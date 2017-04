Entrevistamos al Frente Unido de Investigacin Independiente

"Camilo Torres fue reducido a la figura de cura guerrillero, era una estampita y no podas preguntar qu ms haba detrs"

-N.H.: Mi nombre es Nicols Herrera.

-L: Mi nombre es Lorena, soy historiadora y estoy radicada hace varios aos en Buenos Aires.

-N.H.: Nosotros vinimos en el ao 2008, en ese momento haba una visin de Colombia bastante restrictiva, ahora creo que es todava ms, pero va por otro lado. En ese entonces, cuando comenzbamos a participar activamente, Colombia era asociada a la guerrilla y a las FARC, ahora es asociada al Patrn del mal, al narcotrfico, a la televisin. Pero parte de nuestra preocupacin era que nosotros como pueblo luchador no tenamos nada ms que ofrecer que la figura de la guerrilla y las FARC. No es que estemos en contra de las FARC, pero nos preguntbamos si no haba nada ms para ofrecer en cuanto a las experiencias de lucha de nuestro pueblo.

Una de las figuras determinantes que podamos compartir era la de Camilo Torres, pero no llegamos a l directamente, pasamos por Orlando Fals Borda, socilogo, uno de los grandes cientficos sociales de la historia de este continente que plante una nueva manera de ver las ciencias sociales comprometidas con el cambio social y a eso l lo llam investigacin participativa, y que est a la misma altura de otra figura como Paulo Freire.

Hicimos un libro en el ao 2011/12, comenzamos a preparar un libro sobre Orlando Fals Borda, una antologa, y encontrbamos que en muchas entrevistas y artculos l deca que no haba inventado nada, que todo lo haba escrito porque Camilo Torres ya lo haba hecho. Con Camilo fundaron la Facultad de Sociologa en Colombia y l deca que toda la accin de la investigacin participativa la haba visto en Camilo. Haba un elemento sobre el que no habamos profundizado nunca, la veta cientfica de un hombre que haba sido reducido a la figura de cura guerrillero y esa figura haba sido fetichizada, era una estampita con la cual estabas a favor o en contra, pero no podas cuestionar o preguntar qu haba detrs de eso.

-M.H.: Recuerdo que en los aos 70 en la Argentina se editaba una revista que se llamaba Cristianismo y Revolucin, que tambin la editaba un ex sacerdote o seminarista.

-N.H.: Juan Garca Elorrio.

-M.H.: Exactamente. Ah por primera vez le sobre Camilo Torres.

-N.H.: Adems en esa revista Elorrio habla en caliente, porque la publicacin empieza en 1969 y Camilo muri en 1966. En el segundo nmero de Cristianismo y Revolucin ya aparece Camilo Torres en la portada, eso est muy relacionado con una experiencia militante muy fuerte en la Argentina durante los 70 y finales de los 60 que da origen al comando Camilo Torres que luego va derivar en Montoneros, pero tambin est la experiencia de Norberto Habegger, que provena de la Democracia Cristiana, que era de Descamisados y escribe una biografa sobre Camilo Torres. Haba toda una generacin de militantes que van haciendo un trnsito y que van preguntndose quin es este personaje y cmo lo traducen a su propia experiencia. En la investigacin que hicimos terminamos yendo a Baha Blanca, donde hay una experiencia muy linda en relacin a Camilo y la militancia de base.



El cuerpo de Camilo sigue desaparecido como trofeo de guerra



-L.: En parte es encontrarse con una memoria vigente que no conecta solamente al movimiento social en Colombia, sino que incluso fue una figura impactante para el movimiento latinoamericano. En esta experiencia de hacer la bsqueda investigativa para el documental El rastro de Camilo, del cual formamos parte como equipo investigador, de recopilacin de testimonios y archivos, dimos con una compaera en Baha Blanca a partir de una campaa que se realiz en el ao 2015 por un grupo de compaeros del Congreso de los Pueblos que fueron apresados y acusados de ser guerrilleros urbanos, hecho que ya se desminti y hoy estn en libertad, todos exiliados; se hizo una campaa de firmas en solidaridad y entre ellas firm esta compaera porque los acusan de tener material sobre Camilo y la figura de Camilo siempre haba estado en su casa, porque sus padres eran cristianos, artistas populares, y haban hecho una historia de la Iglesia que tiene como protagonista de su ltimo captulo a Camilo. Se trataba de una narracin de cuento para nios. Ella estuvo presente cuando la dictadura se llev a sus padres, no supo ms de su familia, se qued con amigos y a la edad de 18 aos una conocida le entrega un audio: se trataba del audio realizado por sus padres de Camilo.

