La ltima manipulacin de los "escpticos" destapada

Son muchas y variadas las manipulaciones de los "escpticos" del cambio climtico que hemos ido contando en nuestra web durante los ltimos aos. La ltima sobre el Remote Sensing System (RSS) que usaban para decir que la Tierra no se calentaba en los ltimos 25 aos. Este sistema mide la emisin termal de las molculas de oxgeno sobre la media troposfera, unos 5500 metros y de esta manera se infieren las anomalas en la temperatura global.

Casi siempre es lo mismo. Todos los datos apuntan hacia lo mismo, menos hielo en los glaciares globalmente y con el "cherry picking" escogen un glaciar que aumenta de grosor, la Tierra pierde hielo en conjunto y dicen que en la Antrtida aumenta (hasta ahora), que si una poblacin de osos polares aumenta localmente en Canad, lo "ajustan" para decir que aumentan en todos los sitios y para terminar si el conjunto de datos con la temperatura global muestran que aumenta escogen el que menor calentamiento muestra y replican y replican que no hay calentamiento en los ltimos 25 aos.

Cuando aparece un artculo cientfico que les desmonta su ltima estrategia ocultan la informacin sobre esto y se dedican a dar difusin a una noticia de un tabloide britnico sobre que un ex-cientfico supuestamente ha dicho que se manipulan los datos de temperatura global (1). Menos mal que hay gente como potholer54 (2) en Youtube que se dedican a seguir la pista de los comentarios de estos blogs, medios o think tanks y descubrir sus falsedades en sus videos, basndose en artculos cientficos publicados y revisados y buscando si un cientfico ha dicho o no tal cosa. Detrs de ese nombre en Youtube se encuentra el periodista britnico, Peter Hadfield.

En su ltimo video (3), me encuentro con una mencin a un artculo cientfico publicado en mayo del ao pasado en el Journal of Climate titulado: Sensitivity of Satellite-Derived Tropospheric Temperature Trends to the Diurnal Cycle Adjustment (4). Su lectura es de lo ms interesante y revela el por qu desde hace tiempo no han vuelto a mostrar esa grfica en sus blogs "escpticos" Pongo como ya he explicado, escpticos entre comillas, porque realmente niegan las evidencias cientficas en base a creencias mgicas, por no llamarles negacionistas del calentamiento global.

Como no poda ser que casi todas las mediciones sobre el terreno realizadas por la NASA, la NOAA, el Met-Office britnico o la Agencia de Meteorologa japonesa estuvieran mal y que las que se hacen por satlite estuvieran bien, los investigadores encontraron que el RSS no tena la precisin adecuada y elaboraron un nuevo conjunto de datos que mostraban un incremento substancial en el calentamiento global. Para ello, usaron mtodos alternativos para optimizar la informacin de las medidas de los satlites. Las versiones anteriores haban usado una climatologa diurna derivado de las salidas del modelo de circulacin general para quitar los efectos de acumular medidas de tiempo locales.

Con afn manipulador los "escpticos" venan a decir que este sistema era el ms fiable porque no estaba influenciado por efectos locales como las ciudades y las islas de calor, pero ahora que han sido corregido los errores externos, sea todo dicho de los mismos que elaboraban la grfica RSS, no les acusan de haberlos engaado al contener errores...

Ahora en serio, una vez hecho el ajuste, el calentamiento casi se dobla pasando de 0.078K a 0.125K por dcada. Curiosamente los autores dicen justamente lo contrario de lo que venan diciendo los "escpticos": "Hay un incremento substancial del calentamiento particularmente despus de 1998". Para qu van rectificar, pedir disculpas y decir la verdad sirviendo unos intereses econmicos tan particulares?

