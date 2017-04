Entrevista a Diana Johnstone, escritora norteamericana y exportavoz del grupo parlamentario verde en Estrasburgo

Quieren impedir que Trump normalice la relacin con Rusia

La Vanguardia

(Minesota, 1934) fue portavoz del grupo parlamentario verde en Estrasburgo en los noventa. Autora de una de las mejores obras sobre la guerra de Yugoslavia y colaboradora del semanario estadounidense, su ltimo libro,, estuvo dedicado a Hillary Clinton. Admite que daba por segura la victoria de la exsecretaria de Estado y que la detambin fue una sorpresa para ella. Con cincuenta aos de residencia en Francia, Johnstone es una rara y fina observadora del devenir poltico en Estados Unidos y Europa.

Cmo explica la actual pelea en Washington?

Los ltimos acontecimientos muestran hasta qu punto la elite de poder occidental no quiere permitir que las elecciones interrumpan la continuacin de su poltica de globalizacin. Las principales capitales de la OTAN esperaban ansiosas que Hillary Clinton fuera elegida presidenta. En su calidad de mujer, se esperaba que aportara un rostro progresista a la globalizacin neoliberal, a la expansin de la OTAN y a las guerras humanitarias. Su derrota fue un enorme shock. Trump es un outsider que amenaza con estropear los planes a largo plazo para mantener la hegemona mundial de nuestros valores. Se ha puesto en marcha un intento sin precedentes para deshonrarle y echarle.

Por qu describe los trminos de esta lucha como irracionales?

La campaa contra Trump no est limitada por realidad ni razn. La excusa de la campaa de Hillary Clinton achacando sus problemas a una imaginaria intervencin rusa no tiene sentido, sin embargo ha sido asumida, e inflada, por polticos, por los servicios de inteligencia y por los medios de comunicacin. Esta campaa est diseada tanto para deslegitimar la eleccin de Trump como para impedirle normalizar las relaciones con Rusia. Cualquier funcionario que simplemente se rena con un funcionario ruso ya es visto con sospecha. La resistencia popular de izquierdas contra Trump ignora temas serios, y, de una u otra manera, facilita que se deshagan de l. La histeria anti-Trump parece formar parte de un contexto nacional de irracionalidad. El pas est seriamente dividido y ambos bandos adolecen de falsas nociones de realidad, basadas frecuentemente en desengaos religiosos o ideolgicos, o por simple ignorancia de la historia y la geografa. En ausencia de una cultura intelectual comn, no hay motivos para un compromiso racional. Prevalecen la rabia y el mutuo encono.

Podra esta pelea degenerar en violencia social? Qu escenarios espera para neutralizar a este extrao presidente-millonario-outsider: destitucin, presiones para hacerle entrar en razn, eliminacin fsica?

Ahora mismo hay en marcha un intento en el propio Congreso, con la cooperacin de los servicios de inteligencia y los medios de comunicacin, para organizar un caso de impeachment de Trump por favorecer al enemigo ruso. Ya circula la palabra traicin. Los comentaristas estn vinculando el alegado ciberespionaje ruso al Democratic National Comittee con el allanamiento de Watergate que condujo a la destitucin de Nixon en 1974. Se est haciendo todo lo posible para que Trump no pueda realizar nada, por lo menos nada que pueda perturbar el curso de la poltica exterior de globalizacin neoliberal.

Usted ha vivido en Francia casi cincuenta aos. Qu sntomas de americanizacin de la vida poltica y social francesa ha percibido durante ese largo periodo?

Muchos, pero el peor es la completa aceptacin oficial, por Sarkozy y Hollande, del liderazgo mundial de Estados Unidos. En un aspecto la "americanizacin" francesa an es peor que en Estados Unidos: la correccin poltica en Francia se impone con leyes que pueden multar e incluso encarcelar por hacer uso de la libertad de expresin.

Hasta enero Franois Fillon era el seguro prximo presidente de Francia. Podra haber una relacin entre el gaullismo en poltica exterior expresado por Fillon (relaciones con Rusia, crtica del intervencionismo militar occidental, Siria) y los escndalos que han arruinado su candidatura?

Es significativo que el calendario de estos escndalos haya provocado la profunda sospecha de manipulacin entre el sector ms conservador de la poblacin. Por primera vez, gente que nunca podra ser tachada de extremista evoca la posibilidad de conspiracin. Los cargos contra Marine Le Pen an son ms dudosos y ella tambin favorece mejores relaciones con Rusia y critica la intervencin occidental en Siria.

