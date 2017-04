Cmo tender puentes sin que los dinamiten antes

Apenas conocido los resultados que aseguraban su victoria, Lenin Moreno expres su voluntad de tender puentes con diversos movimientos sociales que apoyaron al gobierno en distintos momentos y por diversas razones se distanciaron.Ese gesto, que expresa una clara voluntad poltica, tiene un sentido de principios, de apertura necesaria, de inclusin, de incorporacin de movimientos sociales en un proceso de consolidacin democrtico. Sin embargo, la realidad que se empieza a configurar tras las elecciones, y las urgencias polticas a mediano y largo plazo, pueden transformar un gesto, en una herramienta de consolidacin socio-poltica para el nuevo gobierno.La pequea diferencia que tuvo Moreno ante su oponente Guillermo Lasso, la derrota en zonas indgenas y sectores populares agrarios y los problemas en la votacin de la clase media quitea, le dan un sentido mucho ms poltico a la necesidad de tender puentes.El futuro gobierno necesita tender puentes para ampliar y consolidar una base social que al sentirse incluida, le d sustento a las polticas gubernamentales que, obviamente deben ser progresistas. Si no se tienden los puentes necesarios, el futuro gobierno puede tener una debilidad poltico-social muy importante.Para tender puentes que sean firmes a largo plazo, hay que utilizar las herramientas adecuadas, hay que entender a los sectores con los cuales se busca tender esos puentes y hay que tener la capacidad necesaria para sostener la construccin de esos puentes en medio de posibles tropiezos.La oposicin ha tratado de posicionar desde hace un ao en el imaginario nacional e internacional, la posibilidad de un fraude si perda las elecciones. Ese esquema se mantuvo apenas terminada la votacin en primera vuelta y se consolid tras su derrota en segunda vuelta.Ante el estrecho margen por el que fue derrotado, Lasso llam a protestas que lograron movilizar en Quito, algunos cientos de personas en forma permanente y algunos miles en total. Lo mismo ocurri en Guayaquil, y en algunas otras provincias. No fue una movilizacin de grandes masas. Pero ms all de ese hecho, y del momento post electoral particular, el objetivo principal de los partidos que apoyan a Lasso, es posicionar hacia el futuro en el imaginario colectivo, la duda de un posible fraude.Finalmente, no les importa que las movilizaciones de estos das den un resultado inmediato, el objetivo central es dejar sembrada la duda hacia el futuro.Pero ms all de eso, se busca consolidar una alianza estratgica entre pequeos sectores de clase media quitea, alguna izquierda y algn liderazgo indgena bajo la direccin de Lasso, pensando en futuras protestas que logren poner en jaque al nuevo gobierno.En las localidades indgenas, Lasso obtuvo una mayor votacin lo que expresa el distanciamiento entre buena parte de ese movimiento social y el actual gobierno.El llamado de estos das a posibles movilizaciones indgenas que no prosperaron, busca posicionar hacia el futuro la posibilidad de que ese movimiento o fracciones del mismo puedan movilizarse hacia Quito. Quienes conocen las dinmicas sociales y polticas, saben que esos sectores indgenas que votaron contra Lenn Moreno, maana se pueden movilizar contra l, si no se cambia su imaginario con respecto al oficialismo o a lo oficial.Ese cambio no ocurre solo con obras o atencin a sus requerimientos, ocurre con una verdadera inclusin socio-poltica que se inicia con el dilogo.La derecha que apoya a Lasso, y la que se distancia tcticamente, as como la izquierda y algn liderazgo indgena, intentan sembrar hacia el futuro, para ir debilitando al gobierno.La idea es realizar acciones de debilitamiento permanente que logre dejar en jaque al gobierno hasta que se pueda configurar una realidad en la cual aplicar el mate.Si se configura esa realidad, en caso de algn momento econmico particular, la oposicin buscar primero iniciar protestas en Quito, y paralelamente utilizar recursos para movilizar miles de indgenas desde las provincias cercanas.Configurado un escenario de conflictividad social, con miles de indgenas en Quito, con medios de comunicacin azuzando las protestas y generando opinin hacia el interior y exterior del pas, y con recursos, no es imposible que parte de una mayora parlamentaria endeble, finalmente se aparte del gobierno. Ya lo hemos vivido y el escenario se puede repetir.Si a eso sumamos una coyuntura geopoltica muy difcil para los gobiernos y sectores progresistas, con cierto fortalecimiento de la derecha, el escenario se puede tornar ms complejo.Ante ese tipo de escenarios, el error de un gobierno progresista, podra ser virar a la derecha y ceder antes las presiones de esos sectores y del poder econmico creyendo que con eso se sostendra, pero finalmente eso llevara a que se caiga ms rpido.Para cualquier proyecto progresista ceder ante las presiones de la derecha y los poderes econmicos, en lugar de hacer una alianza con los sectores populares y sociales, termina siendo un suicidio a mediano plazo, porque finalmente no logra consolidar una base social y los sectores de derecha y del poder econmico, en la primera de cambio le dan un empujoncito hacia el abismo.Eso no quiere decir que se deje de dialogar y buscar los acuerdos necesarios sin imposiciones.Es importante tener en cuenta que el margen de diferencia tan estrecho, evidencia que todos los votos fueron importantes para la victoria de Lenn Moreno: desde los variados sectores que votaron por l, los correstas convencidos, los que llegaron va alianzas y un importante sector que vot contra Lasso y que fue definitorio.En ese sentido, la reida eleccin le lleva la necesidad de consolidar esa amalgama social de sectores que los apoyaron y conformar una alianza poltico-social mucho ms amplia de sustento que fortalezca su gobierno. En ese sentido, el llamado al movimiento indgena, de mujeres y otros sectores polticos y sociales expresa tambin la necesidad de consolidar una base social quebrantada, sobre todo en la Sierra ecuatoriana y en particular en zonas indgenas.En todo caso, el gran reto de Lenn Moreno y de su gobierno es lograr tender puentes sin que los dinamiten antes.