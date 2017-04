La discusin sobre la jornada de trabajo

En 1760 un filsofo francs, Helvecio, escriba: En la mayora de los reinos no hay ms que dos clases de ciudadanos, una a la que le falta lo necesario, otra que rebasa de bienes superfluos. La primera no puede proveer a sus necesidades ms que por un trabajo excesivo. Cmo hacer para devolverle la felicidad? Disminuir la riqueza de unos y aumentar la de los otros, Poner al pobre en condiciones tales que con un trabajo de siete u ocho horas pueda subvenir abundantemente a sus necesidades y a las de su familia.

Esta opinin, que pareciera muy adelantada a su poca, era ms tarde ratificada por Benjamn Franklin, uno de los lderes de la independencia norteamericana, quien afirmaba que no ya con ocho horas, sino con cuatro horas trabajadas diariamente por cada uno, se creara la riqueza suficiente como para satisfacer ampliamente las necesidades de todos. En 1833, Roberto Owen se pronunciaba en su Catecismo por la adopcin de la jornada de ocho horas. Los socialistas utpicos del siglo XIX hicieron suyas las bien fundadas razones de Owen. En 1840 Cabet se pronunciaba por la jornada de siete horas. Weitlingt en 1842, opinaba que organizando a la sociedad en forma comunista podra fijarse la jornada de seis horas. (Manuel Ahumada: Da Internacional de los Trabajadores Un largo camino de organizacin y lucha).

Podrn compartirse o no estas opiniones, pero lo cierto es que desde siempre se viene demandando una jornada de trabajo digna y siempre se avanz cuando hubo trabajadores organizados, dispuestos a darlo todo por aquello en lo que crean.

La propuesta levantada por los trabajadores norteamericanos en 1884 y hecha realidad el 1 de mayo de 1886, tena un objetivo concreto y claro. Conseguir para los asalariados una jornada de 8 horas diarias de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreacin. Y esto fue prendiendo en los trabajadores, lo que provoc ms y ms organizacin y los hechos por todos conocidos.

Por eso la OIT se hace cargo y en el convenio N 1 de 1919 que entra en vigor en 1921, se reconoce el derecho de los trabajadores a trabajar 8 horas por da y 48 semanales.

En Chile este convenio OIT se ve reflejado en el primer cdigo del trabajo de 1931, que as lo indica en el artculo 24 para los obreros y el artculo 125 para los empleados.

En el caso de los obreros solo se exceptan algunos trabajadores, como los de hoteles, que podan estar hasta 12 horas diarias en el lugar de trabajo. En el caso de los empleados se exceptuaba a algunos como los de telgrafo, telfono, luz y agua, que podan trabajar hasta 56 horas por semana.

Esto se mantiene casi inalterable hasta 1973.

Es en el primer cuerpo legal de la dictadura donde se establecen normas que rigen hasta ahora y ya sin la separacin entre obreros y empleados.

En lo que respecta a la jornada de trabajo, se establece que sta no ser mayor a 48 horas semanales (con lo que se elimina la norma que estableca que seran 8 horas por da), se reiteran algunas excepciones (artculo 37) y por primera vez se incluye a los trabajadores de restaurantes y clubes, adems de los hoteles, quienes podrn estar hasta 12 horas diarias en su lugar de trabajo (a excepcin de los administrativos, lavandera y cocina).

Por ltimo esta ley de la dictadura establece que las 48 horas no podrn distribuirse en ms de 6 das, ni exceder de 12 horas diarias (o sea se podan trabajar en 4 das)

En 1987 se mantienen casi inalterable la jornada de trabajo con la sola excepcin de que el mximo de 48 horas semanales no podr distribuirse en menos de 5 ni en ms de 6 das (8 y 9,6 horas diarias respectivamente). En ningn caso la jornada exceder de 10 horas por da. El Cdigo del Trabajo en lo relativo a jornada de trabajo diaria y semanal, as como las excepciones se mantiene inalterable hasta el ao 2001, ocasin en que se resuelve bajar la jornada de trabajo a 45 HORAS semanales ( a contar del ao 2005), manteniendo el principio de que podrn trabajarse en no ms de 6 ni menos de 5 das (7,5 y 9 horas respectivamente).

