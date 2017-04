Enfado en la Iglesia vasca por la presencia en Bayona del arzobispo de Bolonia

La comunidad de San Egidio defiende su implicacin en el desarme de ETA

La Vanguardia

La presencia del arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi, en el desarme de ETA ha generado tensiones. Mientras que la Comunidad de San Egidio, a la que pertenece el prelado, juzg muy positivamente su participacin, como testimonio moral, en la Iglesia de Euskadi no sent nada bien que asistiera al acto de Bayona porque no fue avisada.

Segn la Comunidad de San Egidio, la entrega de las armas fue un hecho histrico en un largo y muy doloroso asunto. En un comunicado, este grupo religioso salud la positividad del acontecimiento y dijo que el pensamiento va a tantas vctimas de ese periodo y a sus familiares, que an llevan las heridas de este sufrimiento. La entrega de las armas ha querido evitar que hubiera nuevas vctimas y constituye un punto de no retorno prosegua el texto. Es, de hecho un acontecimiento del proceso de reconciliacin que requiere ulteriores pasos de parte de todos.

Zuppi, nombrado arzobispo de Bolonia por Francisco en el 2015, particip en el proceso de paz de Mozambique, culminado en 1992, e incluso le concedieron la ciudadana honoraria del pas africano. Tambin estuvo implicado en dilogos similares en Congo, Burundi y Guatemala.

En Euskadi la visin es distinta. El obispo de San Sebastin, Jos Ignacio Munilla, fue explcito, ante Radio Mara. Munilla asegur que Zuppi apareci para sorpresa de todos los obispos vascos. Resalt que lo hizo por su cuenta y riesgo. Ante la presencia de Zuppi, cercano al Vaticano, la iglesia vasca se siente desacreditada en su postura muy crtica con el desarme de ETA, que califica de estrategia poltica.

Munilla fue rpidamente contestado por el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que como creyente se mostr perplejo por sus palabras, asegurando que est ms cerca de Matteo Zuppi que de los obispos vascos. La afirmacin de Ortuzar muestra el pensar del Ejecutivo de Urkullu, alejado de la actual jerarqua eclesistica vasca y cercano a Roma en el proceso del cese de la violencia. El pasado enero, el propio lehendakari y el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernndez, visitaron la Comunidad de San Egidio y se reunieron con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, partidario de la presencia de la Iglesia en el final de ETA, tesis que choca con las posturas ms exigentes de la curia vasca y espaola.

Frente a las crticas, el PNV ha destacado esta semana su vinculacin con la Comunidad de San Egidio, que ya particip, con la presencia de Zuppi, en la mediacin con ETA en 1995, a travs de la plataforma ciudadana Elkarri.

El Colectivo de Vctimas del Terrorismo Covite remiti una carta al Vaticano en la que mostr su indignacin por la presencia de Zuppi en Bayona. Ahora que por fin la Iglesia vasca pareca dar pasos para acercarse a las vctimas son las ms altas instancias de la Iglesia quienes dan carta de naturaleza a unos terroristas, lamenta su presidenta, Consuelo Ordez. Covite insina que la visita de Urkullu a Roma pudo ser el aval del Vaticano al acto propagandstico de ETA.