Lo recuperamos porque adems era tener en cuenta que Camilo es al da de hoy el desaparecido ms ilustre del Siglo XX en Colombia y Laura Garca, la compaera militante en Baha Blanca, nos deca que es la manera que encontr de conectar memorias. Sus padres son desaparecidos de la dictadura argentina a la vez que Camilo es un desaparecido por el Estado colombiano. Una manera de ir forjando esas memorias para que los pueblos hagan los duelos de los miles de desaparecidos que tenemos.

Por qu Camilo? Porque su historia da cuenta de la cruenta realidad colombiana a raz de los testimonios recuperados, y porque recuperar a Camilo es recuperar a cientos de desaparecidos que tenemos, al da de hoy son 70.000. Adems poder preguntarle al Estado colombiano que est hablando de paz y de justicia, qu pasa con esos compaeros y qu pasa con el cuerpo de Camilo que sigue desaparecido como trofeo de guerra. Yo creo que esas son las preguntas que atraviesan el documental y que nos atraviesan desde 2010 cuando comenzamos a indagar en este personaje.

-N.H.: Tambin son preguntas que nos atraviesan a nosotros. Nunca naturalizamos que el cuerpo de Camilo estuviera desaparecido. Viniendo aqu, yendo a las rondas de las Madres de los jueves en la Plaza de Mayo, uno se pregunta dnde estn sus propios muertos y cmo es posible que Camilo Torres no aparezca y se quede instalado en el movimiento social como algo normal, porque muri en combate, entonces deba ser enterrado en una fosa comn.

-M.H.: Sus familiares no reclamaron el cuerpo?

-N.H.: La madre s, lo reclamaba para seguir peleando, entonces el Estado no iba a darle el cuerpo a una mujer que quera ser memoria activa de su hijo. Hay toda una discusin entre Isabelita Restrepo, su madre, que termin muriendo auto exiliada en La Habana, donde estn enterrados sus restos por invitacin expresa de Fidel y la posicin del hermano mayor de Camilo que insista en que lo mejor que podan hacer sus amigos era dejarlo descansar en paz y que no se metan ms y no lo usen como bandera poltica.

La posicin del hermano de Camilo era bastante conservadora, por el contrario de su madre que siempre dijo que se hizo matar por seguir a Cristo y por su compromiso con los pobres, y que por lo tanto los pobres tienen derecho a rendirle un culto o un tributo en una tumba. El hermano siempre insisti en que Camilo se equivoc al final y que lo mejor era que ese cuerpo no sirviera para seguir alimentando los odios y la violencia. El Estado se puso del lado del hermano y trat de sepultar la figura de la madre. Nuestra tarea ha sido ponernos del lado de la madre y reclamar sus restos, sus documentos, su memoria, no para decir que nosotros la recuperamos sino para ser un canal y vehiculizar ponerlo en discusin.

-M.H.: Mencionaste el apellido de su madre, Restrepo, porque en realidad Camilo Torres se llamaba Camilo Torres Restrepo y cuando hablamos de la familia Restrepo se trata de una de las 10 familias que han gobernado Colombia. Alguna vez tuve relacin con la escritora Laura Restrepo que supo militar en Argentina durante los aos de la dictadura y hoy es una famosa y reconocida escritora. Ac entonces, cabe una pregunta, porque Torres no dice nada, pero Restrepo dice mucho Cmo se da la participacin de este hijo de la oligarqua colombiana en esta demanda de cambio social y poltico participando de una fuerza armada como el Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN)?

