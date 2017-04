Donde jubilarse no es sinnimo de jbilo

Una de las principales caractersticas del capitalismo contemporneo entendiendo por tal el modo de acumulacin neoliberal- es el cada vez ms evidente cortocircuito existente entre la posibilidad ciudadana del ejercicio de ciertos derechos, por una parte, y las exigencias de rentabilidad de los grandes grupos concentrados que avanzan sobre la mercantilizacin de dichos derechos.El ltimo informen de OXFAM [1] , publicado en enero de este ao y ampliamente reseado por el equipo de CELAG [2] , da cuenta de esta realidad. De tal suerte, si algo ha quedado en evidencia en las ltimas dos dcadas es que la clebre teora del derrame, no derrama, y que el capitalismo est muy lejos de ser el ms eficiente asignador de recursos. Nunca como antes ha estado tan concentrada la riqueza, ni tanta gente malvive con casi nada mientras que otros (y cuando decimos otros estamos hablando de solo 8 nombres) capturan y dilapidan lo que la otra mitad de la humanidad dispone para sobrevivir. O dicho de otra manera: mientras mucha gente muere de hambre y est excluida de las cosas ms bsicas para vivir, el ritmo sobrecogedor de la acumulacin de riquezas en pocas manos es tal que se estima que dentro de poco, la persona ms rica del mundo necesitara derrochar un milln de dlares al da durante 2.738 aos para gastar toda su fortuna.En la medida en que Chile le toc el ingrato privilegio de ser el pas laboratorio en la imposicin del modelo de acumulacin neoliberal (y cuando decimos imposicin no es metafrico: el neoliberalismo fue impuesto a sangre y fuego en Chile en medio de una feroz dictadura militar-empresarial posterior al golpe contra Salvador Allende), los estragos del neoliberalismo se sienten con particular intensidad. Pocos pases de la regin y del mundo son tan desiguales. Y si bien el marketing ideolgico hace ver lo contrario, en pocos se hace tan incierta la vida como en el Chile, donde los 7 pilares bsicos de la dictadura todava gobiernan, si bien esta culmin oficialmente hace ya casi 30 aos.De estos 7 pilares heredados de la dictadura (entre los que destacan la Constitucin y el trabajo precario o flexible), existe uno, el de la privatizacin del modelo de pensiones y seguridad social, que no solo es el ejemplo perfecto del mecanismo de acumulacin regresiva o de abajo hacia arriba de la riqueza impuesto por el neoliberalismo, sino de lo perverso que resulta dicho modelo para la vida de las personas que quedan en la parte de abajo. Por lo dems, es un poco como la coronacin del modelo: pues en la medida en que ste se basa en sobreexplotar y despojar a la clase trabajadora (incluyendo la clase media profesional) durante toda su vida til en trminos laborales, una vez que la relacin laboral acaba, la sobreexplotacin no cesa. Al tiempo que el ex trabajador o ex trabajadora queda expuesto a la intemperie y la incertidumbre de un sistema previsional que responde a cualquier criterio menos a los de la seguridad social.El modelo de previsin social chileno fundamentado sobre los fondos privados las tristemente clebres AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones)- cuenta actualmente con cerca de 9,5 millones de afiliados en las cinco principales compaas. De stos, unas 4,9 millones son cotizantes activos, mientras que 4,6 millones son personas que no logran cotizar peridicamente, y por tanto, cuentan con un saldo acumulado muy bajo o nulo, lo que implica que al momento de retirarse de la vida laboral activa no podrn contar con una jubilacin. Sin embargo, las noticias para lo que si podrn contar con una jubilacin no son necesariamente mejores. Y es que segn distintos estudios, en su gran mayora lo harn con pensiones equivalentes al 37% de su ltima remuneracin.Y es por esto por lo que decimos que el sistema previsional privado chileno es la coronacin de una larga cadena de explotacin laboral y de desposesin de los menos privilegiados por parte de los ms privilegiados. La mitad de los trabajadores y trabajadoras no pueden cotizar, pues los gastos diarios en un pas donde incluso los servicios pblicos ms bsicos estn privatizados (incluyendo salud y educacin) no se lo permiten. Pero adems, en promedio, 4 de cada 10 pesos que ingresan mensualmente a los hogares chilenos se destinan al pago de deudas, por lo que solo pueden vivir con el 60% de sus ingresos reales. En promedio, cada hogar debe al menos seis veces su ingreso mensual, deuda que se va retroalimentando y nunca disminuye, pues al tener que estar pagndola debe seguir adquirindose dado que los gastos diarios superan ampliamente el poder adquisitivo.Lo ms paradjico de este asunto, es que en su otra cara, el sistema previsional privado chileno muestra una gran rentabilidad. Por un lado, para quienes estn empleados en ellas en sus cargos directivos y ejecutivos, pues el cobro de comisiones es todo un negocio que se cuenta entre los ms rentables del planeta en la rama. Pero, adicionalmente, los fondos financian y auxilian al sistema financiero chileno por lo dems fuertemente transnacionalizado (de las 5 AFP principales solo una es chilena). La importancia de lo acumulado en los mismos (cerca de US$ 160 mil millones) representa el 65% del Producto Interno Bruto de Chile. Por su volumen, las AFP sostienen y estabilizan el conjunto del mercado financiero de capitales. Segn diversos estudios, invierten en bancos alrededor de US $26 mil millones y otros US $30 mil millones son invertidos en grandes compaas anualmente. Como se ve, s es un modelo previsional, pero de auxilio a los mercados especulativos a costilla de desproteger a la mayora trabajadora.

