Cada ms o menos 28 das, todos los meses, durante un promedio de 40 aos, hay personas que sangran entre tres y seis das. En la Argentina menstran unas diez millones y la mayora slo conoce toallitas y tampones como mtodo para gestionar su menstruacin. En 2017, para comprarlos se necesitarn entre 700 y 1000 pesos y para fabricar esos productos de higiene, se utilizarn 10.140 toneladas de pasta fluff que se extrae del desmonte de selva nativa. Claro, quienes no tengan esos productos faltarn ms a la escuela y sern ms propensas a infecciones por utilizar mtodos poco sanitarios.La menstruacin es causa de ausentismo escolar, problemas de salud y deterioro ambiental, problemas sobre los que el Estado debera intervenir. La legisladora Micaela Ferraro del Frente Renovador present en la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que surgi de la campaa #Menstruaccin. En l se establece la obligatoriedad de garantizar la provisin de elementos para la gestin menstrual a toda la poblacin bonaerense que se encuentre entre la pre-adolescencia y el climaterio en mbitos educativos, de salud y recreativos en forma annima y gratuita, adems de prestar asistencia y capacitacin al respecto. La diputada provincial Luca Portos del Frente para la Victoria tambin present ayer un proyecto de ley sobre la misma problemtica.Me interesa rescatar el tema a nivel internacional. Mientras que en la Argentina esos productos de gestin menstrual pagan el 21 por ciento de IVA. en Nueva York, donde eran considerados artculos de lujo, ya sali una norma que quita el impuesto a los tampones y adems se garantiza su provisin gratuita en escuelas, crceles y refugios de mujeres. Lo mismo ocurre en Bogot, que comenz a reclamar la quita de impuestos, en Inglaterra y Francia, cont a Cosecha Roja Mercedes DAlessandro, doctora en Economa y miembro de Economa Femini(s)ta.Hay muchos productos que deberan estar exentos porque ese impuesto discrimina a las mujeres slo por el hecho de ser mujeres. Por eso planteamos que, si lo que se gasta es semejante al valor de una Asignacin Universal por Hijo, se podra sumar la provisin gratuita en escuelas y hospitales en sectores vulnerables.Otro de los reclamos del colectivo es la investigacin. En la Argentina es muy difcil relacionar directamente ausentismo escolar y menstruacin porque hay un montn de causas que operan juntas, se correlacionan, se potencian pero en Argentina no podemos ni empezar porque no hay un solo dato que haya reglado esto. Si bien es una estadstica y que es dificil de relacionar en el mundo, en nuestro pas no hay un solo dato que nos permita relacionar. S est claro es que la problemtica est insertada en la situacin de pobreza. Son temas que no se nombran y que se sabe que suceden, explic Mileo.A la mayora de las mujeres les cuesta mucho hablar de estos temas por eso no hay demasiada informacin estadstica. En las encuestas que miden la pobreza, por ejemplo, hay discriminacin de sexo pero nunca se publica. Si estuvieran disponibles esos datos se podra pensar en mejores polticas pblicas y en gestin, dijo DAlessandro. #Menstruaccin fue la campaa que se realiz durante el Paro Internacional de Mujeres, el pasado 8 de marzo.El colectivo Economa Femini(s)ta trabaj en la concientizacin y accin y en el pedido de la eliminacin de impuestos a los elementos de higiene menstrual.