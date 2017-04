El jazz y su influencia en la Literatura

Arte que no entiende de mezquindades

Entre diciembre de 1988 y diciembre de 1989, la Revista Avianca public una serie de ensayos sobre jazz agrupados bajo el ttulo Grandes del Jazz y firmados por quien escribe. Con base en los recuerdos de esa poca y de lo que ha venido despus, hoy quiero proponer esta Conferencia-audicin a la que he titulado El Jazz y su influencia en la literatura. No quise, a propsito, reducirla al campo de la literatura del Caribe, aunque hablar de ello, sencillamente porque no se puede reducir lo irreductible. Explico: el jazz ha trascendido las fronteras de su pueblo, el estadounidense y, en concreto, el afroamericano, para abrazar al planeta entero, sin detenerse en la mezquindad de los lmites de creacin o en la mezquindad de las fronteras que pretenden separar a los pueblos. Pero, ya sabemos que los pueblos no se separan, sino que son los polticos los que lo pretenden. Teniendo en cuenta la cantidad de msicos y de estilos, por razones de espacio se hablar nicamente de ciertos temas en forma bastante restringida, dado que se dispone slo de dos horas, aunque eso s generosa. Si bien la historia general del jazz, incluye los nombres ms relevantes de la historia del gnero, agrupados por instrumentos, en este caso se har, primero, una pequea historia del gnero afroamericano por excelencia, para, luego, abordar la influencia del jazz en la literatura mundial, con los nombres, entre otros, de Ralph Waldo Ellison y, en el campo de la mujer, a Toni Morrison, en EE.UU; Hermann Hesse, en Alemania; Boris Vian, en Francia. Enseguida, se hablar del llamado Renacimiento de Harlem, periodo clave para comprender la asimilacin por los negros de su propio arte, de sus propias obras y, en particular, del trabajo del poeta Langston Hugues, el primer negro que defini la terrible onomatopeya del be-bop, estilo que despus del decadente swing, recuper el sonido del blues para la msica y para la historia de la msica. La parte inicial de esta charla, aqu en el Colegio Integrado (trmino por dems bello pues alude a la cooperacin, a la solidaridad, a la integracin) se refiere a los elementos y factores que desembocan en el jazz, fenmeno musical de los siglos XX y XXI. Como teln de fondo se escucharn ejemplos musicales y, por ltimo, se har referencia a las obras y a los autores representativos de esa influencia que el jazz dej en su vida y luego en su trabajo. A Ralph Ellison, se agrega, en el campo femenino, una de sus ms destacadas figuras: la afroamericana Toni Morrison (n. 1931), autora de la novela Jazz, entre otras, Premio Pulitzer, en 1988, y Premio Nobel en 1993. Por ltimo, se har una breve mencin, dado que el asunto es muy complejo, a la influencia del jazz en la literatura del Caribe y en especial en Cuba (Guillermo Cabrera Infante), Puerto Rico (Luis Rafael Snchez) y Repblica Dominicana (Junot Daz). Detrs del contexto, dentro de algo que cabra titular UNA HISTORIA NEGRA, como elementos de enfoque y anlisis estarn la transculturacin y el racismo: la primera, forma de agregar quitndole a la cultura primigenia; el segundo, factor de discriminacin por el color de la piel, el origen de clase, la posicin econmica. Desde la ptica de la fe, esa creencia en la falta de evidencias, el asunto podra verse a partir de la experiencia de los negros con el gspel, manifestacin a travs del ritmo y del canto de sus races musicales y religiosas: Podrs alejarme de mi tierra, de mi gente y obligarme a creer en tus dioses; sin embargo en mi canto y en mis palmas conservar mi amor por el Creador de mis antepasados. En ltimas, el jazz es una msica de resistencia a la opresin, es decir, libre en su sentido ms amplio y poltica en el ms estricto sentido, como advierte Archie Shepp en Free Jazz/ Black Power (Anagrama, 1973): El jazz es una de las aportaciones sociales y estticas ms significativas de Amrica. Y muchos lo aceptan por lo que es: una aportacin significativa, profunda, de Amrica Est en contra de la guerra, en contra de la del Vietnam; est a favor de Cuba; est a favor de la liberacin de todos los pueblos. Esta es la naturaleza del jazz. No es necesario ir a buscar ms lejos. Por qu? Pues porque el jazz es una msica nacida de la opresin, nacida de la servidumbre de mi pueblo

(Down Beat Music 66, Chicago, 1965: 20).

Una breve historia del jazz: entre la aculturacin y el racismo

La etimologa de la palabra Jazz es confusa. Segn Peter Tamony deriva de gism/jasm, modismo gringo sinnimo de fuerza, excitacin o esperma. Otra hiptesis: la deformacin del giro francs chasse-beau, figura del cake-walk, convertida pronto en Jasbo, apodo de msicos. El diccionario Merriam-Webster sugiere un derivado del verbo francs jaser, utilizado en argot creole, mientras Dizzy Gillespie aseguraba que jasi, en un dialecto africano, significa vivir a un ritmo acelerado, bajo presin. Tony Palmer seala que en argot cajun (nativo de Louisiana o de ancestro franco-canadiense) las prostitutas de New Orlens son llamadas jazz-belles, en referencia a Jezabel, personaje de la Biblia: Jezabel, esposa de Acab (como el capitn de Moby Dick), rey de Israel, y madre de Atalia. sta, reina de Jud entre 846 y 835 a.n.e. y famosa por sus crmenes e impiedad, que fue devorada por los perros

En general, se asocia el jass o jazz con la danza, la vitalidad, el acto sexual. La aparicin del trmino jazz se vincula a una serie de ancdotas relativas a la Original Dixieland Jass [sic] Band. Dicen los crticos ingleses Clayton y Gammond, ambos de nombre Peter y autores del libro Jazz A-Z (Taurus, 1989), que fue durante la actuacin de aquella banda en el Schillers Cafe, de Chicago, an bajo el nombre de Johnny Steins Band, cuando la voz jazz fue aplicada por primera vez a esta msica. El responsable? Un actor de revista jubilado que, borracho, se puso de pie y grit: Jass it up, boys. A partir de ah, se dice, fue contratado para que todas las noches, en el momento indicado, gritara: debido a ello, pronto el grupo recibi el nombre de Steins Dixie Jass Band. Cuando se traslad al restaurante de Reisenweber, en el Columbus Circle, de Nueva York, la banda fue ya anunciada como The Original Dixieland Jass Band y luego, debido tal vez a una errata de imprenta (elemento determinante, para bien o para mal, en los neologismos) como Original Dixieland Jasz Band, como aparece en un cartel de la poca: de ah se pas a Jaz y finalmente a Jazz, completando el cambio de letras. Por ltimo, un anuncio en el New York Times de una actuacin, ya en 1917, convirti definitivamente el Jass en Jazz. Hoy en da, el grupo se conoce por su sigla ODJB.