-N.H.: Voy a redoblar tu apuesta, Torres no dice nada para este contexto, pero para el contexto colombiano los Torres son una familia de terratenientes y de cientficos que tena varias generaciones, su padre era mdico, era el Rector general de la Universidad Nacional de Colombia, era el mejor pediatra de Colombia en los aos 20 y 30, su abuelo era mdico y su bisabuelo tambin y vena de una familia de terratenientes de Boyac, en el centro del pas, cerca de Bogot. En su linaje, 19 generaciones antes est el famoso adelantado Don Diego de Torres, el espaol, que tiene un hijo con una cacica indgena que es Don Diego de Torres y Moyachoque que para los originarios es una figura como la de Tupac Katari, con reconocimiento histrico, liderazgo tnico y poltico, una figura muy importante. De hecho algunos Muiscas cuando hoy se refieren a Camilo lo llaman de Torres para referirse a su antepasado Don Diego de Torres. Entonces aqu puede no decir mucho ese apellido pero en Colombia los Torres eran una familia que si no era descollante, era por lo menos influyente en trminos culturales en una regin determinada.

Los Restrepo son muchos, Laura, la escritora, el actual vocero de la negociacin de paz con el Ejrcito de Liberacin Nacional por parte del gobierno, Juan Camilo Restrepo, el anterior que hoy est prfugo del gobierno de Uribe Vlez que negoci con los paramilitares, el Alto Comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, un delincuente. El ex presidente Carlos Lleras Restrepo y la mam de Camilo eran parientes lejanos y adems es abuelo de Germn Vargas Lleras, el que fue hasta hace poco vicepresidente de Santos y que es uno de los tipos ms opuestos a las negociaciones de paz y a cualquier tipo de transformacin. Los Santos tienen un linaje que es Santos Restrepo y estn emparentados con Torres Restrepo, o sea que cuando Camilo hablaba de las 24 familias que gobernaban Colombia no era porque las haba ledo en estudios sociolgicos, sino que tomaba whiskey con ellos.

El tema es que se da vuelta todo cuando su padre y su madre deciden tomar posiciones radicales en poltica, su padre era el candidato a Ministro de salud si Gaitn hubiera sido presidente, haban sido concejales en los aos 20 y eran copartidarios. Camilo Torres iba los viernes, cuando eran las Jornadas Gaitanistas a escuchar los discursos de Gaitn que era como ir aqu a comer pizza a la calle Corrientes los viernes. La figura de Gaitn era muy influyente para Camilo as como para su madre y su padre.

La familia de Camilo siempre estuvo ligada a la poltica, el tema es que en Camilo se atraviesa la espiritualidad, una sensibilidad frente al dolor y al sufrimiento de los pobres, que lo lleva a ser sacerdote y buscar alternativas para que la gente no sufriera tanto y esto lo lleva a ser socilogo. Entonces, se trata de un hombre que tiene una sensibilidad sobre el mundo, una tica en donde el otro es importante y que hay que construir las herramientas para que ese otro no siga siendo excluido de un sistema que lo hace sistemticamente y no queda otro camino que la lucha poltica directa.

Camilo no asume la poltica contrariando sus criterios espirituales ni cientficos, sino a partir de la tica cristiana y de los criterios cientficos da el salto a la poltica y lo hace en concordancia con una historia de su familia, de su mam, de los Gaviria, porque ella era Isabel Restrepo Gaviria. El abuelo paterno de Camilo muri en el frente de la Guerra de los mil das, era mdico de campaa atendiendo a los liberales cuando se enfrentaron al gobierno conservador. Haba todo un imaginario, su tatarabuelo, Jos Flix Restrepo, firm el acuerdo de libertad de vientres en Antioquia. Era una figura muy importante para Camilo y lo llev a comprometerse con los pobres.

-M.H.: En qu ha consistido la investigacin que hicieron de la memoria de Camilo Torres? Supongo que habrn tenido algunas dificultades en el camino.

-N.H.: S, nuestro trabajo toma como punto de partida otros previos, nunca cremos estar inventando la leche tibia. Tuvimos como referencia la investigacin de Orlando Fals Borda y tenamos una mirada sobre la historia que era la historia negada de los de abajo, de las luchas, y tenamos una referencia que son cuatro volmenes que escribi un historiador colombiano, Renn Vega Cantor, que se llama Gente muy rebelde. Tenamos algunas referencias ah de lo que significaba recuperar historia y recuperar resistencias. Comenzamos a cuestionarnos cmo hacer para divulgar esas cosas que furamos encontrando y cmo hacer para que le llegara a la gente.

