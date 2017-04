La acumulacin de capital en el Paraguay

Representa la agroindustria un puntal de desarrollo?

En la historia de la acumulacin originaria hacen poca todas las transformaciones que sirven de punto de apoyo a la naciente clase capitalista, y sobre todo los momentos en que grandes masas de hombres se ven despojados repentina y violentamente de sus medios de produccin para ser lanzadas al mercado de trabajo como proletarios libres, y privados de todo medio de vida. Sirve de base a todo este proceso la expropiacin que priva de su tierra al productor rural, al campesino..." (Karl Marx, El Capital Libro I, Cap. XXIV)

Entender la centralidad econmica del Paraguay pasa por comprender necesariamente el papel de la renta (1)y el carcter privado de su apropiacin a travs de diferentes cursos y mecanismos distributivos o de apropiacin, y, sobre todo cuando pensamos en la agroindustria como un posible puntal del desarrollo econmico para el Paraguay. Antes de proseguir detengmonos un momento en analizar brevemente qu es la renta.

Qu entendemos por renta?

En principio pudiramos decir que la renta (2) en el sentido neoclsico- es cualquier forma de ingreso percibido, excluyendo as su carcter especfico. Por ejemplo, para David Ricardo (1985) (3), las tierras de peor calidad no deberan de pagar renta. En Samuelson y Nordhaus (1999) encontramos que la renta es el flujo de salarios, intereses, dividendos y otros ingresos que recibe un pas o una persona durante un perodo determinado (normalmente un ao), en cambio, en la The New Palgrave Dictionary of Economics (2008): define la renta como el pago por el uso de un recurso, bien sea tierra, trabajo, equipos, ideas o incluso dinero. El trmino suele estar restringido al pago de cualquier recurso. Es con Marx donde la renta adquiere un carcter especfico tomando en cuenta que bajo el capitalismo todo absolutamente todas las cosas adquieren el carcter de mercanca aun cuando estas cosas no sean creadas por el trabajo humano, por ello, para Marx no tiene ningn sentido que el dueo de la tierra (de peor calidad) no cobre al capitalista por su uso, es ah donde entra el tema la supervivencia de los diferentes sujetos sociales bajo el capitalismo, la valorizacin del valor, o sea, la valorizacin del capital bajo el influjo de la propiedad privada.

Segn Marx La propiedad privada sobre la tierra presupone el monopolio que ejercen determinadas personas sobre ella y que les otorga el derecho de disponer de la misma, partiendo de esta base, la valorizacin econmica del territorio tiene lugar bajo el rgimen de produccin capitalista y es en este sentido en el que la renta del suelo constituye la forma en la que se realiza econmicamente la propiedad territorial (4).

Es decir, la renta es el monopolio sobre la propiedad de condiciones no reproducibles por el trabajo humano, tal es el caso de la tierra que es una mercanca no producida por el hombre.

De este modo, el capitalista arrendatario en forma contractual acuerda con el terrateniente la entrega de determinada suma renta del suelo- por su utilizacin y se compromete a la vez en mejorarla, cuestin que incrementa el valor del territorio. Es por ello que al arrendatario le interesa la disminucin del perodo de arrendamiento y este problema se soluciona a travs de la compra-venta de las tierras que en el caso paraguayo (se da por medio o mediante) de la usurpacin y expropiacin violenta y brutal de los pequeos productores y de sus familias, avalada por el Estado burgus y sus instituciones.

En este sentido, la tasa de ganancia y la renta de la tierra constituyen dos variables fundamentales de la acumulacin de capital (5), que debemos tener presente al momento de analizar la dinmica capitalista del sector agroindustrial y de los subsectores que lo conforman. Es preciso comprender en este punto que por lo general en las economas latinoamericanas el capital industrial sea nacional o extranjero radicado en la regin por lo general se sirve de la renta para su valorizacin y un ejemplo de ellas son las agroindustrias.

En el Paraguay, el desarrollo de la acumulacin capitalista conlleva en este sentido a la concentracin y centralizacin del capital y de la tierra, y por consiguiente, la expulsin de miles de familias campesinas de sus territorios siendo despojadas de los medios de sustento. Los resultados de la expansin del agronegocio son alarmantes, haciendo del Paraguay el pas con la peor distribucin de la tierra.

