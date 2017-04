En un inslito ejercicio de librepensamiento, Ramn Reig publica "No me lo puedo creer!", treinta relatos para incitar a la rebelda intelectual

"A Franco lo veas venir pero la idiotez acta en la sombra"

El Correo de Andaluca

A los que llevan el discurso aprendido, este libro les va a doler. He recurrido a la irona y al sarcasmo, para no tener que morderme tanto la lengua, explica el periodista, profesor universitario y escritor Ramn Reig. Quin me iba a decir a m que despus de luchar contra Franco iban a quedar los franquitos que ven insultos por todas partes. A Franco lo veas venir pero la idiotez acta en la sombra porque es consciente de su mediocridad y lo que le interesa es no perder la silla. Reig se refiere a su nueva obra, titulada No me lo puedo creer!, una treintena de relatos inverosmiles publicados con la editorial Samarcanda que comienzan con una masturbacin y acaban con el fin de Occidente. Ms o menos, una metfora de la vida adulta que se dira ms triste que gamberra; porque aunque est escrita desde la socarronera pura, todo el libro es a decir verdad un tratado sobre la idiotez. O una incitacin a la rebelda intelectual, cosas ambas que tienen toda la pinta de estar perseguidas por la ley.

El libro se pregona, y con razn, como un intento de hacer pensar entreteniendo, dirigido en especial a jvenes y ciudadanos librepensadores, sin prejuicios y permeables al sentido del humor que tanto proliferaba en el llamado Siglo de Oro de las letras ibricas y que tanto hemos perdido en la actualidad. Para conformar el elenco de sus relatos, Reig no ha reparado en gastos: Dios, Mahoma, Abraham, la Muerte, un meteorito que amenaza a la Tierra y hasta la mismsima Virgen Mara ansiosa por conseguir que cierto exitoso hombre de negocios ejemplar y temeroso de Dios, la haga mujer ya de una vez para poder conocer ese otro estado de gracia divina.

El libro acaba de salir y ese relato sobre la Virgen que quiere ser mujer adems de Virgen me parece respetuoso aunque s que a otros les parecer un sacrilegio, comenta el autor. Pero ruego que se lea con mente abierta y hasta el final. No soy partidario de ofender a nadie pero tampoco de callarme porque alguien carezca de sentido de la tolerancia. Y, claro, como librepensador que soy, tambin Mahoma est en el libro pero no creo ofenderlo y las personas que se ofendan, no creen que me ofenden a m con eso de ofenderse y estimulan al odio contra m? A m me han educado y me educan en algunas ocasiones desde el colegio y la comunicacin de masas para odiar (a los moros, a los comunistas, a los ateos...) y no odio a nadie, me limito a escribir, todos los das me ofenden muchas personas desde los medios de comunicacin pero estimo que se estn expresando, cuando me pregunten dar yo mi opinin y punto pero aqu nos gusta ms judicializar, destruir y hacer la guerra civil para que al final el escritor y el pensador callen y reine la paz de los cementerios.

El problema de un librepensador Reig o cualquier otro es que la mitad de las cosas que podra decir y el 80 por ciento de las que podra pensar seran delito hoy en Espaa. Ese artculo 510 del cdigo penal es un cajn de sastre porque cualquiera puede denunciarte por incitar al odio. Evidentemente, no todo vale en la vida pero la creacin en general y el conocimiento o son transgresores o sirven menos a la especie humana. Con la legislacin penal actual ya estaran imputados Freud por decir que el nio pequeo tiene actividad sexual, Nietzsche y Schopenhauer por sus opiniones sobre la mujer, algunos ilustrados del XVIII por hablar de la supremaca blanca..., dice el profesor. El hecho de que no comulgues con ciertas cuestiones no te convierte en inductor al odio porque entonces mi madre que en paz descanse era una xenfoba porque me deca que tuviera cuidado con los gitanos de mi barrio y adems aada que el tendero de la esquina era un judo porque si poda cobraba de ms. Ella expresaba lo que experimentaba y me estaba protegiendo, qu saba ella de xenofobia ni de racismo? Lo que no se puede hacer es, para defender otras culturas o a poblaciones de riesgo, tirar por tierra y enterrar la cultura propia, eso es de memos.

Reig est, pues, razonablemente indispuesto con el pensamiento nico. S, no se puede pasar de la dureza e intolerancia franquista a la ramplonera de hoy, se justifica. Casi todo est invadido por un pensamiento dbil que exige sentir vergenza para sostener principios que la gente cree incorrectos. El resultado final es la espiral del silencio, el triunfo de la mediocridad, la eterna duda y la huida hacia multitud de actividades que sirven de escape. Lo mo es un desahogo y un decir me queda la palabra, ya tengo pocas esperanzas de que se pueda hacer algo, el mundo va hacia el totalitarismo absoluto del mercado y su ideologa. Sin embargo, no estamos preparando para eso a los menores y jvenes, los educamos desde las nubes, desde la mentira.

Para un ser inquieto y lcido, las opciones se reducen: o piensas o te suicidas, entendiendo por suicidio la aniquilacin del espritu, rendido a las tirnicas verdades oficiales. Uno de los personajes de sus relatos, el profesor Cojonciano, expresa en algn momento su pesar por no haber sido carne de membrillo en lata, para pasar por la vida sin sentirla. Yo soy ms de Nietzsche, repone el autor: La vida es apasionante, hay que sufrirla, sentirla y ser humano, demasiado humano.





Fuente original: http://elcorreoweb.es/cultura/a-franco-lo-veias-venir-pero-la-idiotez-actua-en-la-sombra-FX2819557