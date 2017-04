Al pueblo de Mocoa

Revista Insurreccin

A todos mis hermanos habitantes de Mocoa, a travs de esta distancia fsica, desde lo ms profundo de mi corazn les expreso mi dolor y solidaridad. Qu ms puedo decirles... que estoy con ustedes; causa, razn y orgenes de mi existencia y de mi lucha.



Nac, crec y me eduqu junto con todos mis amigos, hermanos y compaeros de escuela y de colegio. Territorio que en sueos y despierto an sigo recorriendo y aorando, de la mano con todos y con los ms humildes, siempre mis ms queridos compaeros.



Por sus calles an en construccin, iba y volva a casa de estudiar todos los das, maana y tarde; hoy avenidas por m no transitadas pero igual de queridas como ustedes. Casas an de tabla, bahareque o tierra pisada recordaban la historia de un pueblo indgena, Los Mocoas, en resistencia enquistado entre esos tres ros para protegerse. Hoy son barrios y casas de una ciudad en construccin, igual aorados y queridos por ustedes, pero por la tragedia destruidas, nos dejaron sin vivienda o refugio, otra angustia ms para seguir luchando por una vida ms digna.



Ese querido pueblo indgena, Los Mocoas, tres veces quemado por el imperio espaol, pero indomable y valiente que derrot ms de una vez a los conquistadores; hoy, la naturaleza lo coloca en duro trance que cuestiona el planeamiento urbano y el descuido de los gobernantes, ms interesados en saquear las riquezas que en proteger a su poblacin humilde y laboriosa.



No puedo expresar solo una solidaridad formal o disfrazada, pues me une la historia y la existencia con ese pueblo-ciudad, ah qued el testimonio del primer paro cvico del 20 de mayo de 1974 y el segundo de 1982, que me condujeron a lo que hoy soy, un rebelde enrolado en el ELN para intentar buscar soluciones de fondo al dolor que vive toda la poblacin humilde de Colombia, porque hoy Mocoa es Colombia.



No es formal mi sentimiento ni mi dolor, pues pienso en las vctimas, los muertos, los heridos, los desparecidos, los hurfanos, porque son mis hermanos, los hijos de mis hermanos, donde estarn mis familiares; que al igual que todos los siento mos. Sus dolores, angustias e incertidumbres tambin son mos. Quisiera que el dolor no fuese tan intenso, pero es inevitable, vivo lo mismo que ustedes, hoy y siempre sentir lo mismo.





Reciban, por lo menos, mi abrazo y mi amor infinito.