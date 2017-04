El perdn en el audiovisual cubano

Sera interesante estudiar de qu manera se ha representado el acto de perdonar dentro del audiovisual cubano. El perdn se asocia al universo religioso, tal vez por aquello que Alexander Pope anotaba: errar es humano, perdonar es divino. Pero la religin no es el nico vehculo capaz de llevar a los ofendidos un mensaje de reconciliacin porque, en realidad, el perdn tiene un alto componente cultural.

Perdonar o no, tiene que ver con nuestras prcticas ms humanas, asociadas a los incontrolables afectos. En los inicios de la historia de los hombres y mujeres, la falta de piedad o de empata con aquellos que no cumplan con las expectativas de quienes triunfaban y mandaban, lleg a convertirse en todo un canto de alabanzas. Pero con el cristianismo el perdn adquiere una nueva connotacin, de la cual quedar impregnada buena parte de nuestra cultura occidental.

El cine hered en sus representaciones los dilemas ticos asociados al perdn. Era lgico. En el momento en que comienza a consolidarse el nuevo lenguaje artstico, ya los maestros de la sospecha (Marx, Nietzsche, Freud) haban conseguido sembrar alrededor de la conciencia (otrora reino de la claridad cartesiana), todo ese conjunto de dudas en torno a la supuesta capacidad de lo racional para resolver problemas. Gracias a ellos, uno sabe que detrs del perdn, o mejor dicho, detrs del acto de perdonar, pueden esconderse las ms oscuras motivaciones: el perdn, por s solo, no significa nada. En todo caso tendramos que tener en cuenta la utilidad que tendra ese perdn, para qu sirve.

Si Pope asociaba el acto de perdonar a lo divino, otros, como Sneca (aunque hablaba ms de la clemencia que del perdn), lo vincularon con la sabidura. El sabio, deca Sneca, remitir gran nmero de castigos; conservar considerable nmero de hombres de mente enferma, pero que pueden sanar. Imitar al diestro agricultor, que no cultiva solamente los rboles rectos y elevados, sino que aplica puntales para enderezar aquellos que una causa cualquiera ha torcido. Poda los unos para que las ramas no detengan su crecimiento; abona a los dbiles que languidecen en suelo empobrecido, y a aquellos que estn cubiertos por extraa sombra, les abre el cielo. Siguiendo estos ejemplos, el sabio perfecto examinar de qu manera debe tratarse cada espritu para atraer al bien a los que se han pervertido.

Cuando en 1959 triunfa la Revolucin encabezada por Fidel, la idea de formar un Hombre Nuevo se convirti en una suerte de meta colectiva dentro de la Isla. La Revolucin se hizo en nombre de los muchos ofendidos que vivan excluidos de las ventajas del pacto social. Negar esa evidencia sera dejar sin explicacin el tremendo apoyo popular que posibilit que los cambios ms radicales fueran posibles. Y como toda revolucin hecha por hombres y mujeres, no por dioses, propici errores, injusticias, nuevas ofensas que an no se han dirimido.

Si se revisa parte de la filmografa producida por el ICAIC hacia finales de la dcada del 60, podra advertirse cmo una cineasta como Sara Gmez, sobre todo en los documentales Una isla para Miguel (1968) y La otra isla (1968), ya propona una visin muy cercana al espritu que Sneca aconsejaba antes, mientras que entre las respuestas que le hizo llegar al cuestionario de Margarite Duras destacaba lo siguiente: Yo lo que s puedo asegurarle es que este no es un pas de conformistas: confo ms que nada en alguno de esos jvenes conflictivos que hay en cada aula, en cada granja, en cada fbrica, ese que hace la pregunta que nadie se haba hecho, exige una respuesta y pone a pensar a los dems.

A decir verdad, ese tipo de mirada nunca alcanz a naturalizarse entre nosotros. De all la excepcionalidad todava poco reconocida de una cineasta que apel al cine como herramienta capaz de ayudarnos a comprender mejor la complejidad del ser humano. Desde la cultura, en este caso, desde el cine, se intentaba develar los matices que la poltica a secas no puede ver o entender.

El llamado quinquenio gris tuvo su base ms slida en esa manera tan sectaria de entender la vida. Precisamente los individuos conflictivos, los que hacan de las preguntas incmodas la manera ms eficaz de medir el progreso de lo que naci como compensacin para los humillados (la Revolucin), terminaron castigados, o en el mejor de los casos, otra vez excluidos.

Varias de las pelculas ms recientes del audiovisual cubano intentan entender ese proceso experimentado en la nacin. Probablemente sean los hijos de aquellos jvenes conflictivos a los que Sara Gmez retrat y dio voz en sus documentales. Hoy traen sus propias preguntas, y se rebelan ante el inters que algunos de sus mayores muestran por contar de modo selectivo lo que pas.

Borges, en aquel hermoso poema titulado Fragmentos de un evangelio apcrifo apunta: Yo no hablo de venganzas ni de perdones; el olvido es la nica venganza y el nico perdn. No deberamos permitir que la belleza literaria de la imagen nos intimide al extremo de terminar confundiendo el perdn con el olvido.

Cuando perdonamos o nos perdonan, lo que importa es la conciencia que se ha adquirido de que error y perdn, si de verdad se establece una relacin creativa, siempre dar lugar a un individuo que termina haciendo de la memoria la principal herramienta para no incurrir de nuevo en la ofensa.

A m, en lo personal, no me interesara un cine donde el lamento interminable por lo que pas concluya paralizando cualquier posibilidad de crecer. Alguien que llora solo en un rincn, sufre por su suerte porque los otros, an sin estar presentes, permanecen en su mente como adversarios o como hroes. Pero tarde o temprano tendr que regresar a la sociedad, tendr que actuar.

El cine debera ayudarnos a entender que no hay utilidad en el perdn si antes no entendemos que la vida todo el tiempo nos exige actuar, y en esa demanda de accin nadie se librar del error. Castiguemos lo que de verdad sabemos es imperdonable, pero aprendamos de una vez y para siempre que, vivamos en la cima o en el stano, todos necesitamos que alguna que otra vez nos perdonen.

