Entrevista a Jernimo de la "Campaa por Luis Viale"

"Hace 11 aos que siguen sin condena los responsables del incendio del taller textil clandestino de Luis Viale"

-J.: Como siempre la razn es la inaccin de la Justicia y la necesidad de movilizarse para que reaccione, como pas el ao pasado cuando los mismos jueces que en 2015 queran declarar la causa prescrita y no hacer el juicio, tuvieron que hacerlo porque la Cmara de Casacin, que est por encima de estos jueces as lo indic. A partir de ah hicimos una campaa con la que se logr que los propios jueces vayan a visitar el taller, lo cual los sensibiliz sobremanera. Terminaron dndole 13 aos de condena a los talleristas que trabajaban por cuenta y orden de dos empresarios mayores que tenan una fbrica de corte a la vuelta y que eran los dueos de la produccin y del taller. Estas personas comercializan ropa al por mayor en calle Avellaneda, no se trata de marcas conocidas, de hecho ya estn dadas de baja, pero s facturaban millones y estaban en el sector haca ms de 40 aos.

En el juicio logramos no solo esta pena de 13 aos a los talleristas, por reduccin a la servidumbre, sino que adems se devuelva la causa a un juzgado de instruccin para que se investigue la responsabilidad de los dueos de la fbrica para los que el taller trabajaba que al mismo tiempo son los dueos de la propiedad. Volvi la causa al mismo juzgado de instruccin y a la misma fiscala que haba desestimado la responsabilidad de los dueos de la marca, y los jueces de primera instancia les indicaron volver a investigarlos.

Estamos a diez aos de que el juzgado de instruccin dijera que los dueos de la marca no tenan nada que ver con el hecho, retomando la investigacin con las complicaciones que esto implica. Hace siete meses que la Fiscala N 38 de Betina Vota, con su secretaria Angela Gmez Maiorano, recibieron el expediente y no han hecho prcticamente nada.

-M.H.: Quines son los dueos de la marca?

-J.: Jaime Geiler y Daniel Alberto Fischberg. Que once aos despus no han sido citados a declarar. En ningn momento han pagado ni con cinco minutos de su vida yendo a declarar ante un fiscal o un juez. La Fiscala en este momento, luego de siete meses, ubic a uno de los dueos de la marca, al otro no logr ubicarlo. Nosotros estamos completamente seguros de que est, lo que pasa es que no lo estn buscando, conocen el paradero de toda su familia y no les han preguntado a dnde est esta persona. Hicimos investigacin por internet y sin los recursos que ellos tienen, como intervenir telfonos, hemos encontrado datos que estamos aportando y que sabemos que van a ayudar a estudiar la responsabilidad de ambos. Pero la fiscal Betina Vota no est avanzando, lo que est haciendo es una tomadura de pelo, pusieron a alguien del juzgado a buscar en internet, que evidentemente no tiene ni idea, mandan policas a la zona donde viven los dueos de la marca para que pregunten a los vecinos si los vieron. A Fischberg lo encontraron y no lo llamaron a declarar an.

-M.H.: Qu tienen pensado en relacin a esta situacin?

-J.: Queremos creer que la fiscal a partir de nuestra denuncia de que no est tomando en serio el tema, va a activar y a dar con el paradero de estas personas y citarlos a declaracin indagatoria. Si la fiscal no hace nada, lo hablaremos con nuestra abogada y nos veremos obligados a hacer algn tipo de escrache a la fiscal para poner en evidencia que diez aos despus tenga que investigar a estas personas y siga negndose a hacerlo.

-M.H.: O sea que un primer paso sera la ms amplia difusin de esta situacin para obligar a que tome cartas en el asunto.

-J.: S, difusin meditica para que vea que hay respuesta de los medios e inters por este caso. Recordemos que el ao pasado en la lectura de la sentencia tuvieron que sacar las sillas de la sala porque la llenamos, una sala de audiencias que no haba tenido nunca ms de 10 personas. Qued gente afuera, hubo legisladores y 7 cmaras de televisin filmando. Es un caso que tuvo una repercusin importante.

-M.H.: Tal vez pensar en una conferencia de prensa puede ser una alternativa para conmover un poquito a Betina Vota, de la Fiscala Nacional Correccional y Criminal N 38 y tambin a su secretaria Angela Gmez Maiorano.

-J.: Exactamente. En principio hicimos circular una gacetilla de prensa, hablamos en varios medios, vamos a volver a insistir en esta semana y si la abogada nos informa que no hubo avances por el lado de la Fiscala, probablemente llamemos a una conferencia de prensa en un escrache mismo, en la puerta de la Fiscala en la calle Tucumn, porque sino el tiempo pasa y stas son personas grandes que en el caso de ser condenadas seguramente tengan condena domiciliaria.

Lo importante de este caso y que caigan los dueos de la marca, es sentar jurisprudencia respecto a los juicios contra las otras 110 marcas que hay denunciadas y algunas ms que ha encontrado la AFIP en los ltimos aos, 86 de esas 110 marcas estn en manos del Juez Ercolini, que tambin tiene cajoneada la causa.

La idea es movilizar lo de Luis Viale para que presione tambin sobre Ercolini para avanzar. Recordemos que las marcas dicen que ellas comercializan los que producen otros, con esa excusa tratan de sacarse la responsabilidad de encima, cuando en realidad toda la bibliografa acadmica seala que son la cabeza de la cadena productiva, son las que deciden el precio, cmo se produce, quines producen y dems, por lo tanto, legalmente son responsables.







