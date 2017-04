La Pascua se ha convertido en poco ms que un acto de hipocresa comunitario

Deslegitimacin es la palabra favorita utilizada para atacar de los defensores de la nica e (in)comprendida democracia.



Por lo general se despliega para acusar a defensores de los derechos humanos de querer limpiar el Estado judo de la faz de la tierra por atreverse a sugerir una forma alternativa y ms justa de la gestin del pas. La retrica apocalptica est diseada para cerrar un debate sobre la discriminacin institucional y retratar la convocatoria de los derechos palestinos como el acto ms venenoso de antisemitismo desde el Holocausto.

A menudo funciona

De hecho la mayora de nuestros lderes polticos han comprado de lleno la estafa lingstica de deslegitimacin. Pero existe otra deslegitimacin que debe ser de ms inters para cualquier persona que se preocupa por el pasado y el futuro de los judos y el judasmo. Esta deslegitimacin funciona porque ao tras ao se destruye nuestro derecho a defender los valores ms universales de nuestra herencia juda.

Hipocresa comunitaria

La Pascua es la ms popular y observada de todas las festividades judas. Este ao la celebracin de ocho das de la redencin, la liberacin y la libertad religiosa y poltica comienza el lunes 10 abril. Pero desde hace mucho tiempo nuestro compromiso incondicional al proyecto del nacionalismo judo comenz a debilitarla. Tanto es as que la Pascua actual se ha convertido en poco ms que un acto anual de hipocresa comunitaria. Y en este ao de aniversarios amargos (Balfour, el plan de particin de la ONU, la ocupacin de Cisjordania, el sitio de Gaza) estaremos elevando la deprimente hipocresa hasta nuevas alturas.

El sionismo, que se propuso crear una redencin moderna del pueblo judo, ha destruido, sin prisa y sin pausa, la integridad de nuestro recuerdo de la Pascua. La actual persecucin del pueblo palestino al servicio de una idea equivocada de la autodeterminacin juda nacional ha deslegitimado nuestro derecho a reclamar nuestra historia fundacional de libertad religiosa y poltica. Por qu alguien tomara en serio nuestro derecho a hablar como judos en las grandes cuestiones actuales al tiempo que no somos capaces de hacer frente a la catstrofe moral de nuestra propia creacin?

En las buenas y en las malas

Durante siglos nuestro recuento de la historia del xodo tena un objetivo vital. Se nos una en una narrativa que pona la liberacin religiosa y poltica en el centro de la conciencia juda.

Nos contamos esta historia en tiempos buenos y malos.

Los filsofos judos medievales de Andaluca la contaron en Espaa bajo el benigno dominio del islam. El pescador judo de Salnica la relat en la Grecia del siglo XVI. Los sastres explotados de Whitechapel y el Lower East Side la contaron. Nosotros la contamos lo mejor que pudimos justo antes del final del gueto de Varsovia, en 1943.Tambin la contamos en los campos de concentracin.

Como un pueblo minoritario que vive bajo la circunstancia de ser a veces bienvenido y otras en las que los vecinos resultan hostiles, la Pascua era un acto de solidaridad y el mantenimiento de una celebracin de nuestros valores judos. No es de extraar que se mantuviera tan popular.

La imposibilidad de la Pascua

Pero para aquellos que tienen ojos para ver, odos para or y el corazn para aprender, celebrar la Pascua en el siglo XXI se ha convertido en un imposible.

Podemos fingir que est bien separar nuestra tradicin religiosa de la poltica diaria. Pero en realidad nunca hemos hecho eso.

En palabras de la liturgia, la noche del Seder, en cada generacin nuevos faraones se han levantado contra nosotros. Y en la Pascua ellos siempre estaban en el centro de nuestra mente, el invitado no deseado en nuestra mesa.

Mirbamos a nuestro alrededor y lo contbamos en la narracin de nuestra condicin actual. S, terminamos nuestra comida con las palabras El prximo ao en Jerusaln, pero, de hecho, pocos hacan el esfuerzo para llegar realmente all. En la prctica Jerusaln fue una expresin de los ideales de liberacin y justicia en lugar de un destino fsico.

Lo que es diferente en esta generacin es que hemos llegado a ser el faran, hemos llegado a ser el opresor y destructor de los dems. Pero a diferencia de aquellas generaciones anteriores no permitimos que nuestra condicin actual se entrometa en nuestra mesa de la Pascua. Eso hara las cosas demasiado difciles e incmodas.

La vida en un estrecho lugar

Los judos que reconocemos la gravedad de nuestra condicin actual nos encontramos en estas Pascuas en un "lugar estrecho". Pero tal vez ese es uno de los aspectos de la fiesta que no ha sido deslegitimado.

