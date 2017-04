El Ministerio Interior (MI) concluy que los femicidios (ellos se refieren a estos crmenes como homicidios, porque todava no est aprobada esa figura delictiva por ley) se encuentran fuertemente relacionados con patrones culturales que legitiman el uso de la violencia contra la mujer e incluso en determinadas situaciones el asesinato puede llegar a constituirse como una conducta socialmente esperada.Tambin dicen que debido a que la mayora de los femicidios ocurren en el hogar, resulta sumamente complejo intervenir sobre los factores que [lo] precipitan. Esas conclusiones se desprenden de la publicacin que se present ayer, Femicidios ntimos en Uruguay. Homicidios a mujeres a manos de (ex) parejas, realizado por las investigadoras Victoria Gambetta Sacas y Paula Coraza Ferrari, del Observatorio de Violencia y Criminalidad del MI. Entre 2012 y 2016 la tasa promedio de homicidio es de 13,46 para los varones y de 2,79 para las mujeres.En otras palabras, en ese perodo de tiempo fueron asesinados, en promedio, 13 varones por cada 100.000 habitantes del mismo sexo, y casi tres mujeres por cada 100.000 habitantes del mismo sexo. Sin embargo, un poco ms de dos tercios de las mujeres (68,7%) que fueron vctimas de homicidios murieron en el mbito domstico, frente a menos de la dcima parte de los varones (9,6%).A su vez, los datos indican que los femicidios fueron cometidos por personas con las que las vctimas tenan una relacin cercana: 54,2% de los autores de los femicidios fueron parejas o ex parejas de las mujeres, en 3,4% de los casos fueron sus padres, en 6,7% sus hijos y en 10,1% de los casos fueron otros familiares. Los varones, en cambio, son asesinados ms frecuentemente por personas con las que entablaban lazos presumiblemente ms dbiles, como amigos o conocidos (estos ltimos representan 58,5% de los asesinos), o personas desconocidas (23,1%). Por otro lado, de la informacin tambin se desprende que una mujer tiene ms probabilidad de ser asesinada por su (ex) pareja en el interior del pas que en Montevideo.Femicidios 43% de los asesinatos tuvieron lugar en un domicilio que al momento del hecho era compartido por la vctima y el autor. 25,1% de las muertes ocurrieron en el domicilio de la vctima, 19,8% en la va pblica, y 6,1% en el domicilio del autor. Los femicidios cometidos por (ex) parejas ocurridos en el domicilio de familiares de la mujer representan 0,4%. 6,1% de los casos restantes ocurrieron en otros lugares. En lo que respecta al momento de la semana en que el incidente tuvo lugar, 70% de los casos ocurrieron entre semana. En cuanto al tipo de arma que utiliz el asesino, en 54,5% de los casos fue un arma de fuego y en 30% fue un arma blanca. Los casos restantes se distribuyen de la siguiente manera: en 8,9% el femicida mat mediante estrangulacin, asfixia o ahogamiento; en 3,9% utiliz un objeto contundente, y en 2,7% utiliz otras armas. En 92,4% de las situaciones el asesino mat nicamente a su (ex) pareja mujer, mientras que en 7,6% de los casos fueron ultimadas tambin otras personas.Sobre las asesinadas El tramo de 31 a 35 aos es el que concentra mayor porcentaje de casos, con 17,4%; seguido del de 36 a 40 aos, con 14,9%. La edad promedio de las vctimas es de 36 aos, y su rango de edad va desde los 12 a los 85 aos. Al momento del femicidio, 42,3% de las vctimas tenan hijos menores de edad a su cargo. Seis de cada diez estaban en pareja; casi la mitad de las vctimas (45,6%) eran esposas, concubinas o cnyuges del asesino, y 34,4% eran ex esposas, ex concubinas o ex cnyuges. Siguen en orden de importancia relativa las vctimas que mantenan un noviazgo con el asesino al momento del femicidio (8,9%), las que tenan otro tipo de relacin sentimental (5,8%), luego quienes haban mantenido un noviazgo con el asesino con anterioridad al asesinato (4,6%), mientras que las vctimas que estuvieron emocionalmente involucradas con el asesino mediante otro tipo de relacin alcanzan 0,8%. Sobre los asesinosLa edad promedio es de 43 aos y su rango va desde los 18 a los 89 aos. 83,7% de los homicidas no posean antecedentes penales; 9% tenan antecedentes por delitos no violentos; 8,2% tenan antecedentes por delitos violentos, y 6,5% posean antecedentes por ambos tipos de delito al momento del asesinato. 20,6% de los femicidas haban sido denunciados por violencia domstica hacia las vctimas. Si se consideran nicamente los casos en que efectivamente se detectaron denuncias por violencia domstica realizadas por la vctima contra el asesino, se observa que el promedio de denuncias por vctima es de dos.Por otro lado, los asesinos que convivan con la mujer que decidieron matar son los que registran el porcentaje ms alto de suicidio (52,4%), situacin que no se confirma entre quienes haban convivido o nunca convivieron. 88,7% no se entreg a la Justicia. En el mundo Segn datos de 2012 de las Naciones Unidas, los varones tienen una probabilidad cuatro veces mayor de ser intencionalmente asesinados que las mujeres.