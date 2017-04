Moreno se reuni con representantes indgenas, campesinos y afros

La cita se desarrolla en un hotel de la capital. Foto: Fernando Sandoval / EL TELGRAFOEl presidente electo de la Repblica, Lenn Moreno, mantuvo un encuentro con ms de 60 representantes de organizaciones indgenas, campesinas y afros, donde resalt la importancia de analizar los temas que les interesa resolver a los pueblos originarios. Los dirigentes recibieron con aplausos al mandatario electo y resaltaron su convocatoria al dilogo. Moreno destac la "esencial participacin de las nacionalidades, as el gobierno tomar mejores decisiones".Mariano Curicama, prefecto del Chimborazo, agradeci la invitacin al dilogo y recalc su apoyo al nuevo Gobierno Nacional. Felipe Tsenkush, de la Confederacin de Nacionalidades Indgenas de la Amazona Ecuatoriana (Cofeniae), indic que se comprometen a colaborar para garantizar la gobernabilidad y as se pueda cumplir con las ofertas de campaa. Pedro Chal, del pueblo afro, pidi al presidente electo que tecnifique el sector agrario e impulse la educacin bilinge ancestral.Humberto Cholango, dirigente indgena, sostuvo que "el pueblo tiene dignidad y es ms poderoso que la chequera de los banqueros, pero hay que seguir trabajando". Solicit tratar el tema de transporte comunitario y medios de comunicacin. Mientras Santos Villamar, representante de la Fenocin, sostuvo que "necesitamos que la tierra vaya a las manos de los verdaderos campesinos".Por su parte, Moreno sostuvo que la nica forma de llevar adelante un proceso es incluyendo a las comunidades y nacionalidades del pas. De all que hizo un llamado al dilogo. "No vamos a hacer nada sin ustedes, extendemos la mano a la Conaie", apunt.El presidente electo llam al trabajo en conjunto, pues "pensamos diferente pero con ideales comunes como erradicar la pobreza y el racismo". Tambin indic que hay desafos pendientes como la interculturalidad.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko-2017/49/moreno-se-reune-con-representantes-indigenas-campesinos-y-afros