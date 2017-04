La "revolucin" de las sanguijuelas

Y dicen que no entienden por qu marchamos, paramos o hacemos piquetes?

en qu mundo vive esta gente? conversacin que se da en cualquier barriada de este pas.

A partir de la jornada de protesta contra las polticas gubernamentales del 6 de abril, ha cambiado el escenario poltico en Argentina: el macrismo se sac la careta y asumi el carcter represivo de su gobierno. Se confirma as lo que no pocos venimos diciendo desde que asumi la administracin de la coalicin Cambiemos (Pro-Ari-UCR): las bestiales polticas de ajuste no cierran sin represin.

El paro convocado a regaadientes por la CGT y acompaado por las CTA, por presin de las bases y no por voluntad de la burocracia traidora, pretendi ser una medida dominguera, pero fue transformada en una formidable jornada de lucha por la accin de las organizaciones de izquierda y los sectores combativos de los trabajadores y trabajadoras, estudiantiles y territoriales.

Los piquetes no slo sirven como amparo para los asalariados que quieren adherir a la medida de fuerza, pero son obligados bajo amenaza por sus patrones a presentarse a sus lugares de trabajo: tambin muestran la evolucin de la consciencia popular que hace que algunos sectores se animen a desafiar al gobierno hambreador con medidas ms radicalizadas. Son las maneras que va buceando y encontrando la clase trabajadora para ir midiendo fuerzas con sus explotadores en el marco de la lucha de clases, siempre presente a pesar de quienes quieran negarla. Sus detractores son parte de la tilinguera pequeoburguesa o cooptados por ella, funcionales a la gran burguesa, que siempre quiere eliminar los efectos de las injusticias en lugar de las causas.

La administracin de la coalicin gobernante (PRO-ARI-UCR) dice no entender la medida, pero sobran las razones de los asalariados y marginados, la enorme mayora del pas, para haberla ejercido y transformado en un xito de la clase. El relato que encabeza esta nota es bien descriptiva de la situacin dramtica a la que fueron y son empujadas millones de personas que habitan este pas, y lo confirman los mismos nmeros y estadsticas que maneja el gobierno, a pesar de que quiere manipularlos tanto como el anterior, pero esta vez con la gigantesca colaboracin de los medios de comunicacin adictos casi todos- con la Corporacin Genocida de Magneto y Noble y el diario de los Mitre a la cabeza.

Basta repasar algunos de los nmeros de la tremenda realidad que viven los trabajadores ocupados y desocupados del pas para dejar en claro la legitimidad de la protesta:

- Segn el Indec, el 30,3% de la poblacin vive por debajo del nivel de la pobreza (unas 13,5 millones de personas, estimando en 45 millones el total de la poblacin)

- Sin embargo, esa lnea es de alrededor de $13.000, mientras el 70% de los asalariados gana por debajo de $11.160 (Indec). No hay que ser muy ducho para concluir que hay muchos ms pobres de los que se dice.

- Segn el Indec, la lnea de indigencia est en alrededor de los $5000. Segn el mismo informe, el 30% de los trabajadores tiene ingresos menores a los $4.818

- La Junta Interna de los trabajadores de ATE del Indec, ubica a la Canasta Familiar en $21.287 a fines de diciembre de 2016. Segn el Indec, el 90% de los asalariados en este pas gana por debajo de los $18.816. Saquen ustedes sus propias conclusiones.

- El consumo cay un 4,7% en 2016, la cada ms grande de los ltimos 10 aos. En los meses que van del 2017, sigui la baja: 2,5% en enero, respecto del mismo mes del ao pasado, segn la CAME

- La inflacin del 2016, segn el IPC del Congreso, super el 40%, la ms alta en 14 aos

- La inflacin de febrero fue 2,5%, lo que proyecta una anual de alrededor del 30%

- La actividad econmica baj un 0,5% entre diciembre 2016 y enero 2017

- El PBI cay 2,1% entre el 4to trimestre del 2015 y el 4to trimestre del 2016

- La industria cay el 6% entre febrero de 2016 y febrero de 2017

Todas estas cifras pueden verse simplemente con ingresar al sitio del indec (www.indec.gob.ar) , a las que habra que sumar la estimacin de 600mil puestos de trabajo perdidos desde la asuncin de Macri.

A pesar de ellas, el oficialismo no entiende la protesta.

El ajuste aplicado por el gobierno es tan bestial que en realidad lo que extraaba era la tardanza con que reaccion la poblacin para defenderse de l. Como en un volcn latente, el mal humor hizo erupcin en marzo. 100mil docentes en la primera marcha convocada al Palacio Pizzurno; 500mil manifestantes en la marcha de la CGT donde los burcratas tuvieron que escaparse como ratas al no fijar la fecha del paro; 250mil personas en el Da Internacional de la Mujer Trabajadora transformaron la jornada en una denuncia contra el gobierno macrista; 400mil manifestantes en la Marcha Federal Docente; 600mil personas en la Marcha por la Memoria el 24 de marzo, todos repudiando a la administracin Cambiemos; 150mil en la movilizacin de protesta de las dos CTA. Casi 2 millones de personas manifestndose contra el gobierno en un mes que fue un terremoto para el macrismo. Sin embargo, el primer sbado de abril 50mil personas salieron a bancar al oficialismo y este lo tom como una re-legitimacin para salir a hacer lo nico que sabe hacer: hambrear, entregar y reprimir.