En hebreo, llamamos al Antiguo Egipto Mitzrayim. Nuestros rabinos han hecho un gran juego con el significado de la raz de esta palabra creando un fuerte tema teolgico que sustenta nuestro recuento anual del xodo.

La palabra Mitzrayim, puede entenderse como frontera, cerrar o limitar. Puede significar atar, amarrar, estar restringido. Puede significar escaso, apretado o estrecho. Pero ms comnmente se escucha Mitzrayim como el lugar estrecho.

Esta Pascua ser judo y pedir igualdad de derechos para todos los que viven en Israel / Palestina resulta un lugar muy estrecho para estar.

He publicado esto en mi pgina de Facebook el mes pasado reflexionando sobre cmo la vida estrecha y restringida se haba convertido en una discrepancia para los judos en los ltimos doce meses.

Gracias a una serie de decisiones, cada vez ms absurdas, tomadas por personas con un conocimiento aparentemente superficial sobre la historia juda, la religin y la humanidad bsica, ahora me encuentro retratado como un radical peligroso. Vea aqu cmo sucedi:

En primer lugar el Gran Rabino Ephraim Mirvis dijo que yo no era judo porque no soy sionista.

Luego la primera ministra Theresa May dijo que soy antisemita porque cuestiono la nocin de autodeterminacin juda nacional del sionismo.

Y ahora la Knesset israel ha decidido que soy un terrorista porque apoyo la protesta no violenta en favor de los derechos humanos.

Me volv loco o el mundo est loco?

Un montn de amigos de Facebook me asegur que mi salud mental no estaba en cuestin. Pero, dnde queda el mundo? Y si la Pascua ha perdido toda legitimidad, qu debera hacer un judo disidente con su tiempo durante esta fiesta religiosa clave?

Abandonar su Hagad

Hay reuniones de la Pascua alternativa si vive en diferentes ciudades de todo el mundo, incluyendo Tel Aviv y Jerusaln. En la noche del Seder hay otras consideraciones, escritas para despertar un contenido de pensamiento aadido a la liturgia del libro de servicios de la Hagad tradicional. Pero tengo otra sugerencia para este ao.

Abandonar la Hagad tradicional en esta Pascua. Ponga a un lado las hagads alternativas tambin. Deje simplemente las nuevas consideraciones.

En su lugar, adopte un texto religioso totalmente diferente.

Mi propuesta de reemplazo litrgico tambin cuenta la historia de esclavos y de un faran. Tambin describe la opresin y muestra una ruta para la liberacin. Representa todo lo que hace a la deslegitimacin de la Pascua y, al mismo tiempo, exactamente cmo se puede hacer una vez ms legtima. Fue publicado el mes pasado, el 15 de marzo.

Mi lectura recomendada para la celebracin de la Pascua es la lectura del informe de la Comisin Econmica y Social para Asia Occidental (CESPAO) de las Naciones Unidas sobre las prcticas israeles con el pueblo palestino y la cuestin del apartheid. Sus autores son el profesor Richard Falk, exrelator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados y profesor emrito de derecho internacional en la Universidad de Princeton, y Virginia Tilley, profesora de ciencias polticas en la Universidad de Illinois del Sur.

Su informe no es una queja o un festival de odio contra Israel. Se mide en el tono acadmico de la presentacin y anlisis del derecho internacional. Incluso se anticipa y se ocupa de las principales objeciones a sus conclusiones.

Sus conclusiones estn bien argumentadas. De diferentes maneras Israel implementa polticas con el claro propsito e intencin de crear una situacin de apartheid para los palestinos en el propio Israel, en la anexada Jerusaln oriental, en los territorios ocupados de la Ribera Occidental y Gaza y para los refugiados palestinos.

El atropello de las administraciones de Trump y Netanyahu fue tan enrgico que es evidente que no haban tenido tiempo de leer el informe que condenan. Pero poner las palabras israel y apartheid en la misma frase era ms que suficiente. Dos das ms tarde, el 17 de marzo, el informe fue retirado de la pgina web de la CESPAO por la insistencia del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres y Rima Khalaf, presidenta de dicha comisin, que renunci a su cargo diciendo: ...es mi deber no ocultar un clar crimen y me atengo a todas las conclusiones del informe.

Una vez ms la verdad es demasiado dolorosa, demasiado difcil, demasiado poltica para enfrentar.

Sin embargo el informe es un texto digno de la Pascua de este ao. Si lo leemos cuidadosa y fielmente, si prestamos atencin a sus descripciones y anlisis, se puede liberar tanto a los judos como a los palestinos de nuestro empalme (pero con muy diferentes experiencias) de esclavitud moderna del sionismo. Y si bastantes otros se unen a este movimiento de liberacin, entonces nosotros, los judos, incluso podremos encontrar un camino de regreso a una Pascua juda legtima.

