Entrevista a Joaqun Miras Albarrn sobre Praxis poltica y Estado republicano. Crtica del republicanismo liberal

El 'iusnaturalismo' no era una filosofa del derecho, sino lo que hoy denominaramos filosofa moral o poltica-moral

Entre otras muchas cosas, algunas de ellas recordadas y comentadas en anteriores conversaciones aqu publicadas, Joaqun Miras Albarrn es miembro fundador de Espai Marx y autor de Repensar la poltica y Praxis poltica y Estado republicano.

Me salgo ahora del guin si me permites. Como sabes, Manuel Sacristn slo public un artculo de filosofa del derecho. De la idealidad en el derecho es su ttulo. Est en el segundo tomo -Papeles de filosofa- de sus Panfletos y materiales. Copio dos de sus observaciones: 1. Segn la doctrina tradicional, slo el derecho natural prohibitivo -no matars, por ejemplo- es vinculante de modo absoluto para el legislador y para el juez. Esta doctrina es la justificacin directa del conservadurismo del iusnaturalismo tradicional. El cientfico y filsofo ingls Bernal ha llamado la atencin sobre la concepcin negativa, privativa, de la vida moral en general y de la libertad en particular que subyace a doctrinas de ese sesgo. 2. El mstico, encendido iusnaturalista Rommen hace compatible con el derecho natural la discriminacin contra los hijos ilegtimos, y utiliza conceptos del derecho poltico nazi de Schmitt para sostener la tesis de que siempre se han respetado ciertos principios jurdico-naturales, llegando por este camino incluso a tranquilizar la conciencia jurdica del padre de Eutifrn. Al lado de eso no tiene ya, naturalmente, demasiada importancia la declaracin por Rommen de que la huelga general es contraria al derecho natural, sin que por ello el piadoso autor se sienta obligado a calificar jurdico-naturalmente el lock-out.

El tercer fragmento es de otro artculo, inicialmente una conferencia. Hemos hablado de ella en alguna ocasin: Studium generales para todos los das de la semana, de 1963 (en Intervenciones polticas, pp. 30-49). Dice aqu:

No se puede decir que ste sea el caso de las asignaturas que en nuestras actuales facultades de Derecho representan presuntamente los niveles filosficos: el llamado Derecho Natural y la llamada Filosofa del Derecho. Ni el llamado Derecho Natural ni la llamada Filosofa del Derecho son el fundamento metodolgico del derecho positivo concretamente dado, ni una generalizacin empricamente coherente con ese derecho positivo. Ambas asignaturas son ms bien conjuntos de postulados ideolgicos arbitraria y gratuitamente pegados a cualquier derecho positivo compatible con una determinada base econmico-social, y tienden a disfrazar los supuestos reales y, por tanto, tambin los metodolgicos, de la construccin de dicho derecho positivo. En esta misma aula vimos hace algn tiempo cmo un iusnaturalista de la fama de Rommen poda cohonestar con el postulado ideal la muerte del extranjero en derechos primitivos, explicando que eso no es occisio innocentis porque para tales derechos primitivos el extranjero no es non-nocens. Esto equivale a confesar que los supuestos reales y metdicos del derecho positivo son las concepciones generales, empricamente dadas, de una sociedad -en este caso, su concepcin de la inocencia- y no el arbitrario postulado iusnaturalista, as reducido a mero desahogo retrico formal.

Por lo dems, en las clases de Metodologa de las ciencias sociales del curso 1983-84, Joan Benach la transcribi hace ya muchos aos, Sacristn caracterizaba en los trminos siguientes el iusnaturalismo o teora del derecho natural:

