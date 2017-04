Liberar a los ricos para explotar a los pobres: de eso van Trump y el brexit

La propaganda funciona santificando un solo valor, como la fe o el patriotismo. Cualquiera que lo cuestione se coloca fuera del crculo de las opiniones respetables. Este valor sagrado se usa para ocultar las intenciones de aquellos que lo defienden. Hoy ese valor es la libertad. Es una palabra que los poderosos utilizan para acabar con el pensamiento.

Cuando los think tanks y los millonarios hacen un llamamiento por la libertad, se cuidan de no especificar a la libertad de quin se refieren. Sugieren que la libertad de unos es sinnimo de libertad para todos. En algunos casos es verdad. Uno puede ejercer la libertad de expresin, por ejemplo, sin perjudicar a otros, en otros casos, la libertad de uno es el cautiverio de otro.

Cuando las corporaciones se libran de los sindicatos, coartan la libertad de sus trabajadores. Cuando los muy ricos se libran de pagar impuestos, otros sufren las consecuencias de contar con servicios pblicos en quiebra. Cuando los financieros son libres para disear extraos instrumentos financieros, los dems pagamos por la crisis que causan.

Por encima de todo, los millonarios y las organizaciones que piden libertad ante algo que denominan "el papeleo". Lo que quieren decir por papeleo son los instrumentos para la proteccin del inters pblico. Un artculo del Telegraphde la semana pasada llevaba el siguiente titular: "Acabad con el papeleo que ahoga a Gran Bretaa tras el brexit para liberarlo de las cadenas de Bruselas". Efectivamente, nos ahogamos, pero no por el papeleo. Nos ahogamos porque el Gobierno desprecia las normativas europeas sobre calidad del aire. La contaminacin resultante s que libera a miles de almas de sus cuerpos.

Arrancar esas medidas de proteccin del inters pblico significa que millonarios y corporaciones estarn libres de las restricciones de la democracia. De esto van el brexit y Donald Trump. La libertad que nos prometieron es la libertad de los muy ricos para explotarnos.

Hay que reconocerle al Telegraph un peridico inmerso en una campaa para desregular la economa britnica en su totalidad una vez que abandone la UE una inusual sinceridad sobre quines sern los verdaderos beneficiados. Segn explica "el fin ltimo de todo este proceso debera ser... liberar a los creadores de la riqueza". (Creadores de riqueza: un eufemismo para referirse a los millonarios). Entre los supuestos premios que enumera se encuentran cambios en la clasificacin de los pltanos lo que permitira que pltanos muy curvos sean considerados como Clase 1, una vuelta a las bombillas incandescentes y la libertad para matar tritones crestados.

Sospecho que a los hermanos Barclay, los millonarios dueos del Telegraph, los pltanos no les importan un carajo. Pero dado que su imperio de negocios incluye hoteles, transporte de mercancas, venta de coches, ventas a domicilio y repartos varios, puede que les interesen enormemente las directivas europeas sobre horarios de trabajo y otros aspectos de las leyes laborales, impuestos, estudios de impacto ambiental, as como la directiva sobre derechos de los consumidores, leyes sobre seguridad martima y un amplio abanico de similares medidas de proteccin del inters pblico.

Si el Gobierno acepta esta "hoguera del papeleo" ganaramos pltanos curvados y privilegios para matar tritones. Por otro lado, podramos perder nuestros derechos al empleo justo, a un mundo vivo duradero, al aire limpio, al agua limpia, a la seguridad pblica, a la proteccin del consumidor, a los servicios pblicos funcionales y a los dems aspectos que caracterizan a una civilizacin. Qu difcil eleccin, no creen?

Por si quedaba alguna duda, el Sunday Telegraph entrevist a Nick Varney, director ejecutivo de Merlin Entertainments, para un artculo en el que afirm que "el lastre del papeleo" es demasiado pesado para las empresas cotizadas. Se refiri a algunas de las normas para la proteccin del inters pblico que las empresas tienen que cumplir como un "maldito lastre".

Lo que no hizo el artculo fue conectar estas afirmaciones al maldito lastre que su propia compaa caus por su decisin unilateral de deshacerse del papeleo. Como resultado de saltarse el mecanismo de seguridad de una de sus atracciones en las Torres Alton que estaba funcionando en medio de fuertes vientos en contra de la normativa 16 personas resultaron heridas, entre ellas dos mujeres jvenes que sufrieron la amputacin de sus piernas. Por eso necesitamos protecciones pblicas como las que quiere destruir el Telegraph.

El mismo ideario, con las mismas justificaciones, impregna a la administracin Trump. El nuevo director de la agencia de proteccin ambiental, Scott Pruitt, busca revocar las normas que protegen los ros de la contaminacin, a los trabajadores de la exposicin a pesticidas y a todos del colapso medioambiental. No es que la agencia fuera especialmente estricta anteriormente: una de las razones para el envenenamiento masivo ocurrido en la ciudad de Flint, Michigan, fue su catastrfico fracaso a la hora de proteger a la gente del agua corriente contaminada con plomo. Un fracaso que ahora afecta a 18 millones de estadounidenses.

De la misma manera que intenta desmantelar el programa del Gobierno para el cambio climtico, Trump ha declarado la guerra incluso contra las formas ms dbiles de proteccin. Por ejemplo, tiene intencin de retirarle los fondos a una comisin del rea de seguridad en la industria qumica que se dedica a investigar incidentes mortales en el sector. Averiguar qu pas y por qu coartara la libertad.

A ninguno de los lados del Atlntico estos esfuerzos se encuentran sin resistencia. El asalto de Trump contra las protecciones pblicas ha provocado ya decenas de demandas. El Consejo europeo le ha dicho al Gobierno de Reino Unido que, si quiere comerciar con la UE en trminos favorables despus del brexit, las compaas britnicas no pueden reducir gastos vertindolos sobre el resto de la sociedad.

Esto es algo que desquicia a los lderes del brexit. Como resultado de la paradoja de la contaminacin (las compaas menos limpias tienen que gastar ms dinero en el sistema poltico, para acabar conviertindose en dueos del mismo), polticos como Boris Johnson y Michael Gove tienen un aliciente para defender la libertad de empresas irresponsables. Y tambin les pone en un aprieto. Su principal argumento para la desregulacin es que hace ms competitivas a las empresas, y si esas empresas no pueden comerciar con la UE, el argumento se desmorona.

Van a intentar encender la hoguera de todas maneras, ya que esta es una cuestin de poder y cultura, as como de dinero. No hay que escuchar mucho a los millonarios para darse cuenta de que ellos mismos se consideran como los "independientes" homenajeados por Friedrich Hayek en La Constitucin de la Libertad, o como John Galt, quien lider una huelga de millonarios contra el gobierno en la novela de Ayn Rand La Rebelin de Atlas. Al igual que Hayek, consideran la libertad por encima de la democracia como un derecho absoluto, sin importar el perjuicio que puedan causar a otros, o incluso a ellos mismos.

Cuando nos enfrentamos a un sistema propagandstico, nuestra primera tarea es desenmasacararlo. Hay que comenzar por cuestionar su valor sagrado. Cada vez que escuchemos la palabra libertad, debemos preguntarnos "libertad para quin y a costa de quin?"

George Monbiot es autor de los xitos de ventas The Age of Consent: a manifesto for a new world order y Captive State: the corporate takeover of Britain. Escribe una columna semanal para el peridico The Guardian. Visite su sitio en la web en www.monbiot.com.

