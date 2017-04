De verdad quiere usted salvar vidas humanas?

Seor, presidente, por qu comenz usted tan temprano? Cul ​era la urgencia? S, ya sabemos, la edad y todo eso, pero no era que iba a hacer las cosas diferente? No, no me refiero solo a Siria. El mes pasado su ejrcito bombarde Mosul y murieron casi doscientas personas. El mundo apenas se conmovi, pero muchos nios murieron en ese ataque. S, ya s que ustedes no tenan intencin de matar ningn nio inocente. Tal vez su colega, ese otro enamorado del poder que preside Siria tampoco quera matar nios. Ser malo pero no tan estpido. Su objetivo era el mismo que el de ustedes: los terroristas del Estado Islmico. Pero a ellos (si fueron ellos, claro) no les import que entre las cincuenta o sesenta victimas hubiesen nios, como no les import a ustedes en Mosul. Saba que los pobres tambin tienen nios? Hasta en la base militar que acaba usted de bombardear en Siria murieron nios. Cierto, no tantos, y probablemente eran hijos de militares. Pero nios al fin, no?

Su portavoz ha dicho que ni Hitler us armas qumicas como el dictador de Siria. Eran las preferidas de Churchill, recuerda? No, no lo sabe. Supongo que al menos sabr que ustedes las usaron sistemticamente en Vietnam, por mencionar un solo caso. No? El famoso Agente Naranja no se llam as por el color de su pelo. No murieron cincuenta ni cien personas. Probablemente murieron un milln de personas y otro milln naci y sigue naciendo con malformaciones. Bueno, supongamos que los malditos profesores exageran las cifras. Digamos que solo murieron mil o dos mil, para no ofender a nadie.

Pero usted? No era que iba a hacer las cosas diferentes? No, yo no. No soy tan ingenuo. Yo no le creo a ningn poltico, ni al ms malo. Es un defecto que me qued de la dictadura militar en la que crec. Lo s, lo s. Todos dicen lo mismo antes de ganar las elecciones. Pero uno tampoco puede dejar de anotarlo. Faltaba ms, que adems de acusarnos de radicales peligrosos por usar palabras y no armas ni dinero, adems nos dedicramos al silencio cmplice.

No hace mucho, usted dijo que la Guerra de Irak haba sido producto de mentiras. Cuando nosotros lo dijimos antes de que se lanzara esa aventurita, resultamos que ramos infantiles, poetas desvinculados de la realidad. Claro, porque un billonario como usted s sabe lo qu es la realidad Mejor dicho, eso era antes. Ahora es prcticamente imposible ocultarla, por lo cual la moda es la indiferencia o la difamacin.

Vayamos a lo que importa. Es usted realmente honesto sobre sus intenciones de salvar vidas alrededor del mundo, vidas de inocentes como conmovedoramente dijo antes de bombardear Siria? De verdad? Por favor, dgamelo con la mano en el pecho. S? Bueno, entonces, por qu no bombardea el mundo con alimentos, con medicinas, con libros, en lugar de arrojar doscientos millones de dlares diarios solo en bombas como se ha venido haciendo desde hace ya muchos aos? De esa forma ahorrar usted millones. Millones de vidas y millones de dlares.

Claro, la seguridad nacional y todo eso. Siempre habr gente que insista en lo mismo. No le conviene a la seguridad nacional alimentar a los enemigos. Son los mismos que han creado gran parte del problema, sino todo el problema. Pero considere por un segundo que los enemigos se crean por millones cada vez que una bomba que cuesta un milln de dlares cae sobre un grupo de casas que no llegan siquiera a la cuarta parte de ese valor, cargada de buenas intenciones pero matando inocentes como resultado tradicional e inevitable. Qu libertades perdieron ustedes cuando fueron derrotados en Vietnam, aparte de millones dlares y millones de vidas humanas? O el mundo est mejor hoy que antes de la invasin a Irak? Estamos mejor luego de trillones de dlares invertidos en guerras que han dejado millones de muertos? Est usted mejor? Se siente usted hoy ms seguro que antes? Qu pregunta tonta, no? Tal vez usted s, pero no el resto. Entonces es por eso que usted tambin insiste con un mtodo tan absurdo?

Claro, hay que vender, la economa debe ser reactivada, debe crecer sin pausa o todo se va al diablo. Pero que es lo que se ira al diablo? Los buenos negocios? S, obvio, la muerte es un gran negocio desde hace siglos. Pero es probable que la vida sea un mejor negocio, no a corto plazo, sino a largo plazo. Imagine todos esos miserables sobreviviendo en esos pases tan horribles que ustedes suelen bombardear de vez en cuando, en lugar de hambrientos y moribundos tendran algo de dinero para comprar sus cachivaches. Es ms, muchos de ellos, sino casi todos, no vendran a joder a estos pases tan pulcros y bien organizados y muchos menos tendran el concepto que tienen de ustedes, los salvaguardas de la libertad y la civilizacin.

No sabe usted que en toda sociedad, en toda la historia, la tercera ley de Newton se aplica mejor que a los cuerpos inertes? Cmo? Que le gustaron las dos ltimas palabras? Pero, en serio, se acuerda de la tercera ley de Newton? Toda accin produce una reaccin. Usted no puede jugar al ta-te-ti sin siquiera considerar que el otro tambin juega. Usted no puede orinar sobre Mxico y pensar que los mexicanos van a festejar. Lo mismo cuando cree que ganar significa aplastar o marginar a otros seres humanos. Eso que usted confunde con la competencia, como buen zar de los negocios.

Cul es la prxima aventura, Sr. Presidente? Asia? frica? Amrica Latina? Los hielos antes eternos del rtico y del Antrtico? Porque de eso estamos seguros, Sr. Presidente. Habr muchas otras nuevas aventuras y muchos ms muertos. No, no, sus hijos no. Bueno, no creo. Los hijos de los otros, de esa gente que ni siquiera parece gente. Porque no se vaya a creer, como todos los polticos se creen, que usted va a hacer algo diferente. La sangre no lo va a sacar de su puesto sino todo lo contrario. Slo la prxima crisis econmica pondr en duda sus capacidades ticas y morales.

Mientras tanto, divirtase, porque, salve, Csar, los que van a morir te saludan.