Multinacionales contra estados, intereses privados contra intereses pblicos

Casi nunca, o muy pocas veces, omos hablar en los medios en que nos informamos del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). A no ser que nos esforcemos por informarnos de otro modo, la mayora de los ciudadanos no conocemos este y otros mecanismos que, sin embargo, afectan a nuestras vidas.

El CIADI fue establecido por el Banco Mundial en 1966 y ha sido ratificado por prcticamente todos los pases del mundo, 161 en 2016. Este centro, ellos se definen como foro, acta a modo de tribunal internacional administrando Soluciones a Disputas entre Inversores y Estados, las llamadas ISDS por sus siglas en ingls (Investor-State dispute settlement). En realidad, el CIADI, en si mismo, no arbitra ni concilia esas disputas. Estas funciones las ejercen las comisiones de conciliacin y los tribunales de arbitraje, constituidos ad hoc para cada procedimiento.



Al CIADI pueden acudir las empresas privadas para demandar a Estados cuando consideran que estos no han cumplido su parte de un trato o han perjudicado los intereses de la empresa. Huelga decir que slo las grandes multinacionales y grandes fortunas se pueden permitir acudir a este Centro del Banco Mundial. En sus casi 50 aos de historia, ha dilucidado miles de demandas de empresas contra estados y solo dos de estados contra empresas.



El centro afirma que han sido los Estados quienes han acordado que el CIADI sea el foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados, pero en realidad, si prestas atencin racional a la informacin de su propia web, naci con la finalidad de proteger las inversiones privadas, no la soberana de los estados, es decir, la democrtica potestad de un gobierno electo cualquiera de mirar por los intereses de su pueblo.

Sus decisiones se rigen por el llamado Convenio del CIADI, definido como un tratado multilateral formulado por los Directores Ejecutivos del Banco Mundial en aras de cumplir el objetivo del Banco de promover la inversin internacional. Los paises africanos, y del sur en general, ya conocen bien a qu conduce la promocin de la inversin internacional y sus diversos mecanismo como los Planes de Ajuste Estructural, desde los aos 60 y 70: ms privatizaciones, menos soberana, tratados comerciales injustos como los EPA, ms deuda odiosa, menos oportunidades de subsistencia, ms invasin de los grandes negocios desplanzando a los pequeos, ms desigualdades y ms pobreza. Las ISDS no son resoluciones, ni decretos, pero los estados contratantes reconocen los efectos vinculantes de los laudos arbitrales. El desacato de estos laudos, decisiones o resoluciones de las disputas se equipara a una violacin de un tratado internacional. Qu efectos tiene esto para los pases poderosos? Ninguno, como podemos comprobar cada da por las violaciones de tratados y leyes internacionales por parte de las grandes potencias. Pero para los pases empobrecidos, este desacato supone el aislacionismo, embargos, sanciones, acoso meditico

Este foro y sus tribunales ad hoc estn siendo fuertemente criticados por los movimientos sociales que luchan contra los grandes acuerdos comerciales como el CETA o el TTIP. Y es que los tratados de inversiones internacionales son el nuevo man para las grandes compaas. En 1965 haba 70 Tratados de Inversiones; en 2010 haban superado de lejos los 2.700 y hoy es tarea titnica intentar hacer un recuento de los mismos.



Los mecanismos que han generado quienes gestionan el sistema actual para blindarse contra el cambio y asegurar la acumulacin continuada de los ms ricos son inabarcables para las personas de a pie. Ni los activistas ms avezados pueden conocer -mucho menos vigilar- todos esos mecanismos que sofocan con precisin cada pequeo movimiento que suponga el ms leve peligro de poder cambiar un pice el sistema liberal globalizado.



La acumulacin de capital, lo que se llama inversiones y beneficios, es lo nico digno de proteger por todos los medios necesarios, incluso por la fuerza, aunque en realidad estas inversiones y beneficios atenten contra la vida digna de millones de personas. Frente a esto, miramos a otro lado.



Sin querer defender a todos los estados que son demandados en este foro, porque seguro que no son perfectos, es llamativo que el 99% (aproximadamente) de los estados demandados sean pobres, y el 99% de las compaas demandantes sean de estados occidentales, parasos fiscales o de grandes fortunas familiares. Pocos pases africanos se libran de tener alguna y los pases latinoamericanos con gobiernos de izquierdas se llevan la palma, son con mucha diferencia los ms demandados.



Me llam la atencin ver la gran cantidad de empresas espaolas que han recurrido y recurren a este arbitraje para defender sus inversiones y beneficios en el extranjero. Hace poco supimos por la prensa marroqu de una empresa espaola que haba demandado al estado de Argelia ante este foro. La prensa marroqui, comprensiblemente, trataba el asunto como ejmplo de lo mala administracin que es el gobierno de su archienemigo Argelia. (Para hacernos una idea, abordan el tema como lo haran los crticos del PP ante el hecho de que Espaa es el pas europeo con ms casos pendientes ante el CIADI. Mientras que Alemania tiene uno, Francia,otro, e Italia tiene cuatro, hay 27 casos pendientes de empresas relacionadas con las energas renovables contra el reino de Espaa).



En enero de 2017, la constructora espaola Ortiz Construcciones y Proyectos SA, implicada ella misma en las tramas de corrupcin ms grandes que se conocen, la Pnica y la Grtel, sin ninguna consecuencia judicial por el momento, ha interpuesto una demanda de arbitraje en el CIADI contra el gobierno de Argelia, "por desavenencias en una empresa conjunta con el ministerio de la Vivienda argelino", con el que se haba asociado en 2014 para la construccin de viviendas prefabricadas de hormign. Al cabo del tiempo, la empresa espaola vea "sistemticamente rechazados sus proyectos, frente a otros competidores en los mercados pblicos argelinos".



Para limar estas diferencias la constructora espaola ha contratado los servicios de un carsimo y eficaz bufete de abogados, Herbert Smith Freehills, mientras que Argelia, acudir con su ministerio fiscal, o se gastara un importante monto de dinero en subcontratar a una firma privada de abogados, como hace casi todo el mundo, para acudir ante el tribunal.

Edificio del Banco Mundial e ICSID o CIADI, en Washington

Los costes de estos procesos no son para cualquiera, comprenden: los cargos del Centro por sus servicios, los honorarios de los rbitros (3.000 dlares por da trabajado en 2010, ms dietas y gastos de viajes), gastos de sesiones y audiencias (que se celebran en oficinas del Banco Mundial en Washington y/o en Pars), ms honorarios de abogados. Para pensrselo no?



Hay un movimiento que vigila este mecanismo econmico, entre otros, se llama bilaterals e informa en ingls, espaol y francs. Ah se puede leer un poco ms sobre esto.

Rosa Moro,periodista.Comits de Solidaridad con frica Negra - UMOYA