Histricamente, es dicha orquesta de msicos blancos nacidos en Nueva Orlens, alguno de ascendencia italiana (Nick La Rocca), la que da a conocer el nombre (se reitera, al comienzo con doble s) y las primeras grabaciones en el citado Reisenweber, para Victor Records el 26 febrero 1917, que incluyeron los temas Livery Stable Blues y Dixieland Jass Step (ms tarde conocida como Original Dixieland One Step), a las que seguiran otras como Tiger Rag, grabadas no obstante con anterioridad, en enero 1917, aunque para Columbia Records, que las public ms tarde. https://www.youtube.com/watch?v=BRcuisqMPI8 (ORIGINAL DIXIELAND JAZZ BAND Original Dixieland One Step: 2:38) (1)

Sin embargo, hay que decir que ya en 1912, a William Christopher Handy, el mal llamado Padre de los Blues (y no porque no lo mereciera sino porque un gnero popular no tiene padre), se le haba negado la posibilidad de hacer las que hubieran sido las primeras grabaciones del jazz: la razn? Handy era un nigger, un vulgar negrito. https://www.youtube.com/watch?v=Gpp75gQ-T6Y W. C. Handy St. Louis Blues: 3:07 (2)

Tom Brown, jefe de otra banda blanca, afirma que la palabra jazz la emple l por primera vez cuando toc en Chicago en 1915. Pero ya en 1913, de acuerdo con el crtico Ralph J. Gleason (1917-1975) en su libro Hroes del Jazz (Jcar, 1980), se relaciona la voz jazz musicalmente en el diario californiano San Francisco Chronicle, fundado en 1865 como The Daily Dramatic Chronicle por los hermanos Charles y Michael H. de Young. Fue un peridico de gran tiraje durante la dcada de 1880.

La voz jazz designa hoy a un conjunto de gneros musicales de origen afroamericano, que engloba tanto folclores profanos y religiosos como formas sinfnicas, por su mezcla entre elementos populares (blues, ragtime, rhythm and blues, spirituals, gospels, worksongs, fieldhollers, shouts, orquestinas callejeras, marchas funerarias y militares) y elementos provenientes de la (mal) llamada msica culta o erudita o seria (escala pentatnica europea, ballads, valses, jigas, mazurcas, danzas hngaras). https://www.youtube.com/watch?v=Oms6o8m4axg Work Songs in a Texas Prison: 1:03 (3)

Es lcito preguntar, hay acaso msica inculta o no-erudita o una apenas para rerse? Qu atropello a la razn, dira Discpolo en Cambalache. Dos caractersticas esenciales, ya observadas por el musiclogo y etnlogo Andr Shaeffner en 1926, son indisociables del jazz: un tratamiento especial de las sonoridades, derivado de la imitacin de las voces humana y animal (en el Jungle Style que desarrollan Armstrong y Ellington, especialmente, y que se percibe tambin en el ya citado Livery Stable Blues, de la ODJB); y una valoracin especfica de los ritmos: ya sea a travs del sonido de la guitarra en los blues de John Lee Hooker, por ejemplo; en el piano, la batera o la percusin del R&B de Ray Charles o Chuck Berry o Fats Domino. https://www.youtube.com/watch?v=xO3k-S_pqK4 Louis Armstrong Hot Seven Wild Man Blues 3:10 (4) https://www.youtube.com/watch?v=vYNwiAXuh_U Duke Ellington Cotton Club Orch. Echoes of the Jungle: 3:28 (5)

Es el resultado de la integracin de tradiciones tradas de frica por los esclavos que llegaron a Amrica entre los siglos XVI y XIX, con mtodos instrumentales, armnicos y meldicos inventados en Europa, sobre todo durante el periodo barroco (1685-1750), fechas que coinciden con las de nacimiento y muerte de Johann Sebastian Bach.

Cruce de fuerzas subterrneas de una humanidad con mayor reputacin instintiva entre el idealismo de las sociedades inspiradas en la Grecia clsica y en el mundo germnico; de hecho, una forma cultural ideal para la creacin espontnea, convidante, gestual, vocal e instrumental. La difusin del jazz se ha visto acelerada, adems, por la eclosin de medios tcnicos, especialmente adecuados, cuya progresin es paralela: el fongrafo, la radio, el cine. Un folklore local se dilata hacia lo universal. Hasta llegar a convertirse en la verdadera msica clsica de los siglos XX y XXI. Pero, para eso habrn de pasar muchas cosas: descubrir lo nuevo en lo viejo, por ejemplo, como quien sabe que si quiere descubrir en la lectura algo fresco tiene que volver a un libro antiguo.

A comienzos del siglo XX el jazz es rstico, proletario y, por si esto fuera poco, se le atribuye una bastante mala reputacin. La msica del Sur de los EE.UU que se practica en la iglesia (gospelsongs), en las plantaciones (worksongs), en las estaciones del metro y en los viajes en tren (blues), en las casas de tolerancia (ragtime), en los desfiles callejeros (marchas militares y funerarias), en las compaas de minstrels (blancos con la cara teida imitando a o mofndose de los negros) y las bambulas (tambores de origen africano llamados originalmente bambalas que a su paso por las Antillas francesas se transformaron en bamboulas: una de las tantas derivaciones de las danzas africanas adaptadas y modificadas en las Indias Occidentales) de Congo Square, New Orlens, sigue a la emigracin de los negros que suben en masa, al cerrarse Storyville (el Distrito de las Luces Rojas) en 1917, por una conveniencia econmica y por necesidad de mano de obra barata antes que por una supuesta liberacin de los negros, hacia el norte o el oeste de los EE.UU en busca de empleos mejor remunerados. Huelga decir que esto tambin hace parte del american dream, sueo que se estrellar contra una dursima realidad de explotacin, de desprecio, de racismo. https://www.youtube.com/watch?v=OqFL9t9og_I Jelly Roll Morton Maple Leaf Rag: 2:44 (6)

En Chicago, hacia 1920, se graban las obras maestras de la improvisacin colectiva que inspiran a discpulos blancos: se habla de orquestas como la Fletcher Smack Henderson, con quien por breve tiempo toc Armstrong, pionero del swing antes de que el swing, el elemento (Ese algo que hace marcar el ritmo con el pie, Count Basie) fuera Swing (el estilo que domin en la Swing Era, 1935-45). Cabria citar, tambin, a las bandas de Don Redman y de Lionel Hampton. https://www.youtube.com/watch?v=DUEH3VqpPDw Count Basie and his Orchestra One Oclock Jump: 4:12 (7)

El Renacimiento de Harlem

A propsito de los violentos aos 20 (guio a un filme de Raoul Walsh), hay que hacer un parntesis para rendir un tributo al Renacimiento de Harlem: el reavivamiento del arte de los EE.UU durante la dcada de 1920, liderado por los afroamericanos residentes en Harlem, Nueva York. La msica de Jazz, la literatura y la pintura resaltaron de forma significativa entre las creaciones de los principales componentes de este movimiento: a principios de los 20 tres obras claves mostraron la nueva literatura afroamericana. Harlem Shadows (1922) de Claude McKay, una de las primeras obras afroamericanas publicadas por una editorial de gran alcance nacional. Cane (1923), de Jean Toomer, es una obra experimental que combina poesa y prosa para mostrar la vida rural surea y urbana nortea de los negros. Finalmente, Confusion (1924), opera-prima de Jessie Fauset, representa la vida de la clase media afroamericana desde la ptica de una mujer.

Fuera de estas tres obras, hubo dos eventos entre 1924 y 26 que lanzaron el Renacimiento de Harlem. El primero ocurri el 21 marzo 1924, cuando Charles Johnson, miembro de la Liga Urbana Nacional, fue anfitrin de una cena con el objetivo de reconocer el emergente talento literario afroamericano y presentar los jvenes escritores a la lite literaria neoyorquina. Gracias a la cena, Survey Graphic, revista de anlisis social y crtica que estaba interesada en el pluralismo cultural, public un nmero sobre Harlem en marzo de 1925. El artculo principal trataba sobre la definicin de la esttica, la literatura y el arte afroamericanos, y fue preparado por el afroamericano filsofo y profesor de literatura Alain Locke. ste, luego, expandi el nmero publicando la antologa The New Negro. El segundo gran evento fue la publicacin de Nigger Heaven (1926) del novelista y fotgrafo blanco Carl Van Vechten. El libro, que result ofensivo para muchos afroamericanos, fue muy popular: mostraba la vida de Harlem, desde el punto de vista prejuicioso de un blanco burgus.