En este sentido, cifras correspondientes al ao 2008 indicaban que el 3% de las fincas ocupaban el 85% de la tierra, en tanto que datos actuales sealan que el 94.25% de las tierras son destinadas a la produccin de materias primas para exportacin mientras que solamente el 5.75% es destinada a la produccin campesina (6).

Qu es Paraguay y que representa para el mercado mundial?

La economa paraguaya se caracteriza fundamentalmente por el elevado grado de apertura y en este sentido segn informes del Centro de Anlisis y Difusin de la Economa Paraguaya (CADEP) en el 2013 el Grado de Apertura de la economa paraguaya alcanzaba el 88%, ndice que comparado con el MERCOSUR, igual al 25%, Alianza del Pacfico 55% y el resto de la regin latinoamericana y caribea, Paraguay alcanzaba el mayor grado de apertura (7). Este indicador expresa a su vez el grado de dependencia externa del pas, un elevado grado de dependencia externa implica mayor vulnerabilidad a los shocks externos fundamentalmente cuando stos afectan a sus mayores socios comerciales intrazona y extrazona.

La liberalizacin econmica constituye en una tranca para el desarrollo de un tejido industrial que posibilite al pas mejorar su competitividad y productividad, ya que las escasas empresas nacionales se ven incapaces de competir ante productos provenientes de pases vecinos con una mayor productividad del trabajo.

Las exportaciones de la economa paraguaya se sostienen fundamentalmente en el sector agrcola, siendo este el que genera mayores ingresos en divisas. El sector de los agro negocios represent en el ao 2015 el 41% de la economa nacional, en lo que respecta a la participacin por sectores en la composicin del PIB en el mismo ao, la agricultura represent el 18.5% y la agroindustria el 2.3% (8).

En lo que respecta al ao 2016 la Cmara Paraguaya de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO) compuesta por las siguientes empresas; ADM, ALGISA, BISA, Bunge, Cargill, ContiParaguay, COPAGRA, MERCO (LDC) y Oleaginosa Raatz, expresaba que el sector agroindustrial registr una fuerte contraccin y desde hace 4 aos no se registran inversiones nuevas en el sector que vayan ms all del mantenimiento de la capacidad instalada en el pas (9).

La contraccin del sector en el ao 2016 se debi segn la CAPPRO al incremento de la exportacin de la materia prima, la misma que es procesada en los pases vecinos. En el ao 2016 la exportacin de la soja en su estado natural represent el 60% de la produccin local, mientras que el 40% restante correspondi al sector agroindustrial (10).

Como hemos podido apreciar, la especializacin que le ha dado el capital a la economa paraguaya es orientado en torno a la exportacin de productos con escaso valor agregado, lo cual se encuentra relacionado a la posicin que ocupa el pas en el mundo como proveedor neto de materias primas, lugar que le fuera asignado gracias a la divisin internacional del trabajo sustentada en la teora de las ventajas competitivas, elemento predominante en el intercambio comercial.

El desarrollo primario agroexportador y la disputa por la renta

El desarrollo primario agroexportador es el eje central de la economa paraguaya, este sector es altamente competitivo, completamente mecanizado elementos que contradicen la teora de la existencia de un capitalismo atrasado con rezagos feudales- lo cual implica una escasa utilizacin de mano de obra, por tanto baja capacidad para absorber la demanda laboral vigente en el pas y siendo a su vez, el responsable del xodo masivo de los campesinos hacia las ciudades o a pases vecinos, convirtindose en exiliados econmicos.

Este sector es el de mayor expansin y generador de divisas, en l se refleja el carcter privado de la renta, es decir, no es el Estado paraguayo el que disputa la renta agraria a travs de mecanismos impositivos o retenciones, sino mas bien son los actores privados de los diferentes sectores que componen la economa nacional quienes se disputan la renta.

