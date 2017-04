Semblanza

Milton Hernandez, Comandante eterno

Revista Insurreccin

Como si la historia le hubiese reservado una fecha inolvidable para que partiera a la posteridad, Milton Hernandez muri el 9 de Abril de 2007, cincuenta aos despus del asesinato del lder popular Jorge Eliecer Gaitn.



El canciller del ELN, como era conocido por las dems fuerzas guerrilleras de entonces el comandante Milton, dedic sus ltimos 10 aos a representar al ELN ante las dems fuerzas guerrilleras, varios pases y organizaciones hermanas.



Su carcter unitario despojado de sectarismos, le hizo ganarse la confianza y el cario de los revolucionarios y amigos, al tiempo que representaba con altura al ELN.



Su mirada y comprensin revolucionaria lo hizo autntico bolivariano al entender a plenitud que cualquier proceso revolucionario del carcter que sea, requiere de la unidad continental para que se consolide y en tal sentido fue consecuente por aportar en ello, desde su ser de militante eleno, que lo haca vibrar con los desarrollos y sufrir con las derrotas en la patria de Bolivar.



Su trayectoria revolucionaria naci como lder estudiantil en Medelln, la capital del departamento de Antioquia, donde se una los trabajadores del Bloque sindical Independiente, para generar organizacin de base campesina, convencido de la urgencia de generar los embriones del Poder Popular cuando avanzaba la dcada de los 70 del pasado siglo.



Milton se hizo militante del ELN en una de las estructuras urbanas de Medelln, donde el ELN tena influencia poltica entre los trabajadores y en el sector estudiantil. Por esos aos, un importante contingente de jvenes de la izquierda colombiana haca su aporte a la revolucin nicaragense que poco despus triunfara, dando un lugar destacado a varios mrtires que regaron su sangre en las calles de Managua y a quienes Milton en nombre del ELN alist para hacer all su esfuerzo internacionalista.



Como constructor de la Estructura urbana del ELN, sus mritos lo llevaron a ser nombrado por la estructura elena de Antioquia junto a otros valiosos cuadros del orden nacional para constituir la Direccin Nacional Provisional, en cuya misin fue capturado mientras este organismo realizaba un evento en la regin de Surat Santander, cerca de Bucaramanga su capital.



Juzgado por rebelin pag la condena impuesta por el rgimen y al salir pas a la clandestinidad para luego ser reelegido en el II Congreso del ao 1986, como miembro pleno de la Direccin Nacional.



Con su carcter alegre y jovial tena la capacidad de burlarse de los dems y de si mismo sin ofender. Encontraba con impresionante facilidad la manera de generar alegra en los momentos tensos de las discusiones por contradicciones polticas o en las penurias de la vida guerrillera y despus de cada acontecimiento o momento difcil construa con mucha creatividad chistes y ancdotas que ponan a todo mundo a rerse hasta el cansancio.



Milton fue trasplantado de rin y cuando su vida se agotaba, nos dio muestras de templanza y serenidad dignas de ejemplo; siempre nos repeta cuando le hacamos caer en cuenta de sus problemas de salud, "tengo limitaciones de salud como muchos, pero no soy enfermo".



Batall como revolucionario hasta sus ltimos momentos y muri en el ao 2007, mamando gallo y echando chistes porque a la muerte no le dio el gusto de que lo derrotara.



Milton como los grandes, ser eterno porque siempre camina y lucha desde nuestro ser de revolucionarios y hasta el final, como parte de un pueblo que busca la libertad y la dignidad.