Dentro del Renacimiento de Harlem, una de sus figuras ms relevantes fue el poeta, novelista y periodista afroamericano Langston Hugues (Joplin, Missouri, 1902 Nueva York, 1967). Mientras estaba en la escuela elemental, en Illinois, fue nombrado poeta de la clase, porque (como cuenta ms tarde) exista en Amrica el estereotipo de que todos los afroamericanos nacan con un gran sentido del ritmo: Fui una vctima del estereotipo; solamente haba dos negros en la clase y el profesor de ingls siempre estaba remarcando la importancia que tena el ritmo en la poesa. Bien, todo el mundo sabe (menos nosotros) que todos los negros tienen un gran sentido del ritmo, as que me hicieron poeta de la clase. Estando an en el instituto, en Ohio, comenz a escribir para el peridico escolar, edit el anuario y comenz a escribir sus primeros relatos, poesas y obras de teatro. Un ejemplo de esto es su primera poesa incorporando jazz, When Sue Wears Red o The Negro Speaks of Rivers, uno de sus poemas ms conocidos. Fue en esta poca cuando descubri su amor por las letras y descubri a los autores que ms influiran en su escritura: Paul Laurence Dunbar y Carl Sandburg. En 1919 Hughes vivi durante un tiempo con su padre en Mxico, pero la relacin entre ellos era tan traumtica que el hijo contempl el suicidio al menos una vez. Sin embargo, al acabar el instituto volvi a Mxico tratando de que su padre le financiara los estudios en la U. de Columbia. Hughes cuenta en The Big Sea cmo, mientras viajaba a Mxico, sola pensar sobre su padre y la extraa aversin que ste tena hacia su propia gente. Una de las caractersticas ms relevantes del Renacimiento es la imitacin de los sonidos e improvisaciones del jazz en la poesa, Jazz Poetry, as como los ritmos sincopados. Los pioneros en adaptar los ritmos y los estribillos a la poesa fueron Dunbar y Langston Hughes, ambos muy involucrados en la extensin del orgullo racial y la conservacin de la tradicin afroamericana. Comenzaron a estudiar como aadir a la poesa ritmos del jazz, el blues y otros tipos de msica afroamericana, como los spirituals. Buscaban con esto dar una forma distintiva a su poesa, componiendo poemas como Weary Man Blues (Blues del hombre cansado), que adaptan ritmo, terminologa y temtica musical. Langston Hugues lee su propio texto y lo acompaa el gran Buddy Guy, guitarra y voz. https://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA Louis Armstrong When the Saints Go Marching In: 4:46 (8) https://www.youtube.com/watch?v=qwfYuoSu590 Langston Hugues Weary Blues: 8:15 (9)

Tras el parntesis con El Renacimiento de Harlem y Langston Hugues, hay que decir que del blues va a surgir, en la dcada de 1930, el Boogie-Woogie y, cada vez ms, los jazzmen aprovechan y transfiguran los temas de la cancin popular de Broadway y de otros lugares. En forma paralela se crean grandes orquestas en Kansas City, Chicago, Nueva York, fenmeno asociado a la prohibicin del alcohol, la tristemente famosa Ley Volstead (1920-33) por el senador que la impuls y que fue establecida por la Enmienda XVIII a la Constitucin y derogada por la XXI. No obstante, antes de promulgarse, el senador A. Volstead, haba dicho: Esta noche, un minuto despus de las doce, nacer una nueva nacin. El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Se acab el imperio de las lgrimas Los barrios bajos sern pronto cosa del pasado. Las crceles y correccionales quedarn vacos; los transformaremos en fbricas y graneros. Todos los hombres volvern a marchar erguidos, sonreirn todas las mujeres y reirn todos los nios. Se cerraron para siempre las puertas del infierno. La medida provoca, por reaccin, el incremento en el nmero de tabernas: en Nueva York se pas entre 1920 y 21 de 15 mil bares legales a 32 mil tabernas clandestinas o con mirilla (speakeasies) que brotaban del suelo. El alcohol se volvi la obsesin gringa. He aqu el balance del primer decenio de la Prohibicin: 500.000 detenciones; penas de prisin por un total de 33.000 aos; 2.000 muertos en la guerra del aguardiente entre gnsteres; y 35.000 vctimas por intoxicacin alcohlica

Como se puede notar, el senador Volstead fue escuchado. El jazz sobrevive a la Depresin y a partir de 1930 impregna con su perfume narco-alcohlico al negocio musical, de lo cual son responsables Al Capone y CIA (= ca.). Perfume contaminado adems por la perversa mirada de la industria musical blanca, que va a suministrar la droga y el alcohol necesarios para que los negros se pongan a su servicio. Al mismo tiempo conoce Hollywood y desembarca en Europa, donde los msicos negros obtendrn el respeto y el reconocimiento que nunca se les dio en su tierra (cuenta Ch. Parker que la primera vez que le dijeron seor fue en Suecia). Es la moda del Swing, el periodo ms comercial de la historia del jazz: muchos arreglistas, compositores, instrumentistas, bailarines, cantantes e improvisadores se exceden a s mismos en la imaginacin creativa y explotan el filn, seduciendo a la vez al gran pblico en bailes, cine y espectculos en general. En 1940, mientras el jazz, en realidad el Swing, parece estar en su apogeo, la revolucin del Bebop ensancha radicalmente su espacio. Un repertorio original completa el material utilizado de blues y standards. Se multiplican las aventuras, alimentadas por una ebullicin de ideas y vanguardias o, por contraste, del revival: cool, hard-bop, jazz afro-cubano, free, fusin, Funk, vuelta al blues.

El jazz integra la meloda y la armona de ritmos brasileos como chro, bossa-nova y samba, calipso, flamenco, ritmos afrocubanos (como la salsa) y se aproxima, con la Tercera Corriente a la msica clsica. A fines de 1950 provoca un electrochoque en la cancin occidental pues tras tomar prestados sus temas, la somete a sus normas de improvisacin (lo que ya desde la dcada de 1930 ha dado origen a los standards) y en adelante se conocer como New Thing y, ms concretamente, Free-Jazz. Es a partir del matrimonio de ritmos, armonas y sonoridades del blues y en especial del R&B con el folk y el country que nace el R&R, coctel explosivo del que sus secuelas no dejarn de colorear a la mayor parte del pop. Marginal en sus inicios, el jazz se convierte en el eje creador de la msica popular del siglo XX, en la verdadera msica clsica del siglo XXI y en una innegable influencia sobre la literatura mundial. Entre otras, sobre la gringa, por va de Ralph Ellison, con Invisible Man; sobre la alemana, por va de Hermann Hesse, con Der Steppenwolf; sobre la francesa, por va de Boris Vian. Es ms que un simple acontecimiento musical. El encuentro en EE.UU de culturas orales y escritas, llegadas desde frica y Europa, contribuye a la evolucin de costumbres y de leyes.

