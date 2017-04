El capitalismo es poder, no economa

La frase pertenece al dirigente kurdo Abdullah calan, extrada del segundo tomo del Manifiesto por la Civilizacin Democrtica, que tiene como subttulo La Civilizacin Capitalista. La era de los dioses sin mscara y los reyes desnudos . La obra, cuya traduccin al espaol ver la luz estos das, forma parte de la defensa del lder kurdo, preso en la isla Imrali, en el mar Negro, en Turqua. El pensamiento de calan es insumiso, no se somete a jerarquas prestablecidas ni acepta dogmas universales. Es el tipo de pensamiento que necesitamos en este periodo de caos sistmico, ya que las ideas heredadas estn mostrando escasa utilidad para orientarnos en la tempestad.

De su reciente libro quisiera destacar tres aspectos, aunque no son suficientes para agotar el conjunto de los aportes de la obra. El primero es su crtica frontal al economicismo, una de las peores plagas intelectuales que estn parasitando a los movimientos anticapitalistas. Inicia ese captulo con un potente anlisis sobre la propuesta evolucionista que defiende el nacimiento del capitalismo como resultado natural del desarrollo econmico . Como se sabe, quienes postulan esa tesis piensan tambin que el fin del capitalismo ser producto de la misma evolucin de la economa que lo trajo al mundo. Por el contrario, calan afirma que el capitalismo es hijo de una tradicin muy antigua, que se afirma en el poder militar y poltico para usurpar los valores sociales, hasta convertirse en la formacin social dominante en Europa en el siglo XVI. Entre los valores sociales usurpados, destaca la mujer-madre por el hombre-fuerte y el grupo de bandidos y ladrones que le acompaan .

Criticar al economicismo supone, en la misma lnea, la crtica del evolucionismo, sea lineal o por saltos. Una sencilla afirmacin hecha luz sobre este tema: En las guerras coloniales, donde se realiz la acumulacin originaria, no hubo reglas econmicas . Se enfoca contra la economa poltica, a la que considera la teora ms falsificadora que fue creada para encubrir el carcter especulativo del capitalismo .

A lo largo de toda su obra, pero en especial en los apartados sobre el capitalismo, se apoya en Fernand Braudel, con quien coincide en sealar que es la negacin del mercado por la regulacin de precios que imponen los monopolios.

En este punto aparece el segundo aspecto a destacar, cuando sostiene que el capitalismo no se identifica con la produccin ni con el crecimiento econmico, porque no es economa. El capitalismo es poder, no economa , asegura calan. Es evidente que existe una economa capitalista, pero el sistema capitalista es un monopolio de poder que se impone desde fuera a la economa, segn sostiene en este captulo esclarecedor. El capitalismo utiliza la economa, pero es el poder, la fuerza concentrada, lo que le permite confiscar el plusvalor y los excedentes.

En consecuencia, considera que la obra principal de Marx, El Capital, funciona como un nuevo ttem que ya no es til para los trabajadores , porque delimita el capitalismo al terreno de las leyes de la economa, un punto que comparten todos los reformismos desde hace mucho tiempo.

El tercer aspecto que me parece importante es considerar al Estado-nacin como la forma de poder propia de la civilizacin capitalista. Un breve parntesis: dice civilizacin capitalista porque la considera en su integralidad, incluyendo todas las variables articuladas, desde la economa y la cultura hasta la geopoltica y la sociedad. En consecuencia, dice que la lucha anti-estatal es ms importante que la lucha de clases; y esto es una suerte de golpe al mentn para quienes nos formamos en Marx. Por eso mismo, afirma que es ms revolucionario el trabajador que se resiste a ser proletario, que lucha contra el estatus de trabajador, porque esa lucha sera socialmente ms significativa y tica .

En las pginas finales de este tomo afirma que los conflictos en realidad surgen entre conjuntos sociales; entre la sociedad estatal y las sociedades democrticas . En suma, el Estado es uno de los nudos a desatar, no el espacio de llegada de la lucha social.

Va ms lejos. Sostiene calan que Estado y poder son cosas diferentes, que el poder contiene al Estado, pero es mucho ms que el Estado . En este punto advierte que el pensamiento antisistmico est necesitando investigar a fondo las formas de Estado y en particular el Estado-nacin, temas que Marx no pudo o no quiso abordar.

Rechaza la toma del Estado porque pervierte a los revolucionarios y piensa que la crisis del movimiento antisistmico no puede desligarse de la opcin estatal. Tambin rechaza el concepto de hegemona. La esencia de la civilizacin estatal escribe calan es la hegemona sobre la sociedad. Pero la hegemona implica poder y ste supone dominio, que no puede existir sin el uso de la fuerza .

Es muy interesante que llegue a esta conclusin en franca oposicin a pensadores como Gramsci, recuperado por toda una camada de intelectuales progresistas que hacen malabarismos tericos para separar poder de dominacin. Los monopolios de poder (Estados) as como los monopolios econmicos (privados o estatales) se imponen sobre la sociedad y la asfixian. Por eso hay que alejarse de esas formas de relacin social.

Al final, se comprendi que detentar el poder era lo ms reaccionario del capitalismo, contra la igualdad, la libertad y la democracia, pero ya se haba producido un importante retroceso, era la misma enfermedad histrica por el poder que haba sufrido el cristianismo , escribe en las Conclusiones. Un pensamiento crtico, anticapitalista, anti-estatal y anti-patriarcal centrado en Medio Oriente, formulado desde la resistencia a sus poderosos enemigos.

Es imposible vencer con las armas del enemigo, nos dice calan. Sin embargo, esta sencilla conviccin no puede ser aceptada, sin ms, como verdad revelada: cada generacin deber descubrir sus verdades con base en la propia experiencia. Por doloroso que sea.

