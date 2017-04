Multitudinaria despedida a Micaela Garca en Concepcin del Uruguay. Hubo banderas, emocin y militancia. Y un llamado del Indio Solari, que cant a travs del telfono. Fueron miles: familiares, amigos, compaeros de facultad y militancia de la joven asesinada. Tambin, dirigentes sociales y polticos. Todos, con la consigna Por vos juramos vencer.

Miles de personas, entre ellos, familiares, amigos, compaeros de facultad y columnas de militantes del Movimiento Evita participaron del velatorio de Micaela Garca en Concepcin del Uruguay. La ceremonia de despedida en el Centro de Educacin Fsica (CEF N 3) de la ciudad entrerriana tuvo dolor, baile, alegra, msica, banderas y compromiso poltico, todos los ingredientes que pidi la familia para homenajear a la joven asesinada. Incluso, en el medio del cortejo, el Indio Solari se comunic con los padres de la vctima y cant, por telfono, unas estrofas del tema preferido de Micaela.Luego, una multitud camin hasta el cementerio local para el ltimo adis a la joven. Cuando a las 8.30 de la maana se abrieron las puertas del Microestadio del CEF N3, ubicado a pocos metros del Ro Uruguay, no se divisaba la multitud que finalmente se acerc, en todo el da de ayer, a la ciudad entrerriana de Concepcin del Uruguay para despedir a Micaela. Es que en ese horario llegaron, primero, los familiares y amigos ms cercanos de la joven estrangulada el sbado 1 de abril en Gualeguay. En el estadio ya se encontraban Nstor Garca y Andrea Lescano, los padres de la Negra, tal como era apodada Micaela desde sus primeros aos.Tambin aguardaba para dar comienzo a la ceremonia ntima su novio y compaero de militancia en el Movimiento Evita, Alejandro Jacquet. Tras una hora y media de un velorio ntimo, el abrazo a Mica se abri para todo el pblico. Mientras los mviles televisivos se ubicaban para registrar la ceremonia, decenas de militantes colgaban de las gradas del Microestadio las primeras banderas que homenajeaban a la joven militante. Una de las insignias ms grandes retrataba a Micaela con un aerosol y el lema Las paredes se limpian.Las pibas no vuelven. Un mes atrs, la Negra haba pintado un mural con esa misma frase, con el objetivo de difundir los reclamos del movimiento de NiUnaMenos. La queremos despedir con alegra, como ella quera, explicaba en plena maana ante los medios la mam de Micaela, Andrea. En el saln se instalaron dos pantallas gigantes que mostraban fragmentos de la vida de esta joven de 21 aos: desde sus participaciones en campeonatos juveniles de gimnasia rtmica, bailes de colegio hasta grabaciones de la Negra donde remarcaba su compromiso poltico.Todos los clips eran acompaados con el hashtag #TodossomosMicaela, que se viraliz durante todo el da en las redes sociales. Entre video y video, la msica fue protagonista: Silvio Rodrguez, Patricia Rey y sus Redonditos de Ricota, La Renga y varias bandas de cumbia sonaban a todo volumen por los parlantes del estadio. Los bombos y el ruido tambin se hicieron or. Al medioda, cientos de militantes del Movimiento Evita y la JP Evita ingresaron al Centro de Educacin Fsica entre cnticos, saltos y banderas de esas agrupaciones polticas, tal como lo haran en cualquier otra manifestacin.El tema de presentacin Abran paso, lleg la JP sufri modificaciones para explicar que Micaela estaba en sus corazones. A esa altura, el estadio estaba colmado y entre los presentes apareci Emilio Prsico, referente del movimiento al que perteneca la joven militante. Tambin estaban el ex canciller Jorge Taiana y el senador Juan Manuel Abal Medina. Lo que s falt en el festejo, por expreso pedido de los familiares, fueron las ofrendas florales. En su lugar se dispuso un buzn para donar dinero y as, crear una Fundacin en homenaje a Micaela. A partir de maana me ocupar legalmente de este tema. Todava no tenemos el nombre pero estamos seguros de hacer una institucin que se encargue de mantener los ideales que tena la Negra, cont Andrea, mientras vesta una camiseta amarilla con el nmero 9, la misma remera que us su hija en el curso de profesorado de Educacin Fsica en la ciudad de Gualeguay. La madre tambin us un rosario bendecido por el papa Francisco.La sorpresa lleg mediante Whatsapp. Al celular del padre de Micaela, Nstor Garca, llam el dolo de su hija: Carlos Solari. En la comunicacin telefnica, amplificada por los parlantes del estadio, el cantante expres que, pese a sus problemas de salud, quera estar de alguna forma, y agreg que Micaela era una chica muy solidaria, un ejemplo de piba. Pero, como siempre, los buenos se van antes. Indio, te puedo pedir un favor? Mi hija volvi muy enojada con vos del ltimo recital (en Olavarra) porque no cantaste Juguetes Perdidos, pods cantar algn regln? pregunt Andrea cuando su esposo le pas el telfono. Tras el pedido, Solari cant la primera estrofa de aquel tema deLos Redonditos de Ricota y se disculp por olvidarse la letra. El cantante se despidi entre los agradecimientos de los padres y los aplausos del pblico en las gradas. El fretro de Micaela se ubic, durante todo el da, en uno de los extremos de la cancha, donde era cubierto por rosarios, pancartas y remeras que dejaban quienes se acercaron a despedir a la joven militante. Por vos juramos vencer, rezaba, en la gigantografa con su imagen, la consigna con la que haban convocado sus compaeros de militancia para este abrazo popular.El cierre del cortejo le correspondi a su padre. Luego de las palabras de sus compaeros de facultad y de Damin Castro, referente del Movimiento Evita de Concepcin del Uruguay, Garca pidi que hagamos el pas que Micaela so, ante el silencio total de todos los asistentes. Mica, tus sueos ya lo empezaste a hacer realidad y se ven en el corazn de cada joven que est ac y que antes no estaba comprometido.A las seis de la tarde, cuando comenz a oscurecer, la multitud abandon el Centro de Educacin Fsica para realizar una caminata hasta el cementerio local de Concepcin del Uruguay, ubicada a 150 kilmetros del campo donde fue atacada sexualmente y estrangulada Micaela. La lenta procesin no por el ritmo sino por cantidad de gente que transit las 25 cuadras que separan el CEF N3 del cementerio se caracteriz por conservar el mismo color que tuvo la velatorio de despedida: aplausos, banderas de Nuevo Encuentro, Frente de Mujeres y CTEP que se sumaron a las columnas del Movimiento Evita y un canto que se repiti durante varios minutos. Micaela presente. Ahora y siempre. Micaela no haca caridad, sino que se meta en el barrio para poder cambiar la realidad.Ella quera que los chicos con necesidades tengan un futuro, expres Garca ante los medios, una vez que termin el acto en el cementerio. El padre volvi a remarcar que no busca venganza ni justicia por mano propia, ni mucho menos represin, sino que hay que luchar para cambiar ciertas estructuras de nuestra sociedad.Tambin confirm que cumplir otro de los deseos de Micaela: sus restos sern esparcidos, una vez que acaben las autopsias judiciales, en la Villa Mandarina, el mismo barrio que concurra todos los sbados la Negra, para ayudar a los que ms lo necesitan, indic Garca.