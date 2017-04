EE.UU. arroj su bomba ms grande en el distrito de Achin, provincia de Nangarhar, Afganistn

Estados Unidos cometi un crimen de guerra cuando el martes 13 de abril de 2017 arroj la mayor arma no nuclear nunca usada antes, la GBU-43 / Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), una asesina que no discrimina, sobre los afganos-pastunes del distrito de Achin de la provincia de Nangarhar en Afganistn. Aproximadamente 100.000 civiles afganos-pastunes viven en ese denominado remoto distrito. Muchos pueblos como el de Assad Kheilo y el pueblo de Mohmandzai estaban entre los presuntos objetivos, o cerca de ellos, de los mercenarios del Desh. Con un radio de explosin en superficie de un par de millas de ancho, el mundo no puede ver la carnicera civil ni los cuerpos de los inocentes civiles afganos-pastunes o los cuerpos y los rostros de llanto de los bebs que fueron vaporizados o volados en pedazos minsculos cuando fueron ilegalmente asesinados por esta monstruosa bomba que no discrimina, ordenada y desencadenada por Trump y sus militares belicistas que quieren matar a los aldeanos pastunes que estn en el medio de esta guerra entre los mercenarios de la CIA y el Desh, para controlar el trfico de herona en esa regin. Quin ser la voz de estos civiles afganos-pastunes desconocidos, que recibieron la mierda lanzada sobre ellos por Trump? Lamentablemente ser difcil encontrar alguna evidencia o rastro de sus cuerpos o de su existencia, ya que Trump se asegur de ello.