Desde 1930, con aquel episodio de Armstrong, entre muchos otros, en el hotel Royal Garden, en el que un locutor blanco le neg el micrfono por nigger y Satchmo lo enfrent, para al cabo decir: Fue la primera vez que habl all un negro y por radio, el jazz ha ayudado de forma profunda a combatir el racismo. Personajes como Mezz Mezzrow (blanco, para evitar rumores, el fiel surtidor de herona de Charlie Parker), Norman Granz (el organizador de las giras Jazz at the Philharmonic), Dizzy Gillespie (el otro Discuro del Bebop junto a Parker y miembro como ste y Miles Davis del PC de EE.UU), entre otros, han militado para conseguir en el escenario y en las salas de baile el olvido del color de la piel. Aunque se diga que la posguerra (con el Bop y el R&B) aceler el proceso, la verdad es que pasarn muchos aos ms, casi veinte, para que se acabe la discriminacin de las race recordings; as como para que aparezcan las primeras emisoras negras que permitir a los de su raza, ya sin vergenza ni bochorno, presentarse en ellas. Slo a partir de 1955, se podr decir que hay una msica que congrega a un pueblo, sin distingos de raza, sexo, color poltico y/o religioso. https://www.youtube.com/watch?v=rOWd4_UR-Ys Charlie Parker/Dizzy Gillespie. Bird & Diz Bloomdido: 3:17 (nicamente se escucha el primer tema) (10)

La lucha por los derechos civiles se recrudece en la dcada de 1950 y alcanza su clmax, primero, el 21 febrero 1965, con el asesinato de Malcolm X, y ms tarde, el 4 abril 1968, con otro crimen represivo, el de Martin Luther King, Jr., ambos antes de cumplir 40 aos, aspecto siempre considerado por las infalibles matemticas del crimen oficial-clandestino gringo: las que en la poca impedan que cualquier persona disidente o subversiva alcanzara a cumplir tal edad. As cay, adems, el Che Guevara (1928-1967). Un poco antes, el 1 diciembre 1955, la seora Rose Parks, sentada en la parte posterior de un bus cuando a los negros se les asignaba la parte delantera del mismo, se niega a cederle el puesto a un blanco, el hecho conduce a la represin y al tiempo a la radicalizacin de la protesta negra. Esta, encabezada al comienzo por King con las marchas de Montgomery y Selma, en Alabama, y sus Freedom Riders, ser ms tarde liderada por Malcolm X desde su posicin como musulmn: a la cual, no obstante, renunciar en 1964, poco antes de caer asesinado, al enterarse de las turbias relaciones de su maestro Elijah Muhammad con dos de sus secretarias a las que dej embarazadas.

Lo que esperaba Andr Shaeffner pareciera haberse hecho realidad: Por el espritu se consuma el matrimonio de dos razas que los usos rechazan an en la carne. Al escuchar los mismos ritmos, melodas e improvisaciones, los cuerpos y los cerebros descubren el mismo nivel de inteligencia y de comprensin: la misma humanidad. Aun as, lo anterior sera demasiado optimismo: pese al de Shaeffner, el racismo y la discriminacin no han acabado ni se acabarn Muy al contrario, hacen parte de un programa estructural y perduran hasta hoy, como sostuvo la lder afroamericana Angela Davis en su visita a Colombia en 2010, aun con la eleccin del primer presidente negro en la historia de EE.UU: en realidad, un negro/blanco, tanto que ahora a las galletas Oreo, las llaman Obama, porque son negras por fuera, pero blancas por dentro. Con lo que de paso se demuestra que los cambios no pueden ser mera apariencia sino que requieren una voluntad poltica de la que no precisamente hacen gala los polticos: mucho menos, uno llevado a la presidencia por la influencia del sistema financiero: elegido, primero, con un milln y pico de dlares y luego reelegido con seis. Voluntad poltica que, en cambio, les sobra a los jazzmen, a los artistas y al pueblo en general.

La influencia del jazz en la literatura mundial

De entrada hay que decir que el jazz ha tenido una influencia, directa e indirecta, en muchos y diversos mbitos de la literatura mundial, como en las novelas del espaol Antonio Muoz Molina (El invierno en Lisboa, 1987), en las del gringo Rafi Zabor (El oso llega a casa, 1997), en las del gringo-judo Philip Roth (La mancha humana, 2001). Aqu me limitar a referir el trabajo de Ralph Ellison y de Toni Morrison. Me hubiera gustado mucho hablar de Richard Wright y de James Baldwin, pero no hay espacio.

Ralph Waldo Ellison (1/mar/1914- 16/abr/1994), escritor afroamericano, primer ganador del National Book Award, en 1952, el mismo ao en que se cre, con su novela El hombre invisible (1952). Vivi en Oklahoma en su juventud, estudiando en escuelas pblicas y padeciendo el ambiente como tantos afroamericanos. Tras recibir una beca, pudo centrarse en la msica, su aficin temprana; entre 1933 y 1936 estuvo para ello en el Tuskegee Institute, especializndose en la trompeta. Tras encontrarse con Richard Wright en Nueva York, quien le pidi una crtica literaria, empez en 1939 a publicar artculos, relatos y ensayos en diversas revistas. Sirvi en la marina mercante durante la II Guerra Mundial y dict una ctedra sobre folklore y cultura afroamericana en distintas universidades. Con una beca Rosenwald, de 1945, pudo dedicarse a redactar su voluminosa novela inicial, que lo consagr: El hombre invisible, 1952, y una serie de ensayos y artculos titulada Shadow and Act (1964) o Sombra y acto. Su novela gan el mismo ao 52 el National Book Award y lo convirti en el escritor negro ms importante de su generacin. Su protagonista es un negro sin nombre que en primera persona expresa la dura realidad social de EE.UU de entonces y va tomando conciencia de cmo la sociedad lo aparta de su seno y lo ningunea. No dej en lo sucesivo su escritura, pero suele recordarse por su docencia: dict un curso en Salzburgo en 1954; dio clases de literatura en el Bard College (1957-1961) y en la U. de Chicago (1961).

El hombre invisible es la historia de un negro que desde el prlogo se declara as: invisible. Y que con aplastante lgica, pregunta: Por qu he de ser responsable, si todos se niegan a verme?, para resaltar la terrible experiencia que para el autor mismo represent el racismo. Jack the Bear, el protagonista, piensa y cree que no es uno de esos duendes que atormentaron a Poe ni un fantasma de los filmes de Hollywood. No, es un hombre de carne y hueso, con msculos y humores que incluso puede afirmar que tiene una mente. Y, saben ustedes, porque cree que es invisible? Porque la gente se niega a verlo. Aunque golpee a alguien, como lo hace, el otro no lo ve. Quizs por eso reclama la luz, la desea, la ama, como a Satchmo (y por ah a la yerba), porque es invisible: la luz confirma su realidad, le da forma, lo hace visible, as no lo De El hombre invisible un fragmento: Es posible que Louis Armstrong me guste debido a que de su invisibilidad ha hecho poesa. Pienso que ello se debe a que ignora que es invisible. Y por otra parte, la conciencia de mi propia invisibilidad me ayuda a comprender la msica. En cierta ocasin, ped un cigarrillo a unos amigos y los muy graciosos me lo dieron de marihuana. Cuando llegu a casa lo encend y me sent a escuchar el fongrafo. Pas una extraa velada. Permtanme decir que la invisibilidad suele dar un sentido del tiempo ligeramente distinto al normal; uno nunca va sincronizado. A veces, uno va adelantado y otras, retrasado. En vez de tener conciencia de un constante y casi imperceptible fluir del tiempo, uno advierte sus detenciones, esos puntos en que el tiempo se detiene y a partir de los cuales salta, luego, hacia delante. Y entonces uno queda en suspenso y contempla la realidad en torno. Esto es lo que cabe percibir, vagamente, en la msica de Louis (Lumen, 1984: pp. 15-16).

