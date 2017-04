Estas son las empresas que deben ser multadas y boicoteadas

El salmn contracorriente

El economista Jeffrey Sachs dijo que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pueden ser la respuesta a la desigualdad, el cambio climtico, el desempleo... y esa ristra de graves problemas a los que nos tenemos que enfrentar ahora y, con ms fuerza an, en un futuro cercano. Tambin propuso crear una lista de compaas dainas para la humanidad y el medio ambiente y boicotearlas.

El poder de la gente unida es enorme. Cada acto de "comprar" tiene su influencia. Cuando compras ests apoyando a una empresa y todo lo que ella hace. Por eso, boicotear una empresa es una forma directa de decirles que quieres que cambien.

Vamos a dar una lista de empresas dignas de ser multadas y boicoteadas (por la informacin disponible). Ciertamente, a veces no hay leyes suficientes para multar a empresas que abusan en lejanos pases, donde la legislacin y los controles son menos estrictos. En esos casos, lo que hay que exigir es leyes que obliguen a las empresas que operen en Europa cumplir un mnimo respeto en los dems pases donde acten. Esta lista no es exhaustiva, pero es un buen comienzo para plantearnos a quin no debemos dar nuestro dinero:

Nestl es, posiblemente, la empresa ms boicoteada del mundo, por mltiples motivos, tales como, usar aceite de palma, usar esclavitud infantil, usar transgnicos, abusar de los agricultores de pases pobres, apropiarse de agua pblica... Es una empresa tan fuerte y con tantos productos, que parece que los boicots no le afectan, pero es un gigante con pies de barro, porque el poder no lo tiene esta empresa, sino sus clientes. Como muestra mira esta recogida de firmas mundial para pedirle que cumpla sus propios compromisos respecto al origen de su aceite de palma: Firma AQU.

Endesa es la cuarta empresa ms contaminante de la UE y la primera de Espaa, con gran diferencia respecto a las siguientes: Gas Natural, EDP, E.on e Iberdrola. Todas estas empresas tienen las dos peores formas de producir electricidad: centrales nucleares y de carbn. Y lo peor es que no quieren cerrarlas a pesar de que saben que provocan el cambio climtico, contaminacin a corto y largo plazo y miles de muertes anuales. Lo ms curioso es que es muy simple dejar de ser cliente de estas prfidas compaas elctricas, pues ya hay empresas ms pequeas que suministran energa 100% renovable de forma garantizada y ms barata. Cambiar de compaa elctrica a una de renovables es una de lascinco cosas sencillas que estn mejorando el mundo.

Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Uterqe...): Esta es una empresa espaola muy criticada por sus malas prcticas en lejanos pases. Lo demuestran demasiados documentales (como el de Jordi vole), informes (como el de Setem Ropa Limpia) o libros (como el de Carro de Combate). Amancio Ortega amasa una ingente fortuna, sostenida por el sufrimiento y la injusticia lejos de sus ojos. La aberracin se sublima ante la evasin fiscal descarada y desmedida, y ante la indiferencia de quienes deberan denunciar, controlar y legislar para evitar esta falta de tica que, a veces, es incomprensiblemente legal. As, las donaciones del Sr. Ortega no son, obviamente, actos altruistas, sino de simple lavado de imagen e ingeniera fiscal.

Que estos sitios venden comida basura lo saben bien todos sus clientes, y ms tras reconocer la OMS que ciertas carnes son cancergenas. Tambin saben sus clientes la ingente cantidad de residuos que generan: vasos de plstico con tapadera, cajas para las patatas, sobres de ketchup... todo en envases de un nico uso. Lo que ya no es tan comn saber es que usan mucho aceite de palma, que son causa directa de la deforestacin tropical, y que los animales son, en general maltratados y alimentados masivamente con soja transgnica. Tampoco se sabe mucho de las psimas condiciones en las que trabajan los que fabrican los micro juguetes que regalan con sus hamburguesas, ni el enorme dao ambiental que genera la produccin de carne.

Shell es una empresa petrolera sin ningn tipo de escrpulos, con una largusima lista de abusos y atrocidades (asesinatos, contaminacin, mentiras...). Comprar gasolina de esta petrolera es contribuir a sus desmanes, en los que el CO2 es ya lo de menos.

Empresa lder en el sector de las bebidas ultra-azucaradas, ha sido descubierta pagando para ocultar los daos que el azcar provoca en la salud. Sus directivos han decidido producir multitud de envases no retornables (plsticos, latas...), lo que conlleva una gran contaminacin asociada a su fabricacin, transporte y reciclado (cuando se recicla). En Espaa, Coca-Cola no quiere implantar el sistema SDDR que permitira aumentar el reciclado y evitar que toneladas de sus envases acaben en el mar o en las montaas. Pero probablemente, lo ms grave es que Coca-Cola est entre las empresas ms contaminantes del Planeta segn Oxfam (contaminando agua, aire...) y que genera conflictos por el abuso de acuferos por todo el mundo (El Salvador, India...). Todo esto se evitara si bebisemos ms agua (del grifo) y otras bebidas locales, que no hagan que el dinero espaol emigre al pas ms rico del mundo. Recientemente hemos sabido que los partidos polticos PP y Ciudadanos han sido convencidos por el lobby del azcar para hacerles pagar menos impuestos, a costa del dinero y la salud del ciudadano corriente.