En este sentido, el tipo de cambio representa un mecanismo de distribucin de la renta, al igual que el gasto pblico, el gasto social, el subsidio a determinados productos, etc. Y en este sentido podemos apreciar que son los actores privados tales como el capital comercial, la banca y el capital industrial son quienes resultan ganadores en esa disputa, con los subsidios a la electricidad, al combustible, etc. En tanto que el gasto social y el gasto pblico se ven severamente afectados por las polticas econmicas restrictivas impuestas por los gobiernos de turno, cuestin que profundiza la concentracin de la riqueza en pocas manos y la pauperizacin de la mayora.

Agroindustria para el desarrollo?

En este punto cabe preguntarnos si la agroindustria puede sostenerse sin la renta, lo cual es el deber ser, y en ese sentido A. Smith ha demostrado que la renta del suelo del capital invertido en la produccin agrcola se halla determinada por la renta del suelo que arroja este capital (11).

Igualmente, al hablar de desarrollo debemos comprender que cualquier actividad econmica no implica per se desarrollo econmico, es decir, es menester el Estado y sus instituciones el diseo de un Plan de Desarrollo Nacional y la instrumentacin de polticas econmicas que coadyuven a este proceso. Es preciso igualmente diferenciar desarrollo econmico de crecimiento econmico, pues de nada sirve la expansin del PIB si observamos una sociedad en la que la brecha entre ricos y pobres se va ensanchando cada vez ms, lo cual responde naturalmente a la lgica del funcionamiento del modo de produccin capitalista que tiende a la concentracin de la riqueza en pocas manos y la pauperizacin de la clase trabajadora enajenada en el capital. De ah que quepa la pregunta Es posible hablar de desarrollo en el capitalismo?, evidentemente no. Es precisa una nueva forma de organizacin social para lograr superar los flagelos sociales provocados por un sistema econmico basado en la expoliacin de los recursos naturales y la explotacin de la fuerza de trabajo.

Al preguntarnos Agroindustria para el desarrollo? Debemos considerar cules son los sectores que generan mayores ingresos en divisas necesarias para el funcionamiento del resto de la economa. As como cabe preguntarnos cules son las reales potencialidades del sector en lo que se refiere a generacin de empleo y la utilizacin de tecnologas amigables con el medio ambiente, teniendo en cuenta el carcter depredador del modelo econmico vigente y fundamentalmente preguntarnos cules son los actores que se disputan la renta, teniendo en cuenta que el proceso de acumulacin de capital posee un contenido mundial que se expresa en formas nacionales.

Notas:

(1) La renta puede ser minera, petrolera, comercial, importadora o agrcola, independiente de las particularidades de cada sector, el fundamento de esta categora econmica es el mismo (Muoz, 2012).

(2) En Asdrbal Baptista (2010) podemos encontrar la distincin entre renta y renta de la tierra.

(3) Ricardo, D. (1985). Principios de economa poltica y tributacin. Editorial Ayuso. Madrid, Espaa.

(4) Marx, Karl El Capital Libro III, Seccin Sexta. Captulo XXXVII. Pg. 626 650.

(5) Dachevsky, F. G., y Kornblihtt, J. (2011). Aproximacin a los problemas metodolgicos de la medicin de la tasa de ganancia y la renta de la tierra petrolera. Documento de Jvenes Investigadores, 27.

(6)http://www.baseis.org.py/wp- content/uploads/2016/12/ informe-agronogecio-2016.pdf sitio web consultado el da mircoles 29 de marzo de 2017.

(7)http://www.cadep.org.py/2011/ 11/obei-informes/ Informe Nro. 5: Evaluacin del Comercio Exterior 1991 2013. Consultado el da jueves 30 de marzo de 2017

(8)http://www.mre.gov.py/v2/ novenoconcurso/docs/materias/ Agricultura%20y%20desarrollo. pdf consultado el da jueves 30 de marzo de 2017.

(9)http://www.lanacion.com.py/ foco/2017/03/09/mantener- competitiva-a-la- agroindustria/ consultado el da jueves 30 de marzo de 2017

(10) bidem

(11) Marx, Karl El Capital Crtica de la Economa Poltica. Libro III. Seccin Sexta. Captulo XXXVII. Pg. 625 650.

AlhelGonzlez es licenciada en economa por la Universidad de Pinar del Ro, Cuba. Ao 2014. Miembro de la Sociedad de Economa Poltica del Paraguay.