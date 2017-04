Nace una nueva organizacin para la Revolucin: 'Convergencia 2 de Abril'

Sobre el Proceso Unitario de Comunidades Militantes-Multisectoriales, Fuerza Universitaria Rebelde y Frente de Accin Socialista.

La convergencia de los revolucionarios, ms que un problema organizativo fcil de solucionar, es un problema poltico, relacionado estrechamente con la forma de pensar y actuar de sus participantes (subjetividad del militante). La construccin permanente de una direccionalidad poltica comn, la consolidacin y reproduccin de componentes valricos transversales, la aprehensin del conocimiento histricamente acumulado (teora), las prcticas sociales determinadas por la generosidad, el compromiso, entrega, disciplina, eficiencia, etc, son solo algunos de los componentes y exigencias de la nueva subjetividad. La convergencia es un desafo que sin duda se instala en lo ms profundo de nuestra conciencia, excediendo nuestra anterior existencia colectivera. (Claudio Dante Campana Comunidades Militantes, La transformacin subjetiva del militante en el perodo de convergencia y construccin poltica).

Saludamos desde aqu a los cientos, a las miles de necias y necios que han echado a andar un camino sin retorno de cambio social, en Chile, en Wallmapu, en Amrica y el mundo. A las luchadoras y luchadores sociales, a las viejas generaciones que han mantenido en alto las banderas de la lucha, a la juventud combatiente, al movimiento de mujeres, a los territorios en resistencia, a la lucha por la autodeterminacin del pueblo mapuche, a las luchas obreras y a sus segmentos de vanguardia, y tambin a los miles que estn por despertar.

Es precisamente desde aqu, desde el seno de las luchas y las organizaciones populares de las que somos parte, que distintas colectividades e identidades, distintos sujetos e historias, hemos impulsado un proceso de reconstruccin poltica y organizativa, de proyecto y de referencia, de prcticas y valores compartidos. Un proceso de convergencia de aos, que pasa primero por lo poltico y solo luego por lo organizativo, y que al da de hoy se expresa en un hito unitario, momento fundacional de una nueva organizacin poltica, el cierre de un ciclo y la apertura de uno nuevo. Las Comunidades Militantes-Multisectoriales, la Fuerza Universitaria Rebelde y el Frente de Accin Socialista, hoy bajan sus banderas y sus propias identidades, para fundirse en el Convergencia 2 de Abril, cuya expresin en el mbito estudiantil asume la denominacin de ContraCorriente Organizacin de Estudiantes en Lucha

Esta unidad se enmarca en lo que hemos denominado como la necesidad imperiosa de la convergencia de las y los revolucionarios desde el seno del pueblo, y tiene lugar en un momento clave de la lucha de clases a nivel mundial y en Chile en particular. Atravesamos una crisis de proporciones histricas, de orden econmico, poltico social e incluso moral; en un contexto de agotamiento neoliberal; con una fractura al interior del bloque en el poder, que tiene como teln de fondo un quiebre del bloque de poder mundial; con una arremetida imperialista sobre Amrica Latina; con una descomposicin del sistema de partidos, que se extiende cada vez ms al rgimen poltico; en un contexto de resurgimiento de las demandas sociales y un fenmenos sostenido de alza de las movilizaciones; y con una izquierda, que con vaivenes, se ha venido constituyendo cada vez ms como un actor en el escenario nacional, pero que atraviesa difciles momentos y que dada la precariedad an de sus proyectos, corre el riesgo de fragmentarse y profundizar su dispersin.

Es en este escenario en que proclamamos la unidad de las y los que luchan, la convergencia de las y los revolucionarios, y como hemos dicho incansablemente, no se trata de una unidad vaca, no se trata de nmeros, no se trata de pegar siglas. Esta unidad representa para nosotras y nosotros, el piso para avanzar resueltamente a momentos superiores de la lucha de clases, y tiene como teln de fondo dos grandes debates: 1) La apertura del debate estratgico, vale decir, el debate acerca de cmo avanzamos hacia una situacin revolucionaria que ponga la cuestin del poder a la orden del da. Esta concepcin pone a la lucha por el poder como el nudo central de la estrategia revolucionaria y est inscrita en los procesos de construccin de poder popular. 2) La discusin acerca del proyecto eco-socialista y feminista del siglo XXI, que logre dar cuenta y est a la altura del momento histrico que nos toca vivir, asumiendo las tareas antimperialistas, anticapitalistas y antipatriarcales como un proceso indisoluble, en una perspectiva internacionalista, que busque incansablemente la unidad de las clases trabajadoras y los pueblos oprimidos del continente y del mundo.

Estos debates, por aos postergados por la izquierda, van constituyendo a nuestro juicio, los slidos basamentos de una perspectiva que pretende hacerse cargo de los grandes problemas de la explotacin y la dominacin, y que se plantea decididamente el triunfo del proceso revolucionario. Por si vale la aclaracin, estas no son reflexiones de escritorio, sino reflexiones que se dan al calor de la propia lucha de clases. Como parte de las luchas y organizaciones populares, nuestro objetivo no es otro que contribuir a acelerar los procesos crecientes de lucha, organizacin y politizacin de los trabajadores/as y los pueblos, y no reemplazarlos. En ese camino estamos, y no estamos solos. Sabemos que son muchas y muchos los que comparten este camino, y declaramos nuestra ms profunda vocacin de unidad y llamamos al conjunto de la izquierda a impulsar iniciativas abiertas, maduras y sinceras para avanzar hacia la construccin de un proyecto de mayor envergadura, donde estamos convencidos de que no seremos los nicos.

ADELANTE, CON TODAS LAS FUERZAS DE LA HISTORIA!

Comunidades Militantes-Multisectoriales, ContraCorriente, Convergencia 2 de Abril, Frente de Accion Socialista, Fuerza Universitaria Rebelde.

http://www.auroraroja.cl/2017/04/10/convergencia-2-de-abril-nace-una-nueva-organizacion-para-la-revolucion/