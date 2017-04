Ms all de las urnas

El Telgrafo

El 2 de abril concluy el proceso para elegir presidente y vicepresidente de la Repblica, entre los binomios Lenn Moreno-Jorge Glas y Guillermo Lasso-Andrs Pez. Las cifras que arrojaron las urnas arrojan como resultado el triunfo del primero, por una cifra cercana a los 250.000 votos, cuando legalmente con un solo voto de ventaja ya era ganador. Lleno de rabia y despecho, el segundo binomio ha llevado su derecho al pataleo a lmites extremos para que se desconozca esa legtima victoria de los candidatos de Alianza PAIS, apoyados por centenares de organizaciones y colectivos sociales.Victoria reconocida por cerca de 300 observadores internacionales, incluidos los de OEA, entidad llamada a gritos por los propios perdedores das antes del 2 de abril, seguramente convencidos de que les iba a dar una mano, dados sus antecedentes intervencionistas, favorables a la poltica norteamericana. Luego el triunfo de este binomio fue reconocido por gobiernos y misiones diplomticas del mundo entero, incluido el Gobierno de Estados Unidos. Pero el derecho al pataleo se ha convertido en peligrosas pataletas que no solo afectan a la imagen de los derrotados, sino que pone en riesgo la existencia misma de la frgil democracia que ha construido el pas con grandes sacrificios, particularmente en los ltimos diez aos.El desconocimiento de la autoridad del Consejo Nacional Electoral, el irrespeto a la misma, las amenazas de muerte a su presidente, la vocinglera sobre un inexistente fraude, el asedio fsico a las sedes electorales en Quito, Guayaquil y otras ciudades, la absurda pretensin de que se recuenten los once millones de votos emitidos (tarea que, adems de ilegal, llevara varios meses), a lo cual se suma el delirante pedido de Enrique Herrera, quien, saliendo de su tumba poltica, clama porque se realice una tercera vuelta!Todo esto forma parte de un plan de desestabilizacin para el gobierno actual y el entrante. Deslegitimar la victoria de Lenn Moreno y sembrar de obstculos el camino de la gobernabilidad que necesita para constituir la nueva administracin e iniciar el cumplimiento de su plan de reivindicaciones sociales, progreso econmico y consolidacin de las instituciones del Estado. De all proceden las desvergonzadas maniobras para atraer a las Fuerzas Armadas, mediante llamamientos pblicos y movimientos dentro de los cuarteles, apenas disimulados.Por otra parte, hay algo de lo cual apenas se habla entre las fuerzas triunfantes, y es el hecho evidente de que el plan golpista Lasso-Pez forma parte de un programa internacional de ataque y derrocamiento de los gobiernos progresistas de Amrica Latina, que ha dado frutos ya en Honduras, Paraguay, Argentina, Brasil, mientras avanza peligrosamente en Venezuela y Ecuador. Detrs de ese plan, como siempre, estn los ms agresivos crculos dominantes de Estados Unidos, como la mafia financiera, el Pentgono y la CIA. No ver esto con claridad es no darse cuenta de lo que se oculta ms all de las urnas.Qu dicen ante esto los llamados izquierdistas que se mueven tras la cola de Lasso-Pez? Dnde qued su historial de lucha contra la banca chulquera y la oligarqua canbal? En qu recodo del camino abandonaron su estruendoso antiimperialismo?Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/mas-alla-de-las-urnas