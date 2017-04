Hacer a los Estados Unidos nuevamente conservadores

Gilad.co.uk

No hace falta ser un analista militar para entender que el ataque estadounidense a un distante campo de aviacin sirio contradice todas las posibles lgicas militares. Si Estados Unidos crea realmente que Assad posea un arsenal de armas de destruccin masiva y lo mantuvo en la base area de al-Shayrat, el lanzamiento de un ataque con misiles que podra acabar en una liberacin de sustancias letales en el aire sera la ltima cosa que se hara. Si Estados Unidos se propuso neutralizar esa supuesta capacidad de armas de destruccin masiva de Assad debera desplegar fuerzas especiales o recurrir a la diplomacia. Nadie desactiva armas de destruccin masiva con explosivos, bombas o misiles de crucero. Es simplemente inaudito.

Estados Unidos bombarde al-Shayrat porque saba con certeza que no haba armas de destruccin masiva en ese lugar. Fue un espectculo de fuegos artificiales. No tena ningn objetivo militar.

La primera preocupacin que viene a la mente es, por qu necesitas que un saxofonista comunique la verdad que cada experto militar entiende muy bien? Acaso el New York Times o The Guardian no pueden llegar a la misma conclusin obvia? Es bastante evidente que si Assad no hizo uso de armas de destruccin masiva cuando estaba perdiendo la guerra no tendra ningn sentido para l usarlas ahora, cuando la victoria est al alcance.

Entonces, por qu la Casa Blanca lanz un bombardeo de misiles de crucero a un blanco inexistente?

Sabemos quin es el primero en beneficiarse de la actual escalada. El estado judo, que se jug al cambio de rgimen en Siria, en consonancia con el siniestro plan Yinon, acepta ahora que Assad est all para quedarse. Pero aqu est el desarrollo peculiar: mientras que la BBC, The Guardian, New York Times y la Casa Blanca se refieren a Assad y su guerra qumica con certeza, la prensa israel es en realidad muy cuidadosa. El israel Ynet slo se refiere al supuesto ataque con gas de Assad. Los israeles entienden que la historia, tal como est, no tiene ningn sentido.

Pero puede haber otra narrativa que podra introducir algn orden en la locura. La CIA y el FBI no parecen alejarse de Trump y sus relaciones con Rusia. Este fin de semana se supo que el exasesor de Trump Carter Page entreg documentos a un espa ruso. Carter Page, que era asesor de poltica exterior del presidente antes de la eleccin, se reuni ocasionalmente con Victor Podobnyy mientras el agente de inteligencia estaba trabajando en los EE.UU... Podobnyy era uno de los tres hombres acusados por el FBI en 2015 bajo la sospecha de trabajar para el servicio de inteligencia exterior de Rusia (SVR).

Tambin vimos este fin de semana que el yerno de Trump, Kushner, fracas en alertar al FBI de varias reuniones con funcionarios rusos a pesar de su obligacin legal de hacerlo. Su abogado describi la omisin como un "error administrativo".

The Guardian informa de que en realidad la CIA inform el verano pasado a los legisladores de alto nivel en sesiones informativas clasificadas, que tena informacin que indicaba que Rusia estaba trabajando para ayudar en la eleccin de Donald J. Trump como presidente, un hallazgo que no emergi pblicamente sino hasta meses despus de la victoria de Trump.

El Presidente Trump ha rechazado cualquier sugerencia de una conexin rusa, calificndola como ridcula y noticias falsas. Trump, probablemente, podra ganar la prensa liberal, pero la CIA y el FBI han demostrado ser huesos ms difciles de roer.

A Trump no le qued otra opcin, necesitaba un espectculo de fuegos artificiales para transmitir una imagen clara de un conflicto entre l y Putin. Se tuvo que inventar una guerra con Rusia. The Mirror compr esta fachada: Donald Trump advirti que es un paso de enfrentamientos militares con Rusia, reza su titular.

Parecera que con el lanzamiento de un ataque con misiles contra un campo de aviacin sirio desierto advirtiendo del avance de los rusos transmite la imagen patritica necesaria para el pueblo estadounidense y convencera a los sionistas conservadores de que la Casa Blanca est lista para iniciar la Tercera Guerra Mundial en su nombre. El ataque estaba all para convencer al pueblo estadounidense de que Trump no es un ttere de Rusia. Sorprendentemente la prensa liberal fue muy rpida para alinearse con Trump. nicamente el banal Jonathan Freedland escribi en The Guardian de hoy a veces la persona equivocada puede hacer lo correcto. El bombardeo de Donald Trump a un campo de aviacin sirio parece pertenecer a esa categora. Al parecer The Guardian nunca pierde la oportunidad de manifestarse a favor de una guerra sionista conservadora

La nica pregunta que ha permanecido abierta es si un bombardeo de tales aviones no tripulados en una base area siria abandonada convencer a los electores de Trump a estas alturas de que una vez ms Amrica es grande.

Fuente: http://www.gilad.co.uk/writings/2017/4/8/make-america-neocon-again

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.