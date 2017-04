Pascua especial: Yav y armas de destruccin masiva

No mucha gente sabe que el genio malo que introdujo en nuestro universo las armas de destruccin masiva fue el qumico judo alemn Fritz Haber. Por su trabajo en el servicio del ministerio de Defensa alemn en el momento de la Primera Guerra Mundial, Haber es considerado "el padre de la guerra qumica". Haber fue pionero en la militarizacin del cloro y otros gases venenosos durante la Primera Guerra Mundial. Muri en 1934 en su camino de emigracin a Palestina.

Tambin hay que sealar que fue el "pacifista" judo Albert Einstein quien, junto con Leo Szilard (otro fsico judo), inici el Proyecto Manhattan para producir las primeras armas nucleares. En 1939 fue Einstein quien propuso al presidente Roosevelt que Estados Unidos comenzara su proyecto de energa nuclear. Ni que decir tiene, el Proyecto Manhattan estaba inundado de cientficos alemanes judos trabajando da y noche para construir una bomba nuclear, con la esperanza de llevar la destruccin total a Alemania y su gente (no slo al rgimen).

Slo unos pocos aos ms tarde, en la dcada de 1950, David Ben Gurion y Shimon Peres decidieron introducir en el Oriente Medio armas de destruccin masiva, con el lanzamiento del proyecto nuclear israel y tambin con los productos qumicos de laboratorio israel y la guerra biolgica desarrollada en el Instituto de Investigaciones Biolgicas de Israel, en Nes Ziona.

Uno puede preguntarse, qu es lo que motiva a los genios cientficos judos seculares como Haber, Einstein, Szilard, Oppenheimer y muchos otros, no slo a colocar su brillantez al servicio del mal, sino en realidad a iniciar e inventar las armas genocidas ms destructivas de la historia de la humanidad? Y qu fue lo que motiv a Ben Gurion y Peres para someter a todo el Oriente Medio a la amenaza de las armas del Da del Juicio y la idea de la "Opcin Samson"?

Usted puede preguntarse, hay algo en la religin juda que invoca tal pensamiento genocida y fatalista? Pero la verdad del asunto es que todos los cientficos anteriores fueron judos seculares -muy alejados del judasmo o el Talmud- por lo que es poco probable que fuera el judasmo rabnico lo que motiv a Haber o Einstein. Del mismo modo que no era el judasmo lo que motiv a los seculares Ben Gurion o Peres para poner en marcha el proyecto nuclear israel.

Yav, el dios de las armas de destruccin masiva

Si realmente quiere entender las posibles races de la fascinacin cultural juda por lasarmas de destruccin masiva, el lugar para ir es probablemente la historia de la Pascua. La cena de Pascua juda (Seder), celebrada tanto por judos seculares como por ortodoxos, se adentra en detalle en la historia de las diez plagas, diez calamidades que, de acuerdo con el libro del xodo, el Seor infligi a los egipcios inocentes slo para convencer a su rey, elfaran, de que dejase ir a los israelitas. Podra ser que las diez plagas fueran simplemente la guerra de armas de destruccin masiva de los viejos tiempos perpetrada por el mismo Yav?

Primero Dios convirti el agua en sangre: Ex. 7: 14-24

Esto es lo que el Seor dice: Por esto sabris que yo soy Jehov: Con este bastn que est en mi mano golpear las aguas del Nilo y se transformarn en sangre. Los peces en el Nilo morirn, el ro va a oler mal y los egipcios no podrn beber su agua.

Despus Dios infligi a los pobres inocentes egipcios un bombardeo de ranas: Ex. 8: 1-8: 5

Esto es lo que el gran Jehov dice: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Si se niega a dejarle ir infestar todo su pas con las ranas. El Nilo hervir de ranas; aparecern en su palacio y su dormitorio y en su cama, en las casas de sus funcionarios, sobre su pueblo, en sus hornos y los preparados para sus comidas. Las ranas subirn sobre ti y tu gente y todos tus funcionarios.

El tercer ataque biolgico divino eran los piojos: Ex 8:16

Y Jehov dijo [...] Extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por toda la tierra de Egipto

En cuarto lugar fueron criaturas salvajes para daar a personas y ganado .

La quinta plaga fue hacer sucumbir el ganado por enfermedades. Entonces el Dios bblico de las armas de destruccin masiva atac a los pobres egipcios y su ganado con fornculos y lceras, una versin temprana del gas mostaza, me parece.

Cuando ninguno de estos trucos hizo efecto, Egipto fue sometido al cambio climtico causado por Dios.

La sptima plaga fue una tormenta de granizo .

Luego vinieron las langostas y, cuando esto no ayud, Dios simplemente apag la luz durante tres das.

Por ltimo, el Dios de los judos realmente perdi la paciencia y decidi asesinar a todo primognito en el reino.

As que el Seor no es exactamente un dios agradable. De hecho es un ser genocida que no tendra la menor posibilidad de sobrevivir a una visita aLa Haya; el mismo Alan Dershowitz no sera capaz de sacarlo.

Como hemos dicho, la historia de las plagas de Egipto es celebrada por la mayora de los judos y no slo los religiosos. Los judos consideran la Pascua como una fiesta de la liberacin que incluso los judos ms seculares estn felices de celebrar. Pero en la prctica, esta fiesta alegre celebra una guerra sin cuartel contra una poblacin civil inocente.

La historia de la Pascua deja sin respuesta algunas importantes cuestiones ticas y teolgicas. Si el Dios todopoderoso judo es tan omnipotente, por qu slo no suaviza el corazn del faran hacia los judos? O por qu no castigar slo al rey? Por qu el Dios de los judos prefiere participar en tales aventuras asesinas contra egipcios inocentes?

En la descripcin anterior del Antiguo Testamento, Dios nos deja con algunas preguntas filosficas inquietantes. Si se trataba de los antiguos israelitas que inventaron este Dios, un Dios que los escogi sobre todos los dems pueblos, por qu no hacer de l un poco ms agradable? Por qu tena que ser tan vengativo, o incluso genocida?

Einstein, Oppenheimer, Fritz Haber, Ben Gurion y Shimon Peres fueron judos seculares. Ellos no seguan el Talmud ni tampoco guardaban el sbado, sin embargo, al igual que el Dios mismo del Antiguo Testamento, es probable que crean que la destruccin de masas era simplemente el camino kosher del futuro.