Empezamos en 2010 publicando un libro con Claudia Korol que se llam Camilo Torres el amor eficaz que se trata de una pequea recopilacin de escritos y ah, cuando acabamos la presentacin en el Bauen, donde estuvieron las Madres de Plaza de Mayo, el compaero Carlos Aznrez de Resumen Latinoamericano, y hubo una presencia bastante interesante, nos preguntamos qu bamos a hacer a continuacin y se nos ocurri una galera fotogrfica.

Comenzamos a buscar por internet, donde encontrbamos siempre las mismas 4 fotos relacionadas a su etapa guerrillera. A travs de Atilio Born hicimos un cruce con quien fue profesor de Camilo Torres, un socilogo belga que se llama Francois Houtart. l vino a Buenos Aires, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo durante 5 horas, que ms que investigacin fue la curiosidad de alguien que quiere acercarse a un hroe.

-M.H.: Hay una etapa en la que Camilo vive y estudia en Blgica.

-N.H.: El se convierte en socilogo en Lovaina, por sugerencia de Francois Houtart.

-M.H.: Que es un hombre de la Iglesia tambin.

-N.H.: S, es sacerdote, tiene 94 aos, es uno de los principales impulsores del Foro Social Mundial y del Movimiento altermundista. Cuando terminamos la entrevista nos pregunta si no conocemos a un colombiano que est haciendo un documental sobre Camilo Torres en Canad. Nos pone en contacto, Diego viene a Buenos Aires en septiembre de ese ao, nos encontramos en un bar, nos contamos qu estbamos haciendo y ah surge la idea de hacer un colectivo, y as surge el colectivo Frente Unido, porque as se llamaba el programa poltico de Camilo Torres que tena una metodologa, todo se hace de abajo hacia arriba, de la periferia al centro, donde se participa de manera asamblearia y donde se toman decisiones en funcin del beneficio de todos.

Ese fue nuestro punto de partida para trabajar, tenamos una veta que estbamos explorando que era la editorial, luego publicamos y ayudamos a varias publicaciones en todos estos aos; estaba el documental y segua latente el tema de dnde estaban las fotografas de Camilo y sus archivos. Tambin preguntas que a veces no se hacen porque parecen sin sentido, cmo era la firma de Camilo Torres, cmo era su letra, dnde estn sus cartas, cmo se expresaba respecto de su madre, cules eran las formas en que contestaba, a quin no le contestaba cuando le mandaban correspondencia, qu redes teja; un montn de preguntas que fueron apareciendo en el camino, que fueron alimentadas y en algunos casos fueron resueltas con la consulta de archivos.

En estos aos, desde 2010 hasta ahora, hemos consultado decenas de archivos, pblicos y privados en Colombia, en Ecuador, en Cuba, a travs de Francois Houtart consultamos su archivo personal en Lovaina, Blgica. Nos lo trajo a Amrica Latina, nosotros no viajamos a Blgica. Y hemos podido encontrar otras facetas de Camilo Torres que no aparecen en libros como el de Walter Broderick, que es el ms famoso, ni en los trabajos acadmicos sobre Camilo Torres.

Fuimos encontrando un personaje sobre el que pareca estar todo dicho y en realidad lo que se estaba diciendo era como llovido sobre mojado. Seguimos encontrando aristas totalmente desconocidas, no solo para nosotros, sino que cuando las pusimos en acto descubrimos que lo era para mucha gente.



La figura de Camilo Torres nunca fue prohibida en Colombia, pero es demonizada



-L.: Ah nos queda cmo hacer para que un archivo no quede justamente como la nocin que muchos tienen de algo muerto. Cmo activar eso que nosotros hemos ido recolectando, para que los movimientos sociales, la gente, los acadmicos u otros inquietos lo sumen a sus luchas. Es una inquietud de los tres, Diego, Nicols y yo; por ejemplo, encontramos un audio de Camilo, cmo lo potenciamos y lo difundimos, armamos entonces un canal en Soundcloud donde subimos las Cpsulas camilistas para la memoria. Cuando viajamos a Colombia en 2013 y tambin el ao pasado para el bicentenario, hubo devolucin de la gente, haban ledo las Cpsulas y las haban utilizado con campesinos para hacer talleres. Hay una memoria que se retroalimenta, sirve para que la gente siga haciendo talleres y trabajando el tema.

