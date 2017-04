Si entendemos el feminismo con el movimiento llamado a derribar el sistema de opresin ms perenne de los habidos, el patriarcado, ste no puede ser cmplice ni por accin ni por omisin.



Sin feminismo no hay izquierda.



























Mujeres y hombres, con independencia de nuestra ideologa, hemos nacido y nos hemos desarrollado en sociedades patriarcales que nos imponen visiones machistas de todos los mbitos de la vida, y por todo ello es fundamental fomentar procesos de deconstruccin personal y de trabajo de las nuevas masculinidades y feminidades, sin obviar otras realidades, fundamentalmente la LGTBIQ.Por todo ello, debemos asumir que si queremos prevenir y erradicar el machismo y la violencia que genera tenemos comenzar haciendo pedagoga dentro de la propia izquierda, donde todava no hay siquiera una postura unnime en torno a la abolicin de la prostitucin, que es una de las ms dolorosas formas de violencia contra las mujeres.Si no superamos el discurso que Ana de Miguel denomin el mito de la libre eleccin y comenzamos a comprender que la prostitucin no es un problema laboral sino un problema de Derechos Humanos, de extorsin y redes tratantes, y de feminizacin de la pobreza, no podremos avanzar hacia una verdadera sociedad libre de violencia contra las mujeres. Si la izquierda no supera de una vez por todas las posturas equidistantes en torno a la compra-venta de mujeres, de sus cuerpos y sus vidas, no construiremos JAMS sociedades libres de violencia contra las mujeres.Hay trabajo por hacer dentro de las organizaciones de izquierdas, pero el movimiento feminista tambin debe asumir que no puede ser cmplice del machismo dentro de la izquierda. Que debe condenarlo como cuando se da dentro de la derecha, inclusive ms.Lo escribieron Gioconda Belli, Patricia Vergara o Dulce Chacn con las palabras ms hermosas que pudieron. Incluso las que las precedieron Mara Cambrils, Alexandra Kollontai o Emma GoldmanFuente: http://www.tribunafeminista.org/2016/10/machismo-de-izquierdas/