No es de extraar. Algunos quieren pensar que el gobierno de los ceos est desorientado, que no ve la realidad. No es as. Es un gran error pensar de esa manera. El gobierno representa y est conformado por personas con una pertenencia y una concepcin de clase, su clase: la burguesa. Ellos piensan que hacen las cosas bien cuando hablan de eficiencia, aunque ella lleve a perder el trabajo a cientos de miles de seres humanos. Su visin de la verdad, es decirle al trabajador que tiene que sufrir para que la sociedad funcione. Claro, es su sociedad. No hay errores en lo que hacen: prueban hasta donde pueden llegar, pero siempre avanzan. La eficiencia, la verdad, no son lo mismo para ellos que para los asalariados. De ah la contradiccin irreconciliable de la que Marx y Engels nos hablaron en 1848, ms vigente que nunca. El ideal social de las sanguijuelas que nos gobiernan es una donde los trabajadores sean dciles sujetos, sin agremiacin, removibles, de bajos salarios y dedicacin a tiempo completo. Eso es lo que exigen los potenciales inversores extranjeros, los que por ejemplo visitan el pas en el Mini Davos en Buenos Aires, y eso es lo que les quiere dar el gobierno. Por eso el impresionante despliegue de fuerzas represivas en el marco del paro, y la aplicacin del famoso protocolo antipiquetes que maneja la impresentable Patricia Bullrich. Fue decirle a la burguesa imperialista: Vieron? As aleccionamos a los que se rebelan. Vengan e inviertan tranquilos. El macrismo intenta avanzar hacia ello con conviccin y paciencia, a pesar de la creciente resistencia popular. Exige que cumplan la ley los ciudadanos dscolos, pero incumple las leyes que limitan su propio accionar. Le pasa por arriba a los convenios colectivos y hasta desconoce las regulaciones legales y los fallos del Poder Judicial que dictaminan la ilegalidad de sus actos. As es como desconoce la ley que lo obliga a convocar a paritarias nacionales con el gremio docente, y piensa apelar el fallo de la jueza Dora Temis (que lo emplaza a que las convoque en el trmino de cinco das, que ya estn corriendo) y recusar a la magistrada. Por eso no extraa que la base social que los apoya, la pequea burguesa clasemierdana que sali a manifestarse el #1A, clame por reprimir a los negros, los vagos, los piqueteros, al tiempo que vivan a Videla o repitan sin sonrojarse que con los militares vivamos mejor. Pertenecen a los sectores sociales que histricamente golpearon las puertas de los cuarteles y tienen un marcado odio de clase hacia los ms humildes.

Un dato a tener en cuenta es que al macrismo no le importa que cada vez menos lo apoyen y que es muy posible que pierda las elecciones en el prximo Octubre: ellos estn acostumbrados a ser una nfima minora, pero poseedora del verdadero poder en el pas y en el mundo: el poder econmico, la propiedad de los medios de produccin y de servicio. Van a avanzar y a querer llevarse puestos todos los derechos de los asalariados y el pueblo. Su gobierno es el gobierno de y para los ricos.

Ante este oscuro panorama, los sectores combativos de la sociedad no pueden equivocarse. La izquierda seguramente seguir dividida por mucho tiempo ms, pero no puede dejar de coordinarse para enfrentar al gobierno y convertirse en factor convocante y de organizacin de la clase trabajadora, para parir un nuevo movimiento obrero clasista y antiburocrtico. No hay forma de ser exitosos haciendo cada uno la suya. No hay forma de proteger a los propios militantes. A lo visto de lo ocurrido en el paro, debe necesariamente haber un comando nico y una planificacin previa en cada actividad conjunta, porque no slo es la mejor, sino la nica forma de enfrentar a una maquinaria represiva como la que nos ponen enfrente. Lo que ocurri en la Panamericana no debe volver a repetirse. Hoy tener como horizonte las elecciones ante semejante crisis, es no estar a la altura y no entender el proceso histrico que nos toca vivir. La pelea es ahora, en las fbricas, en las calles, en las rutas, en las plazas, en las oficinas, en las escuelas, en todas partes. Es en los medios de comunicacin, para los que ya hay que empezar a tener una poltica especfica, porque su poder de adoctrinamiento social es inmenso. Es imprescindible la confluencia de todos los sectores combativos para que debatan y elaboren un Plan de Lucha contra el gobierno. Un Plenario o Asamblea a nivel nacional debe ser la herramienta para tal objetivo.

La realidad poltica del pas entra a partir de ahora en un espiral de ascenso de la lucha de clases, y su final es impredecible. El macrismo se ha arrancado la mscara y ya anuncia las represiones que vendrn, a la vez que precariza sin pausa la vida de las mayoras asalariadas. No le interesa la legitimidad de las protestas. Por lo tanto el responsable de los dramas que se avecinan es el gobierno de la oligarqua, las corporaciones y el sistema financiero, porque nadie se deja hambrear sin, aunque ms no sea, alzar la voz ante su opresor. Que lo sepan los Macri, Michetti, Pea, los Bullrich, Vidal y compaa, miserables canallas que quieren hacer retroceder nuestra sociedad a condiciones anteriores a las de 1945.

La clase trabajadora y el pueblo debern prepararse para lo que viene, si es que quieren defender sus derechos y su dignidad, porque el enemigo se ha declarado sin vueltas como tal. Y es implacable. Van por todo. Y ya est ms claro que nunca que son ellos o nosotros.