Viene ahora Toni Morrison (Lorain, Ohio, 18/feb/1931) escritora afroamericana, ganadora del Pulitzer en 1988 y del Nobel en 1993, siendo la primera mujer negra en recibirlo. En sus obras, habla de la vida de los negros, en especial de las mujeres, y alaba a su comunidad. Es combatiente a favor de los derechos civiles y en contra de la discriminacin y el racismo. Naci en el seno de una humilde familia negra de clase obrera. Bautizada Chloe Anthony Wofford, adopta el nombre literario Toni Morrison, tomando el nombre de su apodo familiar y el apellido de su marido, el arquitecto Harold Morrison, con quien estuvo casada (entre 1958 y 64) y con quien tuvo dos hijos. En 1949 comenz sus estudios en la U. Howard, para negros, en Washington y continu en la U. Cornell, gradundose en filologa inglesa en 1955. Ese ao comenz a trabajar como profesora en la Texas Southern University en Houston, continuando luego en la U. Howard y en otros centros acadmicos a lo largo de los aos. En 1964, se hizo editora de Random House de Nueva York, desde donde desempeo un rol vital en la difusin de la literatura afroamericana, al editar libros de Henry Dumas, Toni Cade Bambara, Angela Davis y Gayl Jones. Una breve mencin a sus novelas-clave: la primera apareci cuando tena casi cuarenta aos: Ojos azules (1970), historia de una nia negra, Pecola, que quiere tener los ojos del color de las muecas de las nias blancas. La cancin de Salomn (1977), relato sobre la reunin del materialismo y el poder del amor; Tar Baby (1981), traducida La isla de los caballeros, describe el nexo entre Valerian y Margaret que viven en un mansin y disfrutan de su idilio, el que cambiar con la llegada de Son, un nufrago negro de oscuras intenciones que se siente atrado por Jadine, sobrina adoptiva de la pareja. Beloved (1987) relata el caso de una esclava que encuentra la libertad, para descubrir que hay distintas formas de esclavitud posibles. Jazz (1992), narra duras relaciones entre hombres y mujeres negros, teniendo como base las historias que ha cantado la msica del ttulo. Joe y Violet salen de Virginia y llegan a la gran ciudad huyendo de la intolerancia y creyendo que tambin ellos gozarn la utopa colectiva de bienestar que les permitir trabajar en libertad al margen del color de su piel. La vida parece soportable ahora pero Joe, incapaz de resistir la belleza de una adolescente y para que el amor con su joven amante no acabe nunca, asesina. A partir de ese punto, ya sin retorno posible, Joe deber aprender con su culpa y con el dolor ajeno y Violet, la esposa que acuchill el rostro inerte de su enemiga, seguir acunando en sueos al hijo que nunca tuvo, llorar con su hombre la pasin que fue y arrastrar su pena por Nueva York, cuya msica peculiar marca la vida de miles de inmigrantes. De Jazz, un trozo: A Joe y Violet ni se les pasara por la cabeza: pagar dinero por una comida que no haban echado de menos y que les exigira adems sentarse a una mesa o, peor an, separados por ella. No ahora. No cuando ya alcanzaban los lmites de la Ciudad bailando sin descanso. La cadera de ella acariciaba el muslo de l, ambos en pie en el pasillo y sin poder dejar de sonrer. Todava no estaban all y, sin embargo, la Ciudad ya les hablaba. Bailaban, bailaban. Y como muchos otros millones de seres, latindoles con violencia el corazn, gobernados los pies por los rales, miraban por las ventanillas anhelando la primera visin de la Ciudad que bailaba con ellos para demostrarles cunto los quera. Como muchos otros millones, a duras penas lograban contenerla impaciencia de llegar all y corresponder a su amor (Edic. B, 1995: 57).

Desde Francia, llega el polmata Boris Vian (Ville-dAvray, 10/mar/1920-Pars, 23/jun/1959): novelista, dramaturgo, poeta, msico de jazz, ingeniero, periodista y traductor francs. Utiliz varios heternimos (un heternimo es un ser literario independiente del autor que lo cre), como Vernon Sullivan, Boriso Viana, o los anagramas Baron Visi, Brisavion, Navis Orbi o Bison Ravi. Escribi teatro, letra y msica de canciones, cuentos y novelas. Tanto sus diez novelas como sus actuaciones en jazz fueron muy admiradas. Naci en el seno de una familia de clase media. Sus padres eran Paul Vian, rentista, e Yvonne Ramenez, msica: tocaba el piano y el arpa. En su entorno familiar el arte era una cuestin importante, su madre era una amante de la pera; su padre era poeta aficionado, traductor de ingls y alemn, aparte de interesado por la mecnica y la electricidad. La Depresin provoc un empeoramiento de la situacin financiera de la familia, lo que oblig a su padre a trabajar por primera vez en su vida a los 36 aos, como representante comercial; tambin, debieron trasladarse de casa, y entre 1929 y 32 arrendaron su antigua residencia (casualmente a la familia de Yehudi Menuhin). Poco despus de cumplir 12 aos padeci fiebre reumtica y poco despus tifoidea, que le provocaron una dolencia cardaca que condicion su salud en adelante y provoc su temprana muerte. Fue un estudiante excepcional, aunque sus intereses entonces giraban en torno al jazz y las fiestas. Ya a los 20 aos particip en una orquesta amateur de jazz junto a sus hermanos, donde sobre todo interpretaban obras de autores gringos. En 1941 se cas con Michelle Lglise-Vian (1920- ), con quien tuvo dos hijos, Patrick Vian (1942- ) y Carole Vian (1948-1998). Obtuvo el ttulo de ingeniero en 1942, y un ao despus escribira sus primeras novelas: Temblor en los Andes y Vercoquin y el plancton. En esta ltima se ven reflejadas sus actividades reales, como su trabajo en la Asociacin Francesa de Normalizacin y la organizacin de desmesuradas surprise-parties. En los aos siguientes reparti su tiempo en diversas actividades: adems de novelas, comenz a escribir cuentos, algunos publicados en Les Temps Modernes, invitado por Sartre- donde tambin escribi crnicas y crticas de aspectos sociales. En el peridico Combat dirigido por Camus, abord la crtica de jazz. En 1946 public dos novelas: La espuma de los das y El otoo en Pekn.

Fuera de frecuentar a los existencialistas de aquellos tiempos en Saint-Germain-des-Prs, conoci a jazzmen como Duke Ellington, Miles Davis y Ch. Parker. Dej finalmente su profesin de ingeniero, y en paralelo a sus principales trabajos, se dedic a traducir novelas negras (de autores reales) y a dar conferencias sobre diversos temas. En 1950 publica La hierba roja, considerada una de sus mejores obras y la ms autobiogrfica. Escupir sobre vuestras tumbas (1946), del gnero policiaco, novela negra, literatura ertica, trata tambin del racismo hacia el negro as aprobado por la justicia. Lee Anderson, un afroamericano, llega a un pueblo donde los jvenes estn sedientos de alcohol y sexo. Trabajando como vendedor en una librera, oculta un secreto: la nica razn por la que est all es para vengar la muerte de su hermano, que muri linchado y colgado por haberse enamorado de una mujer blanca. En cuanto al estilo, es la obra ms violenta de las escritas por el autor de El desertor, la ms cruda y representativa de la serie de Sullivan, en la que Vian se propuso denunciar al racismo y las condiciones precarias de los negros en los estados gringos del Profundo Sur. Poco despus de su aparicin, el libro fue prohibido por pornogrfico e inmoral (como pas con las obras de Henry Miller, en EE.UU), y su autor condenado por ultraje a la moral y a las buenas costumbres. Tambin se public una versin edulcorada de la obra.

