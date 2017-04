Entrevista al legislador Marcelo Ramal (FIT-PO)

El gobierno va camino de marcar un antagonismo feroz con la mayora de la poblacin

M.R.: Creo que hay un hilo conductor en estas tres cuestiones, que es la necesidad del gobierno de enviar un mensaje, el de imponer el ajuste inclusive con el precio de la represin y de la accin de violencia estatal que vimos en todos estos acontecimientos.

Yo creo que es una apuesta muy peligrosa, ya se ha visto la reaccin que ha generado entre los docentes, en el conjunto estudiantil, en la poblacin en general, una reaccin que se va a ver en el abrazo al Congreso y que el gobierno va camino de marcar un antagonismo feroz con la mayora de la poblacin.

M.H.: Ms all de la contundencia que tuvo el paro general del 6 de abril, parecera que el gobierno ha tomado en cuenta la movilizacin de apoyo del el sbado 1 de abril en Plaza de Mayo, y a partir de all ha adoptado una poltica acompaado por los medios, fundamentalmente Clarn y La Nacin, en el sentido de enfrentar la movilizacin de los trabajadores. Te lo planteo a vos como economista, porque estuve analizando las cifras del comercio minorista, de la actividad industrial, del consumo en supermercados, y en todos los casos hay una cada pronunciada. Qu margen tiene esta ofensiva sobre los trabajadores y el pueblo?

M.R.: Una cosa se relaciona con la otra, porque el gobierno no est encontrando respuestas a la crisis econmica, esto genera una deliberacin dentro de los sectores econmicos que apoyaron a Macri, entonces ac hay una lnea de hacerse fuerte, de sostener una imagen poltica que est resquebrajada, en base al ataque a los trabajadores. Esto fue muy claro cuando el mismo da en que se reprime en Panamericana, esa represin es celebrada en el Foro empresario que se estaba haciendo en Puerto Madero, es decir, el mensaje del Presidente fue: no tengo nada para ofrecerles, no tengo inversin, no tengo una perspectiva econmica floreciente, pero al menos estoy dispuesto a aplicarle mano dura a los trabajadores. Este es el mensaje del gobierno y esto relaciona una cuestin con la otra.

M.H.: Un paro masivo y contundente, acompaado por la gran mayora de los trabajadores argentinos y luego una actitud tibia de los dirigentes de la CGT. Cmo ves esto?

M.R.: El paro fue convocado a regaadientes, fue arrancado. No nos podemos olvidar que tuvo como antecedente el estallido en el acto de la CGT frente al Ministerio de la Produccin, cuando se le pidi a la cpula sindical la fecha del paro. Termin convocando bajo estas condiciones, pero luego se encarg de darle el carcter ms silencioso que pudo. Ahora, si es por esta burocracia sindical, no va a haber ninguna continuidad en trminos de plan de lucha o de medidas de fuerza; esto depende enteramente de que el movimiento obrero combativo pueda abrir un rumbo. Esto es lo que debe discutirse en estas horas.

M.H.: Frente a esta situacin, cul es la posicin y la propuesta del FIT y el PO?

M.R.: En primer lugar que batallemos en los sindicatos, en los Cuerpos de delegados, en las Comisiones internas para reclamar un paro activo nacional, que surja desde abajo y que sea parte de toda una campaa en el movimiento obrero. Este es el planteo que vamos a llevar al plenario que se va a realizar maana en la Unin Ferroviaria que dirige el Pollo Sobrero.

En segundo lugar tenemos que discutir, con una campaa electoral a pocos meses, de qu manera esa campaa se articula con las luchas y con este proceso que recorre a la clase trabajadora. Este es el planteo que le hemos hecho al resto del FIT, hemos propuesto en esa lnea realizar un Congreso del movimiento obrero combativo y los partidos de izquierda, y sobre esa base articular una campaa electoral pegada al proceso de lucha. Entre otras cuestiones debera lograr que la izquierda ingrese en esa campaa como un bloque comn.

M.H.: En instantes se va a llevar adelante el abrazo de los docentes al Congreso, cmo se presenta el panorama al respecto?

M.R.: Creo que va a haber una movilizacin importante en el marco de que se resolvi un paro nacional docente para maana, una respuesta importante.

M.H.: Hoy tambin hay plenario abierto de los docentes porteos convocado por Ademys en el barrio de Boedo y maana otro acontecimiento que es la cena de los trabajadores del Bauen.

M.R.: Voy a estar all en lo que va a ser otro evento preparatorio para evitar la orden de desalojo de los compaeros el prximo 19 de abril.

M.H.: Una preparacin en un contexto diferente al que venamos viendo.

M.R.: Lgicamente que todos estos hechos represivos le dan al tema del Bauen un matiz sumamente preocupante, porque el gobierno est buscando reunir fuerzas en esta lnea represiva.

