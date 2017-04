Trump: Misiles, tortas de chocolate y bombas

Sin duda puede ser catalogado como un ancdota, pero que el presidente norteamericano Donald Trump, le haya comentado, como al pasar, a su par chino Xi Jinping, a los postres de una cena, que acababa de atacar Siria, tal como lo relat en una entrevista con la cadena Fox Business: Estaba sentado en la mesa, junto con el presidente Xi Jinping; y en el momento que estbamos comiendo el postre, la torta de chocolate ms exquisita que jams hayas probado, habla claramente de su soez manera de entender la diplomacia. De no ser tan peligroso para el mundo, podra haber sido una escena en un film del britnico Sacha Baron-Cohen.En la misma direccin de violenta torpeza, fue que apenas horas despus que el jefe del Departamento de Estado, Rex Tillerson, dejar Mosc, tras reunirse con el presidente Vladimir Putin y su par Sergei Lavrov, para discutir la cuestin siria, se conoci el lanzamiento de la bomba no nuclear ms poderosa del mundo la GBU-43 Massive Ordinance Air Blast (MOAB) de unas 10 toneladas. Creada para ser usada en la invasin de Estados Unidos a Irak de 2003, aunque no se lleg a utilizar, ya era conocida su existencia. Con una capacidad de destruccin a todo lo que se mueva a 5 kilmetros a la redonda de su punto de choque, tiene la capacidad de perforar cualquier construccin subterrnea.Justamente el sector elegido para la prueba de la MOAB fue el distrito de Achin, en la provincia afgana de Nangarhar, junto a la frontera con Pakistn. En aquella regin, durante la guerra afgano-sovitica, con tecnologa norteamericana y fondos sauditas, se construy una importante red de tneles, por donde, desde Pakistn, se abastecan tanto de hombres, armamento y dems insumos a los muyahidines que entonces luchaban contra el gobierno legtimo del pro sovitico presidente Mohammad Najibul, quien haba solicitado asistencia a Mosc, tras la embestida de los muyahidines, armados y entrenados por el Pentgono, en el marco de la Guerra Fra.Aquellos tneles hoy son utilizados tanto por los grupos integristas que operan en ambas naciones, como por bandas de contrabandistas y especialmente traficantes de opio, insumo esencial de los talibanes para sostener su guerra contra Kabul.Son justamente las lneas de distribucin hacia los puertos de Pakistn, como los sembrados de adormidera, materia prima del opio, de donde luego se extraer la herona. Es por esta fuente de recursos que el Daesh, inici la guerra contra el Talibn, hace ya ms de un ao.En ms de 21 de las 34 provincias afganas, como las de Kandahar y Helmand, las de mayor produccin. El ao pasado se produjeron casi 5 mil toneladas de droga un considerable aumento respecto a respecto a 2015 en el que elaboraron 3300.La MOAB que segn el Pentgono fue lanzada para destruir posiciones del Daesh, a caballo de la lnea fronteriza con Pakistn desde donde perpetra ataques en ambas naciones.El Daesh quien pretende en Afganistn, Pakistn y otras naciones centroasiticas la creacin de Wilayat (provincia) Khorasan, (nombre con el que se conoce en el antiguo mundo rabe esa regin) lo que significara un nuevo dominio para el califa Ibrahim o Abu Bakr al-Bagdad fundador y lder del Daesh.La irrupcin del Daesh tanto en Pakistn como en Afganistn, no solo ha puesto en alerta a Islamabad, a Kabul y a Washington, sino tambin a la propia jefatura del talibn, quien se ha lanzado a una guerra en gran escala, contra sus hermanos wahabitas.El Daesh en el ltimo ao ha multiplicado por diez, sus acciones, al tiempo que el Talibn, tambin ha tenido un notable incremento, con atentados masivos que han llegado a producirse en pleno centro de Kabul, concentrado sus objetivos en las fuerzas de seguridad y de la comunidad chiita. Segn expertos rusos entre los aos 2012-2013, el nmero de muertos era en promedio de 400 al mes, trepando en la actualidad a casi mil en el mismo tiempo.Ambas organizaciones, responden filosficamente al wahabismo, una de las tantas ramas que se divide el sunismo, la vertiente mayoritaria del Islam.El wahabismo o salafismo, es una aberrante interpretacin del Corn doctrina que rigen tambin en pases como Arabia Saudita y Qatar, anclados en el siglo XIII llegan a considerar takfir (Infiel) a todo aquel que no siga las interpretaciones que en el siglo XVIII hizo Muhammad ibn Abd-al-Wahhab. Esta ideologa es la que han dado sustento a todas las organizaciones fundamentalistas desde los Hermanos Musulmanes (1928) hasta grupos como al-Qaeda, Boko Haram (Nigeria), al-Shaabb (Somalia) o Abu Sayyf (Filipinas) entre otras muchas.Duelo de bravucones y otras invasiones.Obligado por su frente interno y la cada en las encuestas Donald Trump, utiliz el montaje del ataque con armas qumicas contra la ciudad siria de Jan Sheiju. En dicho ataque