-N.H.: Lo mismo nos pas con la fotografa, sacamos dos calendarios uno en 2015 y otro al ao siguiente; era muy bonito ir a los sindicatos y encontrar que estaba la foto de Camilo Torres y que los pibes de 17/18 aos posteaban su foto con el calendario.

La figura de Camilo Torres nunca fue prohibida en Colombia, nunca se dijo que no se poda hablar de l, sin embargo, si habls de Camilo all, mnimo sos simpatizante del ELN, entonces no est prohibida, pero es demonizada. La gente no tiene una vocacin de tener posters, por ejemplo, como se ve aqu del Che, en Colombia mientras menos relacin se tenga, mejor. De hecho lo que pas con estos compaeros que fueron apresados y luego liberados, fue que la fiscal mostr como prueba afiches de Camilo Torres que les pertenecan, afiches que nosotros en parte habamos ayudado a recuperar y a reimprimir.

-L.: De alguna manera es sacar de la clandestinidad la memoria de Camilo, siempre decimos que la etapa ms famosa de Camilo es la del cura guerrillero y siempre insistimos en que respetamos su ltima accin porque hace parte de su ciclo vital, un perodo de 4 meses, que est atravesada por su vocacin cristiana y su vocacin poltica. Sin embargo, eso ha opacado sus otras facetas, su compromiso, incluso en este ejercicio de memoria visual se fetichiz esa figura de guerrillero y qued totalmente borrada de la memoria otro tipo de imagen. A m me generaba muchos cuestionamientos que del Che Guevara hubiera muchas biografas, imgenes, el Che pequeo, el Che beb; y nosotros nos preguntamos dnde estn las fotos de Camilo, dnde la gente se pueda encontrar con un ser humano comn y corriente que comparta con sus hermanos, con sus amigos, el ser humano que estuvo en el seminario, en Europa; pienso que a lo largo de estos aos, todo el material que recuperamos es justamente para eso, para entregar una memoria ms completa de lo que ha venido siendo Camilo Torres.



Necesitamos un Camilo vivo, uno que no sea un mito, sino un smbolo de lucha



-N.H.: Y entender que nuestro propsito adems de desclandestinizar, es desfetichizar, necesitamos un Camilo vivo, uno que no sea un mito, sino un smbolo de lucha. Solamente lo podemos lograr si entendemos que es una persona comn y corriente que ante las vicisitudes de su tiempo y enfrentado a una realidad histrica lacerante decidi optar por los oprimidos y se comprometi en todas las categoras de su tiempo, y estas incluyeron la lucha armada.

No fue a la lucha armada de un da para el otro, sino que fue una decisin que fue madurando a lo largo de aos y en virtud del conocimiento de la realidad. Hay que desandar el camino de Camilo para entender cules son sus verdaderos aportes y propsitos y cul es su diagnstico del pas. En la entrevista que le hiciste a Renn l deca que a lo largo de los aos los diagnsticos de Camilo Torres siguen vigentes, el pas no est igual, est peor, sin embargo, creo que tenemos que estudiar esos diagnsticos y a la vez estudiar la realidad del pas y tenemos que tener un compromiso con eso.

-M.H.: El ao pasado adquir un libro en Bogot que se llama Camilo Torres escritos polticos de Walter Broderick, es una seleccin de escritos, uno de ellos es un discurso a los estudiantes de la Universidad Nacional, del 29 de mayo de 1965, en un homenaje que los estudiantes le brindaron a Camilo Torres en vsperas de una partida, quien bajo la presin de sus superiores eclesisticos haba decidido ausentarse del pas e ir a preparar una tesis de doctorado en la Universidad de Lovaina, donde se haba recibido de Licenciado en sociologa. Finalmente Camilo suspendi ese viaje a Europa para dedicarse de lleno a la actividad poltica.

