no est en buen estado de conservacin lo que oferta, etctera. Todas esas son tambin maneras de robar.

S, pero ese es un botao desde afuera. Me refera a si la gente que trabaja en el lugar y no son dueos pueden botar al dueo si descubren que este roba. Me pareci una pregunta tonta de inicio pues, cmo puede robar si l es el dueo?

Mis respuestas demoraban en ser claras. Decid entrarle al asunto por otro costado. En un negocio tal en un lugar tal, similar en tamao y personal al de en un CUPET, donde hay un dueo y son decenas de empleados y empleadas quienes cargan, cuidan, despachan, venden, anuncian y muchas cosas ms que se hacen en tales lugares, de qu forma podra robarles el dueo si l prcticamente no toca las mercancas? Por el contrario, es obvio que en el bolsillo, en la mochila o en el abrigo de las personas empleadas se puede ir una mercanca cualquiera de ms, incluyendo dinero.

A final del da, de la semana o del mes, cada cual recibe un pago por lo que trabaja. Sin embargo, las cuentas siempre son ms abultadas para el dueo. Cuando digo ms abultadas es en relacin a la suma de cada una de las personas empleadas. Claro, eso es natural, el dueo gana ms. S, pero cmo es que gana ms si l solo no puede realizar el trabajo de decenas de personas?

Ya en este punto de la reflexin, al que llegu comparativamente de manera ms lenta que la aparicin de otras opiniones resurgidas en la cola, supuse que esa tambin es una manera de robar. Entonces, por qu los empleados no botan al dueo que les roba parte de su contribucin en la generacin de beneficios? Debe ser que no queda tan claro que eso tambin es robar.

He sabido de lugares donde, por ejemplo, el contrato de trabajo es por ocho horas y se trabajan 12; sin embargo, el salario que reciben es por ocho. Tambin los hay donde no existe ese problema, pues no hay contratos.

Me pregunto quin se queda con los beneficios producidos en esas horas de ms? El dueo? De ser as, eso no es robar? Ah, pero tambin s que en otros lugares se trabaja ocho horas, respetando el contrato, donde en las primeras seis ya has trabajado en relacin al pago salarial que te correspondera por ocho. Y las otras dos horas a dnde van? Eso no es robar tambin?

Entonces creo que una cosa es robar y otra cosa es robar. Un robo es cuando un empleado o empelada, sea en el capitalismo o en el CUPET, se apropia indebidamente de una mercanca, sea esta dinero o no. Otro robo es cuando el salario que se recibe a cambio de una cantidad de trabajo sea menor a la cantidad de trabajo realizado. Casos en que la diferencia va a otro bolsillo menos laborioso o a una administracin autoritaria.

Qu tal si le damos vuelta a la comprensin sobre este asunto? Qu tal si en realidad las empleadas y empleados que roban estn redistribuyendo las ganancias, sin conciencia de ello, aunque sea de forma distorsionada, irregular, individualista, egosta y con dao a terceros; pero al fin una manera de complementar ingresos en relacin a lo que aportan con su trabajo?

Qu tal si se entendiera que la gente roba, tambin, porque es robada de manera permanente en estructuras productivas de bandidaje, desigualdad, autoritarismo, despilfarro o ineficiencia. Las que se basan en relaciones salariales donde empleadas y empleados son cada vez ms una mercanca y, cada vez menos, ciudadanos y ciudadanas del proceso productivo. Estructuras que lastran la capacidad de lectura crtica de la realidad y que se naturalizan en sentencias como en el capitalismo el dueo te bota si te coge robando.

Visto ms a fondo, estas estructuras no solo potencian robo de ganancia y conciencia, sino de justicia, de derechos, de vida y dignidad. Roban tambin la historia al contar que el problema est en los asalariados y no en las estructuras salariales injustas.

De entenderse as, la respuesta pudiera encaminarse a transformar esas estructuras, no a botar a los asalariados ni exculpar a los capitalistas. Si las personas del CUPET y de las tiendas tales en los lugares tales participaran democrticamente en la redistribucin de las ganancias que ayudan a crear con su trabajo, robar sera otra cosa.

