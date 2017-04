Limache no los dejar pasar: contra la termoelctrica Los Rulos

Mi abuelo me sacaba a pasear por los bordes del cerro La Huinca: desde ah, an hoy, aparece una vista increble de la ciudad de Limache, los cerros aledaos, la antigua cervecera, la estacin de trenes, las extensas plantaciones de tomates y paltas, el estero delgado como un hilo de coser y sobretodo la Avenida Urmeneta con su tnel de pltanos orientales. A esa altura pasa silencioso un enorme caudal movido por el Canal Waddington, una de las ms importantes obras de ingeniera en Chile y que por 170 aos suple de agua a las parcelas de la comuna. Mi abuelo conoca bien Limache, tanto que fue alcalde de la ciudad, y comparta su voluntad de cuidarla con su gran amigo Agustn Garaventa, un bilogo y naturalista que estudi y clasific detenidamente la flora del valle.

Ya en 1834 el mismsimo Charles Darwin haba evidenciado la potente biodiversidad de la zona, que logr observar en plenitud desde el cerro La Campana, hoy Reserva Mundial de la Bisfera. Pero si pasara lo que no queremos que pase, desde esa misma altura, no slo ya no veremos la lnea del mar, sino adems una enorme nube liberando gases txicos al aire y una central termoelctrica planeada por el Estado a espaldas de los ciudadanos, con el fin de suplir las necesidades energticas de la minera pesada.

Hoy Chile est as, debatiendo su capital humano y ecolgico, arrasando con pequeos pueblos en pos de solventar a una industria que como las forestales y las salmoneras- gozan de beneficios que a la luz de cualquiera son exorbitantes y ridculos. Mientras el Estado realiza constantes campaas para el ahorro de electricidad entre los ciudadanos, la minera absorbe ms del 70% de la produccin energtica del pas. Y ahora quieren destruir Limache, quieren usar su aire, su suelo asolado por la sequa y su agua que, aunque escasa, logr unir durante siglos a comunidades organizadas en torno al riego.

La Central Termoelctrica Los Rulos sera emplazada en terrenos agrcolas sin previa consulta de los habitantes del valle, 150 hectreas ubicadas 4 kilmetros de una zona poblada, con la actitud totalitaria y absolutista del Estado y con la potencia de una empresa como IC Power, quienes por todos los medios han intentado ganarse el corazn de los limachinos, ya sea poniendo importantes sumas de dinero en reas de salud, educacin, seguridad y cultura, firmando previos convenios con la Municipalidad de Limache y otras de los alrededores; sobre esto ya se han presentado denuncias a Contralora por la premura con que el Servicio de Evaluacin Ambiental de la regin de Valparaso aprob el proyecto y por las irregularidades en los estudios de impacto medioambiental. A los que amamos esta tierra no nos queda otra que organizarnos e impedir por todos los medios intelectuales y fsicos- la imposicin de una industria en desmedro de nuestra calidad de vida, nuestra conocida produccin agrcola y la proteccin de un entorno que por generaciones hemos defendido.

Es por eso que yo le preguntara al Alcalde Daniel Morales ese mismo que me felicit cuando gan el Premio Municipal de Literatura de Santiago-, a los concejales Arellano, Rojas, Pacheco, Seplveda y Valenzuela, a los diputados y senadores de esta provincia, al Intendente Gabriel Aldoney y a la mismsima Presidenta Bachellet si alguna vez llegaron a caminar esa misma senda de Darwin, si recorrieron las quebradas de Agustn Garaventa o los callejones que pint Juan Francisco Gonzlez, si vieron las loicas y tordos que vio Vctor Domingo Silva mientras escriba su himno a la bandera, si sintieron el olor del otoo en Limache cuando su avenida se llena de hojas, si sintieron el campanazo de la iglesia de Las Cuarenta Horas avanzar libre entre el aire limpio y rebotar en las montaas. Si vieron eso y tuvieron un abuelo que los llev a conocer los nombres de los rboles y sentir el ruido del ro, estoy seguro que no daran pie adelante a un proyecto nefasto, estoy seguro que sus hijos y sus nietos les daran las gracias por conservar uno de los valles ms importantes de la zona central, un punto desde donde se pens y se arm esa palabra que ustedes dicen defender y cuyo origen parece perdido en el origen de los tiempos: Chile.

Si fueran lo suficientemente humanos entendern que los limachinos no los dejaremos pasar. Somos lo suficientemente chilenos como para invocar la misma Constitucin de la Repblica que estipula que todo ciudadano tiene el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminacin. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservacin de la naturaleza (Artculo 19, nmero 8). Entendern tambin que si hay que interpelar a cada uno de ustedes, los representantes, y a la empresa por vender lo que es nuestro, lo haremos. Por lo tanto, Presidenta Michelle Bachellet Jeria y alcalde de la Ilustre Municipalidad de Limache Daniel Morales, si ustedes no tienen miedo convoquen a un plebiscito comunal, en donde los que realmente habitamos y crecimos en este lugar podamos decirles lo que pensamos. No dejaremos que todo un programa venga de un Estado central y se nos imponga. Sabemos que el absolutismo pag con su cabeza tanta injusticia.

As que, si no tienen miedo, convoquen el plebiscito. Nosotros, los limachinos, les vamos a ensear un poco educacin cvica, no tanto por nosotros, sino por los que vendrn.