El desertor Boris Vian

Seor presidente/ le escribo esta carta/ que quizs lea usted/ si tiene tiempo// Acabo de recibir/ la orden militar/ para ir a la guerra/el prximo mircoles// Seor presidente/ no voy a hacerlo/ no vine a este mundo/ para matar pobre gente// No quiero que se enfade/ pero he de decirle/ que mi decisin es firme:/ voy a desertar// Desde el da en que nac/ he visto morir a mi padre/ partir a mis hermanos/ y llorar a mis hijos// Mi madre sufri tanto/ que ya est bajo tierra/ se re de las bombas/ y hasta de los gusanos// Cuando estuve preso/ me robaron la mujer/ me robaron el alma/ y todo mi pasado// Maana muy temprano/ les cerrar la puerta/ a aquellos aos muertos/ y me echar al camino// Pedir limosna/ por las rutas de Francia/ de Bretaa a Provenza/ y le dir a la gente:// Niguese a obedecer/ niguese a colaborar/ no vaya a la guerra/ niguese a partir// Si hay que derramar sangre/ derrame usted la suya/ pues tan buen apstol es/ seor presidente// Si ordena que me busquen/ dgales a sus agentes/ que no llevar armas/ que pueden disparar.

El jazz en la literatura del Caribe





Tres tristes tigres, novela del escritor cubano Guillermo Cabrera I. (Gibara, 22/abr/1929-Londres, 21/feb/2005), fue publicada por primera vez en 1965 y en 67, ampliada y revisada. Escrita en el perodo de auge del boom, y enmarcada dentro del que fue una explosin editorial alimentada con el fuego de la explotacin econmica, se considera una de las novelas hispanoamericanas claves. La caracteriza el uso ingenioso del lenguaje introduciendo coloquialismos cubanos y constantes guios y referencias a otras obras literarias, al cine, a la msica cubana, al jazz, volvindose un texto complejo y de gran riqueza lingstica, fuertemente oral (el autor sugiere en nota aclaratoria, no sera mala idea leerla en voz alta: claro, lo que hace ms por un prurito narcisista que por un acto de desprendimiento), que recrea el ambiente nocturno de La Habana, a travs de las andanzas de tres amigos, de ah tres tristes, a lo largo de una noche.

La estructura lingstica de Tres tristes tigres est hecha, desde el ttulo, de todos los significados posibles de una palabra y a veces de un fonema (la articulacin mnima de un sonido, ya sea voclico, ya sea consonntico), de los ritmos de la frase, de los retrucanos o juegos de palabras verbales ms inauditos. Discpulo de maestros como Nicols Guilln, Roberto Fernndez R., Edmundo Desnoes, pero ante todo de su propio odo, Can (como firmaba en Carteles y apareca en Arcadia todas las noches), ha aportado al corpus de su novela cosas que no vienen de la literatura sino del cine o de la msica cubana (son, guaracha, chachach) o del jazz, integrando los ritmos del habla cubana con los de las msicas ms creativas de este tiempo o, tambin, del arte cuya persuasin visual ha colonizado la mente y el corazn de no pocos espectadores en el planeta. Al decir que en Gabo o en Can predomina la concepcin de la novela como estructura lingstica, no puede olvidarse que tanto en Cien aos de soledad como en Tres tristes tigres los contenidos son de perdurable importancia. Cmo no advertir aqu que el proceso demente de la violencia y de la guerra en Colombia queda trazado a la perfeccin en la triste superficie y en las entraas de vrtigo, por la mano diestra-siniestra de Gabo? Cmo no reconocer en La Habana del batistato crepuscular en que se agitan aqullos tristes tigres, una sociedad ya en las ltimas, una vela a punto de apagarse o ya extinguida, cuando Can la evoca en su libro, ya no cuando se va de Cuba? Bueno, la cosa podr ser obvia, pero lo que hace de ambas obras las singulares creaciones que son, no es su testimonio, que el lector podr encontrar tambin en otras menos logradas y puramente extra literarias. No, lo que hace singulares a estas dos obras es su fidelidad a la causa de la novela como ficcin total, como obras de arte.

Luis Rafael Snchez (Humacao, 17/nov/1936) es un dramaturgo, cuentista, ensayista y novelista puertorriqueo. Nacido y criado por sus padres en Humacao, ciudad ubicada al sureste del pas. All estudi hasta que su familia se traslad a San Juan, donde Snchez termin la secundaria y se matricul en la U. de Puerto Rico en 1956: all obtuvo el Bachelor of Arts. En su poca de estudiante universitario se interes por la actuacin. En esa poca actu en las radionovelas de la emisora WNEL, pero fracas en sus intentos de trabajar en la TV. Su primera obra de teatro la estren el Departamento de Drama de su Alma Mter en 1958, cuando an era estudiante. Ese mismo ao viaja becado a Nueva York a estudiar dramaturgia y cuentstica en la U. de Columbia. All se interesar por el sonido del jazz y, en particular por el jazz afrocubano, hoy mal llamado Latin Jazz. Tambin a fines de los aos 1950 inicia como narrador: su cuento El trapito ser el primero en ser premiado, al que seguirn otros (Destierro, Aleluya negra, Memorias de un eclipse), que tambin ganarn en certmenes locales y que unidos a otros publicados en revistas y diarios darn origen a su primer volumen de relatos: En cuerpo de camisa, 1966. Despus de obtener su Bachelor of Arts en 1960, se incorpora como instructor auxiliar en la U. de Puerto Rico, que nuevamente lo beca para volver a EE.UU, esta vez a la U. de NY, donde en 1963 obtuvo el magister. Posteriormente fue a Espaa, donde en 1976 se doctor en Literatura por la Complutense de Madrid con una tesis sobre su compatriota Emilio S. Belaval, que tres aos ms tarde sera publicada en su pas. La pasin segn Antgona Prez es quizs su obra de teatro ms conocida.

La guaracha del Macho Camacho, considerada su novela cumbre, como su nombre lo indica avanza a ritmo de guaracha y, segn la crtica, entra de lleno en lo que podra llamarse el pos boom de la literatura hispanoamericana contempornea y, tambin, dentro de la nueva novela del Caribe as como en la categora novela de ruptura, como sostiene en su ensayo Ral Alberto Romn Riefkhl. Trata de la americanizacin de Puerto Rico y de otros temas a travs de las historias de un grupo de gente que tiene en comn el estar en un embotellamiento, un mircoles a las cinco de la tarde. Es la primera novela escrita por el dramaturgo Luis R. Snchez y fue publicada en Argentina en 1976. Se trata de un juego y exploracin en el plano del lenguaje pues al ser leda en voz alta se percibe un ritmo cadencioso. Narra las historias de un grupo de personas que tienen en comn estar en un embotellamiento un mircoles a las cinco de la tarde en Puerto Rico. Aunque, por ltimo, se ocupe ms de las expresiones musicales del Caribe y, en particular, de Cuba y Puerto Rico, no puede dejar de sentirse en La guaracha del Macho Camacho el vigoroso y contracultural aliento del jazz que el autor bebi y vivi en sus diversas visitas a y estadas en los EE.UU. No hay que olvidar que la guaracha es un gnero musical y un baile originarios de Cuba que se desarroll y populariz en la dcada de 1940 con los arreglos de las famosas orquestas cubanas de Arsenio Rodrguez, Celia Cruz, la Sonora Matancera, Nelo Sosa y su Conjunto Colonial, el Conjunto Casino, Frank Machito Grillo, Jos Curbelo, las que marcaron un sonido que las llevara en los 50 a ser las orquestas ms famosas de Cuba, dentro y fuera de la isla. Msicos como Curbelo, Machito, Celia y la Sonora Matancera y Arsenio Rodrguez llevaron la guaracha a Nueva York hacindola popular y la cual recibi el nombre comercial de Salsa, en los aos 70, y luego se fusion con el jazz afrocubano. Aqu cabe recordar al Septeto de Ignacio Pieiro y a su tema chale salsita, son habanero, no montuno, que es de donde se deriva el nombre posterior de Salsa. https://www.youtube.com/watch?v=nOGi5frZqNc Septeto Nacional de Ignacio Pieiro chale salsita. (11)

