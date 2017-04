Los lmites de las ligerezas de Trump

Diario Por esto! (Mrida)

El uso de los sistemas rusos de defensa antiarea por parte del Ejrcito sirio como respuesta al ataque con misiles de Estados Unidos habra provocado un conflicto nuclear que no se produjo solo gracias al autocontrol que mostr Vladmir Putin en su carcter de comandante supremo de Rusia, segn lo declar al diario Izvestia el miembro de la Academia de Ciencias Militares de la Federacin Rusa Sergui Sudakov."Muchos ciudadanos rusos consideran que Rusia debi repeler la agresin. Pero quienes eso piensan pasan por alto que, de haber sido as, el derribo de misiles estadounidenses habra provocado un cuadro de conflicto nuclear entre dos potencias nucleares en el territorio de un tercer pas". En opinin de Sudakov, Trump coloc a la humanidad a las puertas de una verdadera "guerra caliente".El analista militar Vladislav Shuryguin aclar en Pravda que los sistemas rusos de defensa antiarea desplegados en Siria defienden los intereses de Rusia y slo estn subordinados al mando militar de este pas. De ah que "cuando Israel o Turqua bombardean Siria de manera peridica, protegemos nuestra base area y sus instalaciones". Para Shuryguin, los rusos tomaron una decisin poltica, porque el derribo de los misiles de Estados Unidos habra desembocado necesariamente en un conflicto entre Rusia y Estados Unidos.En cambio, el Ministerio ruso de Defensa ha denunciado la ausencia de pruebas que respalden la acusacin estadounidense sobre la existencia de armas qumicas en la base siria de Al Shairat que pretext Estados Unidos para atacar esa instalacin.Medios de prensa, bomberos, policas y autoridades sirias que accedieron a la base despus de la agresin norteamericana con misiles Tomahawks alados, tampoco pudieron advertir la presencia de depsitos -ni mucho menos bombas- con armas qumicas. Las personas que trabajan all lo hacen con total normalidad, nadie viste trajes especiales para manejar sustancias txicas, indic el mayor general Igor Konashenkov, uno de los jefes rusos de la base.Obviamente, llam la atencin de los observadores la similitud de esta situacin con el polvo blanco mostrado por el General Colin Powell para justificar una agresin estadounidense contra Irak en 2003 o el informe ante el Parlamento del entonces primer ministro britnico, Anthony Blair, sobre supuestas armas qumicas en ese pas rabe aquel mismo ao.A juicio de observadores imparciales, Estados Unidos utiliz lo ocurrido como pretexto para castigar a Siria y al mismo tiempo dilatar una derrota del Estado Islmico que consolidara al legtimo gobernante sirio, Bashar el Assad.El gobierno sirio est solicitando la creacin de una comisin internacional de expertos profesionales e independientes para investigar las circunstancias que llevaron al ataque con misiles de Washington contra Siria, nica instancia legal capaz de verificar si desde esa base area se pudo haber hecho empleo de armas qumicas. La Organizacin para la Prohibicin de Armas Qumicas ha garantizado que cualquier manipulacin o empleo de sustancias txicas deja un rastro que pueden detectarse semanas y hasta meses despus. Hace tres aos, Naciones Unidas verific un desarme total de armas qumicas que realiz Siria, de modo que las entidades especializadas de la organizacin mundial tendran ahora que investigar apenas cmo pudo ocurrir el supuesto regreso al pas de este tipo de armas y por cul frontera.Toda esta historia de motivaciones para el ataque con misiles de crucero en Siria es inconsistente con la ligereza de Donald Trump respecto a su anuncio, durante su campaa electoral, de que, de ser proclamado Presidente, se opondra al involucramiento de la nacin en conflictos internacionales ajenos, algo que sin dudas contradice la agenda del poder real que gobierna al imperio.Trump haba dicho que priorizara la derrota del terrorismo global, objetivo que igualmente contradice con este ataque, que en los hechos prolonga la existencia del enemigo principal contra el que l haba manifestado que deba concentrarse Estados Unidos, porque con ello salv al Estado Islmico de una derrota inminente a manos del ejrcito sirio.Se evidenci, una vez ms, que la poltica subyacente de Estados Unidos, sea quien sea el Presidente y el partido en el gobierno, es prolongar las guerras tanto como sea posible en aras de beneficios para el complejo militar industrial.Es evidente que Donald Trump no es tan absurdo como parece en el desempeo de su presidencia, slo que los fines que pregona casi nunca son metas reales. A veces slo expresan una parte de sus verdaderos objetivos, a los que pretende llegar por carambola.Las ligerezas de Trump como presidente, sin duda, tienen sus lmites all donde sobrepasan las pautas fijadas por el poder real, el que no se alcanza en elecciones de fachada democrtica.