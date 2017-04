Entrevista a Carlos Ghioldi, Secretario Gremial de la CTA-T y Coordinador de La Toma-Rosario

"Por el bien de las libertades democrticas del pueblo trabajador es indispensable que caigan las polticas que impulsa el Gobierno"

C.G.: El paro fue contundente, con una alta adhesin de los trabajadores, con sectores populares y emprendedores particulares que adhirieron, los almacenes que son atendidos por los vecinos tambin estaban cerrados, no solamente el paro se sinti en los establecimientos con un alto ndice de ausentismo y los bancos y comercios cerrados producto de la movilizacin que se realiz a la maana y al medioda. La total ausencia de transporte pblico, los taxistas mismos que tenan cierta libertad para trabajar no lo hicieron, no hubo movimiento. Tiene que ver con que las polticas econmicas del Gobierno golpean dursimamente a sectores importantes de la poblacin. La apertura indiscriminada de importaciones ha golpeado duramente en el Gran Rosario en la industria de la produccin de electrodomsticos, de muebles, ha habido suspensiones, despidos, retraccin en la industria de la construccin.

M.H.: Recuerdo que lo anticipabas en una entrevista que hicimos hace un ao.

C.G.: Es que esto no es nuevo. De conocer las fbricas, de hablar con compaeros, se sabe que durante un tiempo de desarrollo econmico se vendieron muchos muebles, no hubo importacin indiscriminada, que se produjeron muchos electrodomsticos, toda la lnea blanca estaba concentrada en la zona del Gran Rosario y uno sabia incluso que muchos de esos sectores estaban precarizados, ese sector ha sido empujado de la produccin, mucho contratista y changa ha desaparecido y eso se refleja en el consumo, no hay plata en la calle.

Eso explica la masividad del paro general, no hay otra forma de entender un paro tan contundente con alta adhesin si no es a partir de un crecimiento en los padecimientos de la poblacin. No hay funcionario municipal ni provincial que no te diga que la situacin social se ha agravado durante el ltimo ao.

M.H.: Tambin sorprende el carcter activo del paro en Rosario.

C.G.: Eso tiene que ver con una tradicin local de enfrentamiento y resistencia al menemismo y a las polticas neoliberales, que viene del proceso de movilizacin en los aos 90 muy fuerte y muchos de los compaeros de los sindicatos que estn nucleados como minora en la CGT, que se llaman Movimiento Sindical Rosarino, confluimos junto con la CTA-T y acordamos darle ese carcter activo de movilizacin invitando a todos los sectores sociales, a los partidos polticos, a los grupos de desocupados. Eso tuvo su expresin en una enorme movilizacin que el 6 desde la maana estuvo manifestndose con altsima adhesin de trabajadores.

Esto es interesante porque a diferencia de la poca del menemismo en la que la mayora de los movilizados eran desocupados, esta vez haba columnas de trabajadores, bancarios, de Luz y Fuerza, las columnas de la propia CTA-T fueron engrosadas por cantidades de trabajadores autoconvocados, fue muy destacable esto y es muy importante porque caracteriz el descontento general y la voluntad de mantenernos en las calles mientras este ajuste no deje de atacarnos de la manera brutal que lo est haciendo.

M.H.: Hubo algn hecho represivo?

C.G.: En Rosario la orden del Gobierno provincial es que no se reprime la protesta e incluso ha sacado un comunicado repudiando la represin a los docentes del da domingo en el Congreso, a pesar de que hay un conflicto con los docentes, el Gobierno provincial dice que los conflictos no se resuelven con represin. Lo que s es preocupante es que casualmente conductores alcoholizados han tirado sus autos contra distintas manifestaciones obreras.

M.H.: Como en el asesinato de Jonathan Gardini en San Lorenzo el pasado 30 de marzo.

C.G.: Ese fue un camionero que se tir con su camin sobre el piquete, tambin el da del paro, casualmente, un motociclista borracho se tira contra unos chicos muy chiquitos hiriendo a una mujer y hoy al medioda (11/4) un automovilista totalmente sacado se tira en contra de una protesta de los obreros suspendidos de General Motors. No creemos que esto sea una casualidad, es muy sospechoso que de golpe desde que est el Gobierno de Macri a los automovilistas se les d por tirarse contra las manifestaciones en una provincia donde la consigna es no a la represin de la manifestacin social. Ms all de hechos de violencia institucional en los barrios que s se producen.

M.H.: Como en el barrio Qom.