Kelloggs utiliza gran cantidad de aceite de palma en sus productos, y para ello tambin usa esclavitud infantil segn Amnista Internacional. Tambin est entre las empresas ms contaminantes del Planeta y nunca ha rechazado usar cereales transgnicos.

Son 19 los bancos que, junto a otras empresas, han sido descubiertos por sus inversiones sucias en empresas armamentsticas. Pero el Banco Santander y el BBVA, adems de encabezar la lista de los mayores inversores en la industria de la guerra, han sido tambin descubiertos por beneficiarse y fomentar el inmenso fraude que suponen los parasos fiscales. Es cierto que la tica es difcil en los bancos, pero hay grados y, sin duda, estos hechos son intolerables. Sorprende tambin que esto lo haga un banco que se ha llevado mucho dinero pblico, y no nos referimos a Bankia (que tampoco tiene tica en sus inversiones) sino a BBVA.

En el informe de Amnista Internacional, adems de Nestl y Kelloggs, estn otras conocidas marcas como el dentfrico Colgate-Palmolive, los cosmticos Dove, helados Magnum, la sopa Knorr, KitKat (que es de Nestl), el champ Pantene, Ariel, y Pot, junto a compaas como Noodle, Unilever, Procter & Gamble, AFAMSA, ADM, Elevance, y Reckitt Benckiser.

- Si lo que te preocupa es la destruccin del medioambiente, algunas de las empresas ms contaminantes son las siguientes, segn un informe de Oxfam: Coca-Cola, Danone, Nestl, PespiCo, Kelloggs, Mars, General Mills, Mondelez, Unilever y Associated British Foods. Otros trabajos sealan como "terroristas ambientales" a empresas como Bayer, HSBC, BBVA, Santander, Benetton, British Petroleum (BP), Calvo, Canal de Isabel II, Continental, Endesa, Nestl, Pescanova, Repsol YPF, Sol Meli, Shell, Suez, Syngenta, Telefnica, Unilever o Unin Fenosa (que es de Gas Natural). - Si lo que te preocupa son las empresas que defraudan en parasos fiscales, deberas evitar prcticamente todas la empresas del IBEX-35, as como muchas grandes multinacionales, como son, Google, Apple, Ikea, McDonalds, FIAT, Starbucks, BASF... e Inditex, como ya se ha indicado. - Si te preocupan las empresas que maltratan a los animales, debes evitar todo lo relacionado con zoos, acuarios, circos y laboratorios con animales y, por supuesto, las granjas. Laurel Braitman demuestra que todos esos lugares son crceles que enloquecen a los animales. Adems de todas las grandes industrias crnicas y de comida rpida americana, podemos concretar algunas empresas de cosmticos e higiene como Revlon, Avon, Mary Kay, y Estee Lauder, que han sido denunciadas por probar cruelmente sus productos en animales. En otro informe tambin han sido denunciadas H&S, Herbal Essences, Pantene, Wella Professional, Olay, Max Factor, LOreal (Garnier, Kerastane, Lancaster, Biotherm, Giorgio Armani, Ralph Lauren, Cacharel, Diesel, YSL, Vichy...), y muchas ms. - Si te preocupan las empresas que abusan de sus trabajadores, adems de Inditex, debes tener cuidado tanto con marcas de ropa barata como cara (Primark, Mango, Desigual...). En particular, Nike, Adidas y Puma, son grandes empresas de material deportivo que pagan en pases pobres salarios de esclavitud, incluso a nios. Ao tras ao, escndalo trasescndalo, estas marcas consiguen que la gente mire para otro lado. Y su respuesta siempre es que eso es cosa del pasado, pero en el pasado, tambin dijeron lo mismo.

Vemos que las empresas de la lista anterior son, sin excepcin, grandes multinacionales. En teora, las grandes empresas pueden comportarse ticamente, pero en la prctica es muy complicado, porque la tica frena el crecimiento de la empresa dificultando el llegar a ser una gran multinacional.

Por su parte, las pequeas empresas tienen menor potencial de hacer dao y menor posibilidad de saltarse las leyes, as como de "comprar" a polticos y jueces. Este es otro motivo ms para consumir productos locales (lo cual es otra de las cinco cosas sencillas para mejorar el mundo).

La lista anterior es una pequea muestra de empresas que es mejor evitar. Es cierto que los consumidores tenemos mucho poder, pero tambin es cierto que no podemos confiar en que los problemas se solucionen por el consumo responsable de una minora: Para eso precisamente estamos pagando a un buen nmero de polticos.

Boicotear a una empresa es mejor que nada, pero la autntica lucha es hacerle llegar a los polticos que no les votaremos si no hacen bien su trabajo. Y su trabajo es, entre otras cosas, controlar a estas empresas.





Pepe Galindo, Blog Sostenible.



Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Estas-son-las-empresas-que-deben