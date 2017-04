El proceso de industrializacin en China arranc desde el triunfo del Partido Comunista en 1949. A partir de ese ao las prioridades estuvieron orientadas hacia la industria pesada y hubo que esperar a la contrarrevolucin de Deng Xiaoping para que comenzara de lleno un proceso de diversificacin industrial. Hoy la Repblica Popular China es considerada una potencia industrial de primera magnitud, capaz de producir desde computadoras y aviones, hasta telfonos celulares. Sus proezas tecnolgicas en el terreno de la industria aeroespacial son objeto de admiracin en todo mundo.

Por eso sorprendi la noticia hace unas semanas: por fin la industria china haba logrado dominar la tecnologa para fabricar la punta de un bolgrafo! Pareca mentira porque la tecnologa para producir bolgrafos tiene ms de setenta aos y China produce cada ao unos 38 mil millones de bolgrafos, lo que representa 80% de la produccin mundial de stos. Pero lo que esa estadstica no dice es que las puntas de esos bolgrafos son importadas casi en su totalidad. Aunque sorprenda, la industria china no poda fabricar los balines y la cavidad en la que estn insertos para asegurar un flujo constante de tinta en un bolgrafo normal.

Vale una aclaracin: parece que Mxico es el nico pas de habla hispana en el que los bolgrafos son conocidos como "plumas atmicas". Probablemente eso se debe a que fueron introducidos al mercado en los primeros aos de la posguerra y por algn artilugio la mercadotecnia logr que el apelativo remitiera a la tecnologa ms moderna y no a la terrible hecatombe de los ataques nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Pero ese es otro tema.

Existen ms de 3 mil fbricas de bolgrafos en China, pero ninguna tena la tecnologa para fabricar las puntas que les permiten escribir suavemente. El 90% de esos componentes son comprados a proveedores en Suiza, Japn y Alemania, con un costo de unos 17 millones de dlares. Ese costo es insignificante para el tamao de la economa china, pero en 2015 el primer ministro, Li Keqiang, seal que la incapacidad de fabricar bolgrafos de buena calidad era una seal de las debilidades de la industria china. Cuando uno escribe con los bolgrafos hechos con componentes locales, el papel se rasga y la tinta no fluye de manera regular, seal Li en una reunin oficial en Beijing. Acto seguido dio a conocer el fortalecimiento de un programa que ya exista desde 2011 para alcanzar el objetivo de producir bolgrafos chinos de buena calidad. Y por fin, la empresa estatal Taiyuan Iron and Steel Company (TISCO) ha anunciado que comenzar la produccin en masa de bolgrafos integralmente made in China dentro de poco.

Por qu no seguir importando los componentes de los bolgrafos? Despus de todo, el costo es modesto y si se toma en cuenta el tamao de una empresa como TISCO, que produce cada ao 10 millones de toneladas de acero, la demanda de acero para la industria de bolgrafos es casi de apenas unas mil toneladas al ao. La respuesta es que en China existe desde hace mucho una tendencia a privilegiar la integracin vertical en las industrias estatales. Es la continuacin de aquella vieja prioridad de la autosuficiencia. La integracin vertical permite controlar las etapas adyacentes en la cadena de produccin y puede ser una operacin rentable si contribuye a reducir costos de transaccin y si permite garantizar el suministro estable de insumos intermedios. A las empresas chinas con fuerte integracin vertical se les denomina "dragones solitarios".

Pero tambin es cierto que los dragones solitarios pueden ser un incentivo perverso en contra de la especializacin y pueden favorecer estructuras poco competitivas. Abundan los ejemplos de industrias con excesiva integracin vertical que terminaron con el fracaso.

La prensa de negocios ha interpretado el caso de las "plumas atmicas" como un fracaso de China en el terreno de la poltica industrial y tecnolgica. Se argumenta que la razn por la que la industria china no pudo desarrollar la tecnologa para producir aceros finos de alta tolerancia (como los que se usan para producir las puntas de los bolgrafos) es la falta de un sistema eficaz de patentes para proteger los derechos de los innovadores. Pero esa interpretacin ignora que la industrializacin en China (y antes en Japn y Corea del Sur) no hubiera sido posible sin una estrategia deliberada de copia y asimilacin de tecnologa industrial que estuvo acompaada de maniobras para darle la vuelta a las estrictas reglas del sistema internacional de patentes.

Hoy la industria en China est dando un giro y avanza a paso veloz en robtica, impresiones de 3D, manufactura inteligente, equipo mdico y de tele-informtica. Con razn ha sobrepasado a Japn en las exportaciones de bienes de alta intensidad tecnolgica. En lugar de caminar por el camino de la extincin, los dragones solitarios todava pueden reescribir su propia historia, aunque no sea con "plumas atmicas".

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/04/12/economia/019a1eco?partner=rss