C.G.: Pero no es lo mismo que adems de la violencia institucional policial encontremos la definicin poltica de no reprimir el conflicto gremial, que es lo que s ha hecho el Gobierno de Macri, Vidal y Larreta. En eso hay una diferencia clara. Pero casualmente en Rosario y Santa Fe aparecen estos conductores sacados. Eso s es lamentable y puede responder a una prdica meditica sobre todo de una repetidora que hay en la provincia que insta al delito, a pasarles por arriba, que creemos que deben ser juzgados por apologa del crimen.

M.H.: Hay dos conflictos en la regin muy emblemticos, el de Sancor, una cooperativa que agrupa a ms de 4.000 trabajadores y el otro es el que mencionaste de General Motors. Qu informacin tens al respecto?

C.G.: Nosotros hicimos un acto de apoyo a los trabajadores de la General Motors, el Bauen y del subte la semana pasada en La Toma. Porque la gente de General Motors ha sido suspendida a partir de un acuerdo firmado por el SMATA que los ha dejado sin representacin y desde La Toma y la CTA-T les hemos ofrecido la cobertura y los estamos acompaando, aunque el Gobierno nacional y el propio SMATA se niegan a participar de las audiencias que convoca el Ministerio de la provincia para encontrar una solucin.

En ese marco estamos en un proceso de movilizacin. El argumento de la patronal de GM es la cada en las ventas, cosa que muchos trabajadores dicen que puede ser, pero podra ser ms creble si no fuese que el mismo da que la empresa suspende a los trabajadores, abre un registro de pasantas en la Facultad de Ingeniera de Santa Fe para tomar pasantes. Ah cae la hipocresa y el caradurismo de esta empresa.

Por el lado de Sancor, tiene dos facetas, es indiscutible que la poltica econmica est golpeando a los trabajadores y al pueblo y uno de los elementos que demuestra esta afirmacin es la cada del consumo de pan, leche, carne y verduras. Pero, adems ocurre que Sancor financieramente, despus de que se terminan una serie de convenios de exportacin que tena, queda muy ahogada y lo que se estara buscando es liquidar la cooperativa para vendrsela a alguna multinacional que est interesada pero con miles de trabajadores menos, concentrar la produccin, romper la relacin con muchos de los tamberos y poner una empresa ms chica pero ms concentrada de acuerdo al nuevo consumo interno. Se combina una poltica empresarial de flexibilizacin y ajuste con una cada en el consumo del mercado interno de un producto tan esencial como es la leche.

Por donde se la mire la poltica del Gobierno lleva a la exclusin, a la concentracin econmica, a la recesin y por eso cada vez ms apela al cercenamiento de las libertades democrticas, a asumir un rol cada vez ms autoritario y a cercenar las libertades democrticas del pueblo trabajador mediante represin directa o indirecta pero creciente y que debe ser enfrentada por el bien del conjunto de los trabajadores y el pueblo.

M.H.: Mencionaste un acto en La Toma por el subte, General Motors y el Bauen que justamente hoy est llevando adelante una cena como parte del plan de lucha contra la orden de desalojo de la jueza Hualde para el 19 de abril. Qu podes comentar al respecto?

C.G.: Que nosotros estamos totalmente a disposicin de los compaeros, hacemos llegar nuestra solidaridad y estamos dispuestos a ponerle el cuerpo a la lucha en la forma que ellos crean necesaria para que ese desalojo no se lleve adelante. Nuestra propuesta concretamente siempre fue estar presentes junto a toda la poblacin para enfrentar esta nueva escalada represiva que no es distinta ni ajena a los hechos del domingo hacia los compaeros de CTERA, ni al desalojo militarizado de los compaeros de AGR-Clarn. No casualmente se recort el presupuesto educativo, se elimin la entrega de computadoras a los chicos, se han recortado los programas sociales, la entrega de remedios a los jubilados, pero se aumenta el gasto militar, el gasto en armas represivas, eso demuestra claramente hacia dnde va este Gobierno y por el bien de las libertades democrticas del pueblo trabajador es indispensable que caigan estas polticas, no pueden continuar adelante, es indispensable la unin de todos los que pensemos diferente en defensa de las libertades democrticas, que caigan estas polticas que impulsa el Gobierno de Macri. Deben caer. Yo no creo que estemos frente a una dictadura pero estamos frente a una democracia pinochetista, es una democracia a la colombiana, donde solamente existe el monlogo del poder, la democracia de los patrones y los capangas que imponen rdenes y al que no le gusta lo despiden. Tenemos que evitarlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra movilizacin antes de que sea tarde.

Adems, reclamamos la inmediata libertad de Milagro Sala que es otra prueba del rgimen que est imponindose en nuestro pas desde el 10 de diciembre de 2015.

