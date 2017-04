Los sueos de Ana Frank

Pgina/12

El lunes 27 de marzo el Ministro de Educacin, Esteban Bullrich, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, firmaron con el titular de la Casa de Ana Frank, Ronald Leopold, un convenio destinado a mantener una relacin de cooperacin, coordinacin e intercambio recproco para divulgar el legado de Ana Frank en las escuelas argentinas con el propsito de afianzar el dilogo y fomentar la tolerancia entre los jvenes. En aquel momento, el ministro se pronunci de un modo que distintos medios de comunicacin y tambin en redes sociales fue calificado como increble, desafortunado y repudiable. El Ministro dijo: Ana Frank es un smbolo muy importante, especialmente trabajando en Educacin. Ella tena sueos, saba lo que quera, escriba sobre lo que quera; esos sueos quedaron truncos, en gran parte por una dirigencia que no fue capaz de unir y llevar paz a un mundo que promova la intolerancia. Mucho se ha dicho y escrito sobre su pronunciamiento frente al nazismo: una dirigencia incapaz de unir y llevar paz a un mundo que promova la intolerancia. Pero qu hay del modo en que se refiere a Ana Frank.

Pocos aos despus de finalizada la segunda guerra mundial, Adorno y Horkheimer publican desde el exilio su crtica a la razn instrumental en Dialctica del iluminismo. La racionalidad tcnica, promesa que la modernidad traa consigo en forma de progreso, era la racionalidad del dominio que despus de Auschwitz, no quedaban dudas, se extenda del dominio de la naturaleza al de los sujetos. Uno de los conceptos clave que introducen estos autores es el de industria cultural. En singular. No las industrias culturales que hoy en todas las sociedades, al menos en Occidente, tienen sus propias reas dentro de los ministerios, sino industria cultural a secas. Los autores planteaban que la civilizacin conceda a todo un aire de semejanza. Su aporte principal era pensar el universo cultural a travs del proceso de mercantilizacin. Sano es aquello que se repite, el ciclo tanto en la naturaleza como en la industria. Pero la repeticin no es gratuita para quien la acepta porque es esa constante repeticin de lo mismo lo que regula la relacin con el pasado. Lo nuevo, aquello que an no ha sido experimentado, es descartado como riesgo intil (en aquel tiempo, Adorno y Horkheimer no llegaron a visualizar que en algn momento el riesgo de lo nuevo tambin tomara la lgica de la mercantilizacin, como hoy lo confirman distintos fenmenos culturales). As, las sociedades contemporneas nos acostumbramos al ritmo de la produccin y reproduccin mecnica. Nos sentimos cmodos con aquello que reconocemos. Estereotipo, formato y gnero nos proporcionan esa cuota cotidiana de tranquilidad.

Ana Frank es un smbolo muy importante, especialmente trabajando en Educacin, dijo el Ministro que junto con el presidente nos han prometido una revolucin de la educacin que, a la luz del conflicto docente, parece ser solo una promesa de campaa. Smbolo de qu es Ana Frank? Desde dnde abordarlo en los programas educativos si los hechos se han borrado? Si no hay historia ni contexto, Ana Frank ms que smbolo del Holocausto es un mito, entendido como un habla despolitizada. Al pasar de la historia a la naturaleza, el mito efecta una economa: consigue abolir la complejidad de los actos humanos, les otorga la simplicidad de las esencias, suprime la dialctica, cualquier superacin que vaya ms all de lo visible inmediato, organiza un mundo sin contradicciones puesto que no tiene profundidad, un mundo desplegado en la evidencia, funda una claridad feliz: las cosas parecen significar por s mismas, sostena Barthes. A fines del ao pasado, Alejandro Rozitchner, asesor del presidente y coach de talleres de entusiasmo, se preguntaba: Cmo hacemos [para] que la educacin les sirva a los chicos? Cmo hacemos para que la educacin les d a los chicos algo que los haga ms felices, capaces y productivos? En aquel video que se viraliz en redes sociales, el asesor presidencial insista en la necesidad de dejar de criticar la sociedad y sealar sus defectos sino desarrollar la capacidad creativa, la invencin, la comprensin, el deseo, las ganas. Desde su punto de vista, el pensamiento crtico es una locura que aqueja a nuestro pas y que si bien es un aspecto del pensamiento, es un aspecto negativo. Hannah Arendt, quien seguramente tambin pensaba que Ana Frank era un smbolo muy importante, concretamente del genocidio perpetrado por el nazismo, haca una diferenciacin entre conocer y pensar. El conocimiento implica acumular teoras, ideas y saberes, como as tambin, resolver cuestiones de tipo tcnico. Sin embargo, el pensamiento es aquel dilogo continuo y profundo con uno mismo en soledad. Una idea que Arendt toma de Scrates. Esta reflexin, desde ya, es crtica e implica pensar sobre nuestras acciones y, a la vez, sobre la ejemplaridad de estas acciones, requiere de empata, esto es, ponerse en el lugar del otro. Este dilogo interior es el que fortalece nuestra conciencia y hace difcil que podamos olvidar. Una relacin de ida y vuelta porque al dificultar el olvido de aquello que vemos y hacemos, el dilogo interior fortalece nuestra conciencia. Sin pensamiento, sin dilogo interior, no hay reflexin crtica, por lo tanto, no somos responsables ni de lo que vemos ni mucho menos de lo que hacemos. Entonces, cmo trabajar el legado de Ana Frank en las escuelas?

Ella tena sueos, saba lo que quera, escriba sobre lo que quera y esos sueos quedaron truncos, expres el Ministro de Educacin. Si algo parecen tener en comn todos los jvenes es su condicin de incomprendidos, al menos esa es la realidad que nos presenta la industria cultural. Juventud, rebelda, incomprensin, sueos. Palabras que forman parte de un universo significante. Los motivos que impiden concretarlos pueden ser muchos. Una dirigencia que no sabe unir ni llevar paz a un mundo que promueve la intolerancia. O un cncer terminal, como le sucede a la protagonista de Bajo una misma estrella, el libro escrito por John Green que encabez la lista de los ms vendidos durante varios meses, que casualmente, o no, pide como ltimo deseo conocer la casa de Ana Frank y con tubo de oxgeno en mano cruza el Atlntico desde EEUU a Amsterdam y con el poco resto que le queda logra subir hasta el altillo donde fue escrito el diario. Porque si hay algo que no pierden los jvenes es la capacidad de soar aun en los momentos ms difciles. Al menos, esto lo dicen las reseas de Bajo una misma estrella. Y el Ministro de Educacin. Cuando Ana Frank queda vaca de historia y contexto es posible licuar el nazismo y hacer de l una dirigencia que no es capaz de unir. Cuando se ubica a Ana Frank en su contexto histrico-poltico es imposible no dar cuenta del nazismo como un genocidio en el que murieron seis millones de personas.

La pregunta que vale hacerse es cmo se trasmite hoy un trauma de la humanidad a las generaciones que nacieron despus del Holocausto. Cmo hacerlo sin caer en los estereotipos a los que nos tiene acostumbrados y adormecidos la industria cultural? Cmo hacerlo si no es incentivando desde las aulas ese dilogo interior que fortalece nuestra conciencia y garantiza la memoria?

Dbora Mundani, docente e investigadora de FSOC-UBA

