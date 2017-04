A multiplicar esfuerzos y unir voluntades

Quito, Ecuador 4 de abril 2017



Seoras y seores



REDPRODEPAZ



MESA SOCIAL PARA LA PAZ



POR UNA PAZ COMPLETA



Bogot D.C





Reciban un cordial y fraterno saludo de parte de la Delegacin de Dilogo del Ejrcito de Liberacin Nacional.



Acusamos recibo de su carta de fecha 16 de marzo del presente ao. Saludamos positivamente el inters de todas y todos ustedes en el punto 1 de la agenda de la Mesa de Quito: "participacin de la sociedad en la construccin de la paz"



Los invitamos a persistir en este propsito, tanto a ustedes como a los dems procesos y organizaciones sociales, que en todo el territorio Colombiano le apuestan a una Colombia en paz, con cambios y justicia social.



En la mesa de conversaciones hemos estado tratando desde los primeros momentos, el tema de la participacin. Pero valga decirlo, al terminar este primer ciclo, no ha salido ningn acuerdo al respecto. Porque el gobierno ha condicionado cualquier avance sobre la participacin, a una imposicin unilateral sobre el tema de las retenciones, no obstante que este punto est contemplado para acordarse en la submesa sobre "acciones y dinmicas humanitarias".



El gobierno, en esta ocasin, una vez ms ha decidido romper con la bilateralidad propia del proceso y regresar a las imposiciones y a la unilateralidad, olvidando que en el proceso actan dos partes y que todo ha de ser acordado y nada impuesto.



Para tomar definiciones en lo referente al proceso mismo de participacin, mecanismos, metodologa, alcances, etc, estuvimos trabajando en la mesa la realizacin de unos intercambios previos, con distintos sectores de la sociedad tendientes a recoger las iniciativas, propuestas y experiencias de los mismos, sobre la participacin. A estos intercambios los hemos llamado "Audiencias Previas".



Estas Audiencia Previas, en su mayora sern presenciales y a ellas se convocara a distinto procesos y organizaciones sociales, gremios, iglesias, espacios institucionales, plataformas de paz y organismos multilaterales, entre otros.



Una vez realizadas estas audiencias y teniendo la materia prima que arrojaran las mismas, se pasara a las definiciones en la mesa, sobre el proceso mismo de participacin, el cual aspiramos, a que se de de abajo hacia arriba, que sea lo ms amplio, representativo, democrtico e incidente.



Del proceso de participacin o de dilogo nacional en torno a democracia para la paz, transformaciones y derechos de las vctimas, es de esperar que se decanten unos cambios bsicos urgentes, emanados de la sociedad misma, que soporten el proceso y los acuerdos de paz.



Aspiramos a que este proceso de participacin, incorpore componentes de democracia que alumbren nuevas realidades para una Colombia de cambios y paz.



Esperamos que iniciando el segundo ciclo, el gobierno se disponga a llegar a acuerdos en el tema de participacin y que como momento previo, podamos avanzar en las llamadas Audiencias Preparatorias. En este caso, de parte nuestra estaremos recogiendo los planteamientos de su carta y propondremos, que en la mesa nos reunamos con ustedes, para intercambiar las propuestas e iniciativas, que plantean en su carta.



Compartimos plenamente la consideracin que hacen en su misiva: "Se requiere un amplio consenso sobre el diseo mismo para que tenga legitimidad ante la sociedad colombiana".



Es claro que estos procesos son complejos. Lograr la participacin, su amplitud y los alcances de la misma, requerir de la presin y la exigencia de la sociedad misma y en especial de las grandes mayoras, a las cuales histricamente les ha sido negada la participacin.



Por ello, va nuestra voz de aliento para ustedes y para los otros muchos sectores, fuerzas y procesos, que estn comprometidos con la bsqueda de los cambios, la paz y la continuidad de estos procesos, a persistir, a multiplicar esfuerzos y a unir voluntades, para que sus voces y su capacidad de presin se multiplique y logren la fuerza necesaria para ser escuchados, participar e incidir en los rumbos del proceso y el pas.





Cordialmente.