Y ahora, Junot Daz (Santo Domingo, 31/dic/68), escritor dominicano-gringo, ganador del Pulitzer. Profesor de escritura creativa en el Instituto Tecnolgico de Massachusetts (MIT) y editor de la revista Boston Review. Recibi el Pulitzer de Ficcin por la sorprendente novela La maravillosa vida breve de scar Wao. Para el Hay Festival de Cartagena 2009, vino a Colombia Junot Daz, autor de la obra publicada por Mondadori, Pulitzer 2008 que como prueba, positiva en este caso, de esa especie de fuk que habita su obra, recibi el 9 de abril de ese mismo ao. Aqu no se pretende otra cosa que contribuir a la difusin de una pieza literaria comprometida con la Historia de su tiempo, lo mismo que con la Literatura y, en particular, con la narrativa pura: aquella que no hace concesiones a la seudo-filosofa, a las modas en la escritura, ni a los juegos con el lenguaje o con la imaginacin. Una novela de una gran carga poltica, contra la poltica y que, no obstante, no le concede espacio a las exgesis facilistas, segn las cuales toda obra con una carga ideolgica tendra que verse desde la ptica del panfleto y a su vez desde la ptica de la extrema izquierda, ya que la crtica nunca ve los panfletos de la derecha por no ser convenientes para el sistema. Una novela que tiene que ver con el carcter narrativo de la historia y el carcter histrico de la narracin, que desde sus inicios plantea el conflicto entre la realidad y la historia, desde la perspectiva de la aculturacin, la discriminacin, el racismo e incluso de la xenofobia. Es decir, toda una temtica de claros vnculos con el jazz, la msica afroamericana por excelencia.

Conflicto que el autor no pretende resolver pero s cuestionar, dejar sentada una posicin, por ejemplo, frente al recurrente, por cosas de desplazamiento forzado cuando de pueblos latinoamericanos se trata, fenmeno de la dispora, cuyo origen, en el caso dominicano, una de sus vctimas, el propio Junot sita en El ladrn de las elecciones, tambin llamado El Homnculo: Fue l quien supervis/inici lo que llamamos la dispora. Y agrega, como para que no se dude de quin se habla, aunque podra ser al tiempo alguien de la tierra paisa: Considerado nuestro genio nacional, Joaqun Balaguer era un negrfobo, un apologista del genocidio, un ladrn electoral y un asesino de la gente que escriba mejor que l [en esto s no se parece nada a Varito]; es notorio que orden la muerte del periodista Orlando Martnez. Con posterioridad, en sus memorias, dijo que saba quin haba cometido el criminal hecho (por supuesto, no l) y dej una pgina en blanco en el texto para a su muerte completarla con la verdad. (Cabe decir impunidad?) Balaguer muri en 2002. La pgina sigue en blanco. Apareci como un personaje comprensivo en La fiesta del chivo de Vargas Llosa. Como la mayora de los homnculos, no se cas ni dej descendencia (2008: 92-93). La pera-prima de Junot Daz, es una fokin novela dolorosamente jocosa y jocosamente dolorosa. En tres captulos, ocho subdivisiones y varios interttulos, narra la visin de un pobre nerd negro y jodido del gueto de New Jersey, manaco por la historia, las chicas, los juegos de rol y de video, bueno slo para la fantasa y la ciencia-ficcin y que sin embargo (trgica, cmicamente) pertenece a una comunidad y a una cultura que propiamente no se enloquece por los nerds de color ni por sus intereses. Por lo mismo, esta historia, que podra reducirse a la de scar, Lola, Beli y Abelard y que es, al tiempo, el ms divertido y dramtico y salvaje relato sobre Trujillo, el Dictador ms Dictador de todas las Dictaduras de la Historia, resulta para el lector un fokin mazazo en la nuez de la historia y en el crneo del lector... Daz logra mostrar el horror detrs de causas sobrenaturales, como la de un supuesto fuk, una maldicin que se cierne sobre el Nuevo Mundo desde Coln, su partero principal, hasta Kennedy: Quieren una respuesta final a la pregunta de la Comisin Warren sobre quin mat a JFK? () Fue Trujillo; fue el fuk. De dnde coo piensan que viene la supuesta Maldicin de los Kennedy? Por qu creen que el pas ms poderoso del mundo perdi su primera guerra contra un pas tercermundista como Vietnam? [] Quiz resulte interesante el hecho de que mientras EE.UU se involucraba ms en Vietnam, LBJ pusiera en marcha la invasin ilegal a RD []. (Santo Domingo fue Irak antes de que Irak fuera Irak.)

Destacable, sin duda, la traduccin de la cubana Achy Obejas que respeta los giros del lenguaje oral, jergal, escrito; la fluidez narrativa, a travs de la cual el discurso adquiere un ritmo de vrtigo para describir con acidez la vida de aqul nerdgro que a los 14 aos ya pesaba 307 libras y que, no obstante, antes de desaparecer, llev una vida meterica; destacable tambin la cartula del libro que a travs del verde limn quizs alude a la acidez precitada, igual que narra la vida fugaz, meterica, mediante las lneas rojas supermanianas que parecen volar tras el ttulo de la obra. A partir de su lectura muchos dolos, con pies de barro, se les vendrn abajo a quienes hayan podido tener una imagen positiva de personajes como Trujillo: Trujillo fue Mobutu antes de que Mobutu fuera Mobutu; Kennedy: Y qu decir de ese cabrn de Kennedy? Fue l quien dio luz verde para el asesinato de Trujillo en 1961 y pidi que la CIA llevara armas a la isla.