murieron cerca de un centenar de civiles, aunque ya se sabe que la responsabilidad ha sido de los grupos fundamentalistas que all combate.Trump para castigar al presidente Bashar al-Assad y presionar a Rusia para que deje de apoyar a al-Assad, lanz el ataque contra una base area cercana a Alepo, que ni siquiera lleg a inutilizar, ya que de los 59 misiles lanzado, 39 fueron intersectados e incluso uno mat a una veintena de combatientes anti al-Assad.Como una dedicatoria a los representantes, senadores, jueces y periodistas que desde el 20 de enero han bloqueado la mayora de sus iniciativas, Trump, tambin realiz la pantomima del bombazo en Afganistn, al tiempo que la MOAB pudo probarse de manera prctica, su efectividad tampoco result apabullante, ya que si no se estn ocultado bajas civiles, la temible bomba solo mat varias docenas de milicianos del Daesh, un nmero relativamente bajo para lo que suelen ser sus batallas con el talibn, donde llegan a perder hasta 300 combatientes en una jornada.Uno de los daos colaterales que ha provocado la MOAB, fue en la poltica interna afgana, ya que el ex presidente Hamid Karzai acus el sbado a su sucesor Ashraf Ghani, de traicionar al pas permitindole a Washington lanzar su bomba. Karzai, que fue histricamente un fiel seguidor de las polticas norteamericanas, llama ahora a plantarse ante Estados Unidos.Karzai tiene una fuerte influencia entre los pashtunes, el grupo tnico ms numeroso e influyente de Afganistn, al que tambin pertenece el presidente Ghani. De ahora en ms las crticas de Karzai, podran profundizar la brecha que Ghani tiene con su segundo Abdullah-Abdullah, que funge como Director Ejecutivo, un cargo inventado para l, que representa algo ms que una vicepresidencia clsica.Si tras la intil gira de Rex Tillerson, con la que intentaba alinear a Putin, el mandatario norteamericano ha anunciado que no intervendr con tropas en Siria, lo que se puede resumir con un a buen entendedor pocas palabras.Sus bravuconas, tambin lo llevaron a aceptar las del lder norcoreano, Kim Jong-un, que parece que le divierte tanto lanzar amenazas, como misiles de prueba. Torpemente Trump, se ha metido en el minu que le propuso el lder norcoreano, enviando un portaviones, junto a un nutrido grupo de buques de guerra a cercanas de Corea del Norte, poniendo a toda la regin, incluida China, en un estado de alerta mxima.Si bien es altamente improbable que las amenazas se cumplan por cualquiera de los dos bandos, el ms leve error podra generar una guerra nada que no sera leve para nadie.En su activa Semana Santa, Trump tambin tuvo tiempo para disponer por primera vez desde 1993, que un contingente de tropas norteamericanas ingrese oficialmente a Somalia, que se instalar en su capital, Mogadiscio, para entrenar y equipar a la Misin de la Unin Africana en Somalia (AMISOM), la fuerza panafricana que desde hace aos intenta intilmente, contener al grupo wahabita al-Shabaab vinculado a al-Qaeda.Desde la retirada de 1994, tras la batalla de Mogadiscio, que Estados Unidos no tena efectivos en Somalia, a excepcin de unidad de asesores en antiterrorismo, y las operaciones encubiertas que realiza desde Djibouti.El Pentgono confirm que una decena de soldados de la 101 divisin area de la base militar de Fort Campbell, en Kentucky, llegaron a Somalia a principios de abril, por pedido del nuevo presidente somal Mohamed Abdullahi Farmaj, quien asumi en febrero ltimo.Si bien la misin est pautada para permanecer hasta septiembre, debido a las operaciones casi constantes del grupo integrista al-Shabaab, ser muy difcil poder controlarlos en tan pocos meses, ya que desde el centro del pas hasta la frontera sur con Kenia prcticamente dominan todo el territorio somal.El nuevo despliegue, ms all de intentar contener a la guerrilla fundamentalista, monitorear la actividad de los piratas en el Mar Rojo y el Golfo de Adn, que tras casi tres aos de relativa calma han vuelto a la carga.Mientras que el presidente Farmajo, ha declarado el estado de guerra en todo el pas, dando al grupo al-Shabaab, un plazo de 60 das para participar de una amnista.Los integristas han contestado con un ataque, la semana pasada, en la capital contra el nuevo jefe del ejrcito el general, Mohamed Ahmed Jimale, que a pesar de que saliera ileso, en el hecho murieron quince de sus hombres. Mientras que la semana anterior en otra ataque al-Shabaab se haba cobrado la vida de otras 17 personas, tambin en Mogadiscio.Donald Trump, considera que el mundo puede ser presionado y extorsionando con los mismos mtodos con que el hizo su fortuna. Quizs en los prximos meses, si no es tan torpe como lo est demostrando, pueda aprender que en este nuevo conchabo, las cosas no se resuelven del mismo modo.es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en frica, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.