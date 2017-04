Ilusin y desesperanza: la Comuna de Pars

El 18 de marzo, como en los ltimos 146 aos, se ha conmemorado en Pars la proclamacin de la Comuna un da como ese de 1871; ha sido esta vez junto al Muro de los Federados, en el cementerio del Pre-Lachaise, donde tuvo lugar uno de los mayores fusilamientos de comuneros. Aquellos dos meses ofrecen, sin duda, una referencia para el nuevo tipo de reflexin poltica exigida por movimientos como el 15M, Syntagma o Tahrir. La Comuna escribe Bernard Nol es inseparable de una esperanza que ha permanecido latente. Solo hemos conocido revoluciones vencidas o revoluciones traicionadas; las primeras preservan nuestras ilusiones, las segundas nuestra desesperanza. Al lado de su excepcional obra potica, Nol ha atendido durante dcadas a la reconstruccin libre y abierta del episodio de la Comuna, a partir del memorable Diccionario de la Comuna que public en 1971; precisamente el formato expresa su propuesta: aportar los materiales de un inmenso trabajo que recorre desde los 140 peridicos del momento hasta las cartas personales o las fichas de la polica, los textos tericos, los discursos, la ficcin; y buscar con la elusin de un hilo narrativo la participacin activa y plural del lector quera desembarazarme del sentido que impone automticamente la temporalidad.

Concuerda esto con el nombre de federados que designa a las gentes de la Comuna, concebida como unin, por asociacin libremente consentida, de colectividades autnomas. En las elecciones comunales fueron elegidos 30 hombres de letras o periodistas, 21 obreros y 13 empleados o artesanos; todos los cargos seran electivos y revocables en cada momento; pese a la participacin muy activa de las mujeres, que crean sus primeras organizaciones e intervienen de forma destacada, su igualdad de derechos y, en particular, sus derechos electorales no era an reconocida. Se separa la Iglesia del Estado, se igualan los sueldos de los funcionarios a los salarios obreros medios, se abren escuelas laicas, se dicta una moratoria para alquileres y quiebras, se prohbe el trabajo nocturno, se entregan los talleres cerrados a cooperativas.

A lo largo de 1870, la guerra contra Prusia haba supuesto la cada del imperio de Luis Napolen y el regreso de la repblica; el creciente malestar del pueblo, tras el largo cerco sufrido por Pars y la actitud entreguista de un gobierno que pareca refugiar en los prusianos su temor a las demandas sociales, estall el 18 de marzo. El ejrcito intenta apoderarse de los caones de la Guardia Nacional milicia ciudadana no profesional, que haban sido financiados mediante una suscripcin colectiva iniciada por Vctor Hugo; un grupo de mujeres, encabezadas por una maestra, Louise Michel, se colocan ante los fusiles y las tropas desobedecen la orden de disparar. A los ocho das se celebran las elecciones y dos ms tarde se proclama la Comuna; el gobierno huye a Versalles, lanza desde all la guerra civil.

Era la primera revolucin obrera, segn el juicio contemporneo de Marx, quien encontr en su prctica un principio nuevo: una revolucin de tal signo no puede limitarse a tomar posesin de la mquina del Estado tal como est y servirse de ella para sus propios fines. Vio ah y contribuy a que la Internacional lo difundiera la forma poltica al fin descubierta para llevar a cabo en su interior la emancipacin econmica del trabajo. Marx muri antes de escribir su teora del Estado, y las de sus seguidores se apartaron del modelo; se dira que la Comuna, libre y asamblearia, asume lo que ahora llamaramos la forma-plaza, mientras luego iba a predominar la forma-partido. Sera un punto de contacto entre entonces antes de la consolidacin del modelo basado en los partidos y hoy al trmino de su degeneracin.

El vnculo de actualidad e historia anima tambin la extraa y fuerte pelcula de Peter Watkins, La Comuna (Pars, 1871), largo documental de ficcin rodado en 1999, con 220 actores no profesionales, en unos enormes estudios levantados sin recursos, tan teatral como vivo. El anacronismo de dos cadenas rivales de TV sirve como hilo conductor, y como reflexin sobre el papel de los medios y sobre el propio relato. De qu modo el peso de la razn, el perfil crudo de los hechos, evita que un relato neutral parezca partidista? Pensemos en un posible documental sobre las vallas de Melilla: contar las vidas de los inmigrantes, fijar los hechos en sus detalles, mostrar los cuerpos y las conversaciones... Si montramos luego la grabacin del ministro espaol del Interior explicando cmo las mafias organizan el salto, o la de quien se pregunt si la reivindicacin solidaria sera recibirlos con azafatas en vez de con la polica, la vergenza resultante hara que el relato dejara de parecer objetivo?

La Comuna concluye a finales de mayo, con la semana sangrienta. Segn los datos, unos 30.000 federados fueron fusilados sobre la marcha (Siempre que el nmero de condenados sobrepase diez hombres, se reemplazar por una ametralladora el pelotn de ejecucin), cerca de 40.000 fueron encarcelados y 7.500 deportados a campos inhspitos en Nueva Caledonia; en el verano de 1871 faltan cien mil obreros parisinos en sus puestos. En los ciclones recuerda Louise Michel su prisin tropical, el viento y el mar allan, roncan y mugen los coros de la tempestad; parece entonces que se detiene el pensamiento, y que te ves llevada por el viento y las olas entre la noche del cielo y la noche del ocano. A veces un relmpago inmenso y rojo desgarra la sombra, otras veces es lvido. Los ciclones de noche son ms bellos que los ciclones de da.

Anota Alain Badiou que, tras un levantamiento masivo, se da una intensificacin subjetiva general, y cuando la gente regresa a sus casas, deja el resto de una energa que va a ser luego recuperada. Por eso afirm luego de Tnez, Tahrir y el 15M que haba una modificacin brutal de la relacin entre lo posible y lo imposible. Y por eso proliferan, con tan distinto signo, esos movimientos, la forma-plaza de la poltica. La repeticin es motivo para la esperanza o para la desesperacin?