A manera de conclusin

A manera de conclusin, dentro de lo que se ha titulado Una historia negra y teniendo como elementos de enfoque y anlisis a la transculturacin y al racismo, se ha visto tambin una clara historia de insumisin, rebelda, contracultura. Dentro de ella, es evidente la influencia del jazz no slo en la literatura orbital, en la gringa blanca y negra y en la del Caribe, sino que su hlito y su fuerza y su libertad se sienten hasta en los ms recnditos lugares de la tierra: en ellos, tambin han jugado un papel esencial las mujeres y las escritoras negras, como lo muestra Toni Morrison, a lo largo y ancho de su obra, sobre todo en Jazz, novela que ofrece en forma simultnea el horror y la belleza de muchas vidas signadas al tiempo por la esperanza y la desesperanza, por el desencanto y la utopa, por la represin y la libertad. En ltimas, el jazz es una msica que resiste a la opresin, va contra los abusos del Sistema, se opone al pensamiento nico. Los ejemplos de la literatura del mundo y del Caribe aqu citados slo pretenden contribuir a entender los alcances del arte en su intento por ayudar a solucionar problemas de la vida cotidiana de los pueblos y a comprender por qu, en efecto, es una de las aportaciones sociales y estticas ms significativas de los afroamericanos y, por extensin, de EE.UU al planeta. Un arte libre en su sentido ms amplio y poltico en el ms estricto sentido y al que muchos aceptan por lo que es: una aportacin significativa, profunda, de los negros y de EE.UU que est en contra de la guerra no slo de la del Vietnam y a favor de Cuba, sino a favor de la liberacin de todos los pueblos. Ojal, dada la naturaleza del jazz, tambin a favor de la liberacin de todos los oprimidos y de la paz entre los colombianos. Ojal, esta vez, no sea necesario ir a buscar ms lejos. Ese sera, para terminar, mi ms ferviente deseo, expresado aqu en este Colegio de tan bello nombre, Integrado, como sea que alude a todo lo contrario de lo que ha logrado el capitalismo: la desintegracin de los seres humanos. Por fortuna, estn el jazz y la literatura, artes nacidos del malestar, la inequidad, la injusticia, que van en busca del bienestar, la igualdad, la justicia. No deja de ser irnico que haya dado esta charla en el Colegio Integrado, cuyo complemento nominal es Guillermo Len Valencia, nombre que corresponde a uno de los seres ms conservadores de Colombia y en quien recae buena parte de la responsabilidad por la violencia y guerra que desde hace ms de 50 aos azota a los colombianos. Aunque, como siempre ocurre, al lado negativo hay que buscarle su parte positiva y esa es que hablamos aqu de una de las experiencias ms libres del arte: el jazz. El jazz y su influencia en la literatura: mundial y del Caribe. Entre son, salsa, blues, jazz y jazz afrocubano: como se llama la mixtura entre los sonidos afroamericanos, rurales y urbanos que del son llevaron a la Salsa y luego a ser mezclados con el jazz, siempre dentro de una excelsa improvisacin, una imaginacin desbordante, una libertad sin lmites. Improvisacin, imaginacin y libertad como las del guitarrista y cantante de blues John Lee Hooker, con quien se hace este brindis casi postrero titulado One Bourbon, One Scotch, One Beer. Salud para todos!!! https://www.youtube.com/watch?v=ZNknFH6asAs JLH One Bourbon, One Scotch, One: 3:46 (12)

Coda https://www.youtube.com/watch?v=zWmz5-NoFzk Caravan MICHEL PETRUCCIANI solo live: 8:23 (13)

La esencia del jazz (El Magazn de El Espectador 6/jun/2012)

El pianista mira al cielo, como quien trata de obtener la inspiracin necesaria para llevar a cabo la empresa que ha acometido. Pero, l mismo sabe que la inspiracin no viene de all, como tampoco el man, que la inspiracin brota de su trabajo, est en sus manos. Aunque antes de ella, estn los sentidos y los sentimientos, esos poderosos proletarios dentro de nosotros capaces de derrotar a los supuestos invencibles. Aunque antes de la inspiracin estn tambin los abismos y los demonios ms que la lucidez o la razn, para dar va libre al arte a travs de esa mezcla imprevisible e inexorable. Y comienza a prodigar notas por el teclado, como quien lanza semillas sobre el campo arado previamente. Toma de aqu y las deposita all, toma de all y las esparce allende los mares de los sentidos. Sus manos, casi ms largas que sus brazos, parecen ser tan largas como las patas del error. Slo que l no comete ninguno en los millones de notas que, con absoluto control, poderoso swing, fuerza expresiva sin igual, desparrama sobre las 88 teclas entre blancas y negras, entre blancos y negros. Su camiseta verde trasluce el sudor del mismo modo que el pauelo de Satchmo, lo que en ambos casos se traduce en la validez del esfuerzo, as muchas veces hayamos descredo de l para inclinarnos por la inutilidad del arte. El ataque de este hombre de apenas un metro de estatura no encuentra paralelo ni siquiera en otro de la talla de Earl Hines, de Errol Garner, de Art Tatum, de Count Basie, de Chucho Valds. Su swing tampoco: el artista maravilloso interpreta la pieza igual con las manos que con el cuerpo que con el corazn un corazn a toda prueba que durante 36 aos tuvo a su ms enconado rival no en los otros pianistas sino en sus huesos de cristal que al final, para sorpresa suya, se le quebraron. El poco colgeno que le ayud a sellar su osamenta estaba casi todo depositado en sus manos. Las que, no obstante, fueron suficientes para catapultar a la eternidad a su portador. Las que fueron suficientes para demostrar hasta dnde es capaz de llegar un artista en su lucha contra la adversidad. Las que fueron suficientes para hacerle ver a la humanidad que la emocin del arte es siempre superior a la posible, no probable, coherencia de la vida. El artista, con una agilidad que pasma mxime cuando proviene de alguien tan especial, baja de su butaca, se apoya en sus muletas, se dirige al pblico que, en medio de la ansiedad, quiere retribuirle en parte ese gesto que instantes despus de terminar su toque parece hablar a gritos de la satisfaccin del amor cumplido: y no del deber cumplido M. Petrucciani acaba de interpretar Caravan y a uno le da la sensacin de que ha odo, visto y sentido la esencia del jazz: a la vez la esencia del arte. Ha quedado claro que el pianista y la pieza son hurfanos de pares.

A Michel Petrucciani (1962-1999) en su medio siglo de vida:

porque sigue vivo, como lo demuestra Caravan.

Nota:



* Conferencia-audicin presentada en el marco del XXXIV Semana Internacional de la Cultura Bolivariana en Duitama, Boyac, Colombia (28/may-1/jun/2015)

Temas Musicales:

https://www.youtube.com/watch?v=BRcuisqMPI8 (ORIGINAL DIXIELAND JAZZ BAND Original Dixieland One Step: 2:38) https://www.youtube.com/watch?v=Gpp75gQ-T6Y W. C. Handy St. Louis Blues: 3:07 https://www.youtube.com/watch?v=Oms6o8m4axg Work Songs in a Texas Prison: 1:03 https://www.youtube.com/watch?v=xO3k-S_pqK4 Louis Armstrong Hot Seven Wild Man Blues: 3:10 (4) https://www.youtube.com/watch?v=vYNwiAXuh_U Duke Ellington Cotton Club Orch. Echoes of the Jungle: 3:28 (5) https://www.youtube.com/watch?v=OqFL9t9og_I Jelly Roll Morton Maple Leaf Rag: 2:44 (6) https://www.youtube.com/watch?v=DUEH3VqpPDw Count Basie and his Orchestra One Oclock Jump: 4:12 https://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA Louis Armstrong When the Saints Go Marching In: 4:46 https://www.youtube.com/watch?v=qwfYuoSu590 Langston Hugues Weary Blues: 8:15 https://www.youtube.com/watch?v=rOWd4_UR-Ys Charlie Parker/Dizzy Gillespie. Bird & Diz Bloomdido: 3:17 (nicamente se escucha el primer tema) https://www.youtube.com/watch?v=nOGi5frZqNc Septeto Nacional de Ignacio Pieiro chale salsita. https://www.youtube.com/watch?v=ZNknFH6asAs John Lee Hooker One Bourbon, One Scotch, One Beer: 3:46 https://www.youtube.com/watch?v=zWmz5-NoFzk Caravan MICHEL PETRUCCIANI solo live: 8:23

Luis Carlos Muoz Sarmiento (Bogot, Colombia, 1957)