Leo algunos de sus prrafos:

Tenemos que lograr la unin revolucionaria, por encima de las ideologas que nos separan. Los colombianos hemos sido muy dados a las discusiones filosficas y a las divergencias especulativas, nos perdemos en discusiones que aunque desde el punto de vista terico sean muy valiosas, en las condiciones actuales del pas resultan completamente bizantinas. Hay puntos elementales indicados por la tcnica social econmica que no tienen implicaciones filosficas y sobre las cuales los que buscamos una autntica renovacin del pas podemos ponernos de acuerdo, prescindiendo de las diferentes ideologas, no en nuestra vida personal, pero s en nuestra lucha revolucionaria inmediata. Los problemas ideolgicos los resolveremos despus de que triunfe la revolucin. Necesitamos la unin por encima de los grupos. Es lastimoso el espectculo que da la izquierda colombiana. Podramos cambiarlo por la izquierda argentina 50 aos despus y tendra sentido. Mientras la clase dirigente se unifica, mientras la minora que tiene todos los poderes en sus manos logra superar las diferencias filosficas y polticas para defender sus intereses, la clase popular que no cuenta sino con la superioridad numrica, es pulverizada por los dirigentes de los diferentes grupos progresistas que muchas veces ponen ms nfasis en las peleas que tienen entre s que en su lucha contra la clase dirigente. La unin debe hacerse por encima de las ambiciones personales, necesitamos algunas condiciones indispensables para realizar la unin, ante todo necesitamos objetivos nacionales que encaucen nuestras energas y las de todo el pueblo colombiano. Nadie puede ser verdaderamente revolucionario si no confa en los valores del pueblo, es lo nico que nos puede liberar del paternalismo prctico de que adolecen an nuestros dirigentes de izquierda.

Creo que estas pocas frases de Camilo Torres hablan de su actualidad, si bien han sido pronunciadas hace 52 aos.

Qu estn preparando para el futuro?

-N.H.: En este momento estamos trabajando sobre una nueva versin del documental El rastro de Camilo que dura 54 minutos, ahora estamos trabajando sobre un documental ms ambicioso que va a durar cerca de 90 minutos y va a incluir una mirada sobre la vigencia de Camilo y su aporte a la poltica mundial y a la espiritualidad. Fundamentalmente, no negando la espiritualidad.

Una de las grandes dificultades que hemos tenido es que en el ambiente de izquierda cuando habls de Camilo Torres, hay algo de rechazo por ser cura, como si invalidara su accin porque no era politlogo u obrero metalrgico. Pero tambin te dicen que no era marxista, como si hubiera un vademcum de qu significa ser revolucionario y las 4 o 5 palabras claves, si Camilo no las rezaba entonces invalidaba su accin.

Parte de nuestra tarea tiene que ver con ese rescatar a Camilo y poner en cuestin sus tesis y planteamientos. El documental gira en esa direccin, va a ser dirigido por Diego Briceo, nuestro compaero que est en Montreal, estamos trabajando en esa tarea, incluye nuevos testimonios, entrevistas y archivos. Estamos trabajando tambin en la difusin de nuestra exposicin de fotografas y documentos en el Centro Cultural de la Cooperacin que se llam Profeta de la liberacin y tambin en cmo hacer para que la exposicin pueda tener alguna rotacin y tener su propia vida.

-L.: Estamos en la transcripcin de una serie de cartas inditas, la mayora es correspondencia de Camilo a su madre, Isabel Restrepo, las adquirimos a travs de un contacto, alguien que las preserv durante mucho tiempo en Cuba. Estamos en el trabajo de transcribirlas por la cuestin de la letra y esperamos hacer la publicacin de ese libro.

Tambin estamos terminando de digitalizar un proyecto que naci con nosotros en 2010 que es el archivo virtual de Camilo Torres. Nuestra idea es tener a disposicin la documentacin que hemos podido recopilar a lo largo de estos aos y hacer una gran plataforma virtual para acceso de toda la gente.

-N.H.: La gente tiene derecho a saber y tambin es necesario que estos personajes no queden difuminados en las opiniones, sino que pueda accederse a la fuente. Nuestro trabajo ha sido de correa de transmisin, hemos logrado digitalizar archivos, estamos gestionando acceder a otros archivos en Francia, en Mxico, en EE. UU., en el Vaticano; estamos tratando de lograr que esos archivos sean de acceso pblico. Nuestra gran conviccin es que Camilo Torres debe dejar de ser un mito y convertirse en un referente de la revolucin colombiana. Nuestra gran tarea es poner al alcance los materiales que puedan dar cuenta de esa vigencia y de esa importancia.







Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.