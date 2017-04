Nueva parada no programada por fallo elctrico en Almaraz

El Movimiento Ibrico Antinuclear y Ecologistas en Accin quieren denunciar que la central nuclear de Almaraz I ha sufrido hoy una parada no programada al interrumpirse la alimentacin elctrica del reactor. El sistema de apagado automtico ha llevado a parada al reactor ante el fallo de la alimentacin que mantiene a todos los sistemas de seguridad en funcionamiento.



A las 10:40 de hoy se ha producido una parada no programada del reactor de Almaraz I por una prdida de alimentacin elctrica en la barra 1A2, es decir en el sistema que suple la potencia de los sistemas del reactor. Ante el fallo de la alimentacin, el controlador automtico se ha disparado y se ha producido la parada automtica. La alimentacin elctrica es clave para mantener todos los sistemas de control y de seguridad en funcionamiento. Su interrupcin fuerza a detener el reactor para evitar males mayores.



No es la primera vez que esta barra de alimentacin elctrica da problemas. Sin ir ms lejos, ya en enero de 2016, cuando se pona en marcha la central tras la recarga, se produjo un fallo en esta misma barra que oblig a paralizar la maniobra.



Adems, el pasado sbado, da 8, se produjo otro incidente del sistema elctrico de salvaguardias, esta vez en la unidad II de Almaraz. En este caso el sistema que fall corresponde al que debera funcionar en caso de que se interrumpa la alimentacin exterior del reactor II, y su fallo dio lugar al arranque del generador diesel.



Esta acumulacin de incidentes, y ms an en el mismo sistema de alimentacin elctrica, muestra a las claras que la central funciona con la seguridad ms degradada cada da que pasa. Es imprescindible que se realice una investigacin a fondo para averiguar la causa concreta de estos fallos reiterados. La causa general es claramente el envejecimiento progresivo de esta central que aconseja no prolongar su funcionamiento.



En todo caso, el Movimiento Ibrico Antinuclear (MIA) y Ecologistas en Accin reiteran su exigencia de no renovacin del permiso de funcionamiento de Almaraz ms all de 2020. Esta exigencia es un requerimiento elemental para proteger las personas y el medio ambiente del riesgo, cada vez mayor, de que se produzca un incidente severo.



Ms informacin: Francisco Castejn, 639104233