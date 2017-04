La expresidenta de Brasil habla a meses de su destitucin

The New York Times

Hace casi un ao, los legisladores brasileos votaron para suspender a la presidenta Dilma Rousseff del cargo, lo que desencaden una cada dramtica para la primera mujer en liderar Brasil. Rousseff, exguerrillera que fue torturada durante la dictadura militar de los setenta, fue expulsada formalmente en septiembre.

Su remocin marc tambin el fin de trece aos de mandato de la izquierda con el Partido de los Trabajadores (PT) y un cambio de nivel ssmico en la trayectoria poltica del pas. Entrevist a Rousseff el fin de semana pasado durante la conferencia sobre Brasil organizada por Harvad y MIT, en la cual dio un discurso desafiante en el que advirti que la democracia brasilea est en peligro. A continuacin, un fragmento de la conversacin, con ediciones ligeras.





.- Cmo ha sido su rutina diaria desde que fue enjuiciada?

Dilma Rousseff.- He ledo mucho. Tambin me ejercito diario, practico ciclismo y levantamiento pesas. Es bueno para el cuerpo y para la mente. Hago, en promedio, 50 minutos de ciclismo al da.

.- Cul ha sido el mejor libro que ha ledo desde su destitucin?

Dilma Rousseff.- Puedo decir varios? Makers and Takers: The Rise of Finance and the Fall of American Business de Hana Foroohar. Tambin me gust Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, por Yuval Noah Harari. Leo muchos gneros literarios, de otro modo me canso. Estoy en una edad en la que tambin releo algunos libros. He reledo El evangelio segn Jesucristo de Jos Saramago y Gran sertn: veredas (Grande serto: veredas) por Joo Guimares Rosa. Es verdaderamente hermoso.

.- Y qu ha aprendido de s misma durante este periodo?

Dilma Rousseff.- Lo que la vida nos exige es tener coraje. Con coraje uno puede enfrentar la adversidad. Obviamente, estoy lidiando con dificultades. Durante mi vida, tuve que enfrentar dos golpes: uno militar y el otro por parte del congreso. Ambos fueron extremadamente difciles. En uno estaba la amenaza fsica de ser arrestada y torturada; en el otro, una amenaza todava mayor para toda la poblacin brasilea, para los derechos de sus ciudadanos y la democracia.

.- Si pudiera regresar en el tiempo, qu hara distinto?

Dilma Rousseff.- Esa no es una pregunta que me haga a m misma normalmente. Desafortunadamente, no podemos regresar las manecillas del reloj. Pero puedo responder de manera hipottica. Una cosa que no habra hecho es avalar recortes extensos a los impuestos. Lo hice creyendo que las empresas invertiran ms y generaran ms empleos. Pero eso no es lo que sucedi: las compaas aumentaron sus ganancias sin invertir ms. Tampoco me di cuenta lo suficiente de que el centro, esa parte crucial del cuerpo democrtico que fue esencial para la lucha contra la dictadura militar, se estaba moviendo hacia la derecha. Se convirti en una oposicin a mi gobierno. Es como la historia del caballo de Troya, que as entra el enemigo a la ciudad. No darme cuenta de ello fue un error.

.- Eduardo Cunha, el legislador que impuls el proceso en su contra, fue condenado recientemente a 15 aos de crcel por corrupcin y lavado de dinero. Eso le provoca un cierto sentimiento de vindicacin?

Dilma Rousseff.- No creo que la condena de Eduardo Cunha deba considerarse una venganza personal. Antes de ser sentenciado haba un movimiento en varios sectores del gobierno para salvarlo. La condena de Cunha no repara el hecho de que esta persona corrupta lider el juicio poltico en mi contra. Es la persona detrs de la escena dantesca que sucedi el 17 de abril del ao pasado.

.- Despus de ser destituida, su sucesor, el presidente Michel Temer, nombr a un gabinete compuesto exclusivamente de hombres blancos. Qu le pareci esto?

Dilma Rousseff.- Hombres blancos, viejos y ricos. Es un gobierno sumamente antimujeres. Me entristece, me desanima. Primero que nada, hubo un elemento muy misgino en el golpe en mi contra. Haba dobles estndares para los hombres y para las mujeres. Me acusaron de ser dura y severa; a un hombre lo habran considerado firme y fuerte. O decan que era muy emocional y frgil, pero a un hombre lo habran considerado sensible. Fui vista como alguien obsesionada con el trabajo y un hombre habra sido visto como muy trabajador. Tambin se usaron palabras muy groseras. Me llamaron vaca como seiscientas mil veces.

.- En algunos meses, cuando la presidenta chilena Michelle Bachelet deje su cargo, todos los jefes de Estado del hemisferio occidental sern hombres. Qu dice eso sobre el empoderamiento poltico de las mujeres?

Dilma Rousseff.- No es coincidencia. En la poltica, las mujeres no son tratadas del mismo modo que los hombres. Las mujeres enfrentan una discriminacin desproporcionada. Eso no significa que las mujeres sean dbiles. Al contrario, son muy resilientes y capaces.

.- Cree que el PT pueda regresar al poder en las elecciones presidenciales del ao siguiente?

Dilma Rousseff.- Tenemos una reunin con la democracia en 2018. No importa quin gane con tal de que el juego sea limpio y de que esta persona traiga estabilidad poltica y econmica, as como el regreso del crecimiento. Pero tiene que haber una eleccin. No es vergonzoso perder una eleccin; lo que s lo es es una persona que no sabe cmo perder una eleccin y aceptarlo. No puedes cambiar las reglas del juego mientras ests jugando.

.- Cuando escriban su obituario, qu aspecto de su legado espera que sea destacado?

Dilma Rousseff.- Seremos recordados por las polticas sociales que creamos. Fue durante mi gobierno que vencimos la pobreza. Fue durante mi mandato que consolidamos la red de proteccin social. Todas estas polticas sociales fueron establecidas para reducir la desigualdad. Ahora, la poblacin sabe que ellos pueden. Comprobamos que una de las mayores fuentes de riqueza brasilea es su pueblo.