En esta ocasin tambin se baja la excepcin a los trabajadores de hoteles restaurantes y clubes quienes podrn permanecer hasta 12 horas por da y 5 das por semana.

La diputada Camila Vallejo, junto a otros diputados present en la primera quincena de Marzo del ao 2017 un proyecto ley que busca disminuir la jornada de trabajo de 45 a 40 horas semanales a travs de una reduccin progresiva que no se detalla (podramos entender por esto que disminuira en un tiempo determinado 1, 2, 3 o ms aos), lo que permitira que al entrar en plena vigencia la jornada diaria fuera de 8 horas si se trabajan en 5 das y de 6,6 horas si se trabajaran en 6 das.

Loable iniciativa que tiene pocas probabilidades de prosperar, habida cuenta de que la jornada disminuy de 48 a 45 horas recin hace 12 aos y que la norma anterior de 48 horas estuvo vigente por 74 aos y por ltimo y este es el argumento ms contundente porque es el capital el que determina cuando y como hace concesiones en estas reas.

Y aunque lo anterior sera elemento suficiente para levantar una crtica (aunque concedemos el derecho al parlamentario a presentar el proyecto que se le venga en gana, positivo por cierto si apoya a los ms desposedos) sin duda que hay otras cuestiones que nos llevan a sostener que esto ms parece una cuestin publicitara, que algo destinado a apoyar a la clase trabajadora.

1. Existen leyes aprobadas junto a la derecha que no solo establecen jornadas que superan las 8 horas diarias, si no tambin excepciones que llevan dichas jornadas hasta 12 horas durante 5 das a los trabajadores de hoteles, o 10 horas diarias para los trabajadores de tiempo parcial.

2.- En mayo del ao 2016 fue publicada la ley 20918, aprobada por la diputada, sus copatrocinadores y el Congreso pleno, ley que establece la posibilidad de cortar la jornada diaria hasta por 4 horas para los trabajadores del turismo (ms de 500.000 afectados).

3.-En septiembre de 2016 los mismos diputados y todo el Congreso, aprobaron la ley 20940, que establece que bajo ciertas condiciones se pueda pactar la jornada semanal de 45 horas, hasta en 4 das.

Conclusin:

Porque habra que creer que este proyecto de ley va a prosperar en un Parlamento que se ha caracterizado por medidas que favorecen al capital?

Todos estamos por una jornada de 40 horas en 5 das por semana, pero tenemos claro que solo se consigue con trabajadores organizados y dispuestos a luchar por lo que merecen.

Vayan olvidndose de que esta crtica va contra la o los diputados que suscribieron el proyecto de ley en su condicin de comunistas (salvo que solo ellos hayan suscrito el presente proyecto de ley).

Es una crtica a un proyecto de ley que difcilmente ser aprobado en la forma en que esta planteado y que si lo fuera (que el derecho de la duda debe otorgarse siempre) y salvo profundas correcciones al mismo, seguir siendo discriminatorio para un sector de los trabajadores chilenos, como ya lo hemos expuesto en este mismo texto.

Es una crtica haca quienes pudiendo haber hecho mucho ms por los trabajadores cuando se discuti la reforma laboral, la aprobaron y guardaron silencio.

Es ms, no se dignaron siquiera a contestar las cartas con argumentos enviadas por organizaciones sindicales, que no adscriben a los partidos o grupos que tienen la responsabilidad de legislar.

Por ltimo, y para que los trabajadores logren entender lo importante que es estar involucrados en temas como estos, no podemos olvidar que esta y otras demandas y aspiraciones de la clase organizada son posibles de concretar en los proyectos de contrato colectivo de trabajo.

Unidad y organizacin son la base con la que se puede comenzar a cuestionar de verdad al modelo, lo dems es discurso fcil, que no nos ayuda a emanciparnos.

Pulso Sindical, n extra 26.