La base que hay detrs de la idea de codificar el Derecho en un cuerpo armonioso, integrado (...), es lo que se llama el iusnaturalismo o teora del derecho natural, la idea -que es una idea muy antigua, viene desde el derecho griego y romano- de que por debajo de las leyes positivas de una sociedad hay un Derecho natural, un Derecho de la naturaleza, el cual, en el caso de los viejos derechos griego y romano y los de los consultos romanos, se supone que es la base de la ley, pero, en cambio, en la mentalidad del movimiento codificador de finales del XVIII y principios del XIX se concibe ese Derecho Natural ms bien en choque con el derecho tradicional, cosa bastante comprensible desde el punto de vista de la sensibilidad moderna. Si se tiene en cuenta que ese Derecho tradicional era el Derecho feudal, hay una especie de cohesin, de armona de pensamiento, que unifica la idea de Derecho natural con los conceptos bsicos de la nueva sociedad, ya surgida en el siglo XVIII o que est cuajando a finales del siglo XVIII...

Igualmente, en su ltimo curso de doctorado 1984-85, Sacristn se expresaba del modo siguiente sobre las caractersticas del derecho natural:

El derecho natural es una asignatura todava en muchas facultades de derecho y es parte del departamento de filosofa del derecho. Pretende un tipo de investigacin sobre el derecho, pero no emprica, no destinada a averiguar ni a estudiar cul es el derecho legtimamente existente, cul es el cdigo civil o el cdigo de comercio que de verdad existe, sino destinada a estudiar lo que sera derecho natural, puramente racional. De ah la expresin derecho natural (...) la idea misma es muy antigua. Es ya propia de los jurisconsultos romanos. De ellos viene la idea de derecho natural que es la idea de un derecho que fuera previo y ms profundo que cualquier derecho positivo. Y propio de la naturaleza humana. Pues bien, en los siglos XVII y XVIII, el iusnaturalismo... previo a la ley, se haba desarrollado mucho, muy en relacin con la constitucin de la moderna sociedad mercantil, burguesa, incipientemente capitalista, la cual tena entre sus necesidades culturales y polticas la de no quedar sujeta a los lazos del derecho privado tradicional. Era muy natural, muy obvio, que una nueva cultura social y econmica, un nuevo modo de produccin basado entre otras cosas en la liberacin de ciertos vnculos jurdicos para el trfico comercial y econmico que conocemos todava hoy, levantaran la idea de un derecho natural previo a y, muchas veces, en pugna con los vnculos tradicionales expuestos por el derecho feudal a la vida econmica. Por ejemplo, aduanas locales, derechos territoriales.

Pues bien, a partir de estos siglos, se haba desarrollado mucho en el iusnaturalismo que produjo autores de mucha importancia, como Grotius y Pullendorf. Los dos estn traducidos, pero no son lecturas muy agradables. Es claro que el movimiento codificador de principios del XIX tiene mucho que ver con el iusnaturalismo, pero esta vez laico. El iusnaturalismo clsico es muy teolgico, es el derecho natural que se supone que caracteriza a la naturaleza humana y se entiende muchas veces como promulgado directamente por la divinidad. A diferencia del derecho positivo que sera, en cambio, el promulgado accidentalmente por los poderes humanos en el curso de la historia.

Los codificadores del principios del XIX que son, generalmente, personajes ideolgicamente relacionados con la revolucin francesa, practican un iusnaturalismo ms laico pero emparentado con el tradicional, con la idea de un derecho lgico, natural, absoluto, previo a los hechos y muchas veces en pugna con las leyes. Por ese rasgo racionalista y revolucionario de ruptura con el derecho tradicional y constitucin de un nuevo derecho puramente lgico, era natural que el primer pas en el que el movimiento codificador cuaja verdaderamente en un nuevo cdigo de derecho sea Francia, la Francia de la revolucin.

Perdona por la extensin. No s si todo esto que he copiado aqu te sugiere algn comentario

Creo que en las diversas citas que incluyes hay una cierta divergencia o evolucin de opinin, o quiz, de cambio de enfoque. De unas primeras opiniones que juzgan el derecho natural, junto con las filosofas del derecho actuales -analtica, neopositivista, etc- , explicadas en las facultades de derecho, en relacin con la verdadera forma de elaboracin de derecho, como una inutilidad inservible, a unas posteriores, las ltimas sobre todo, en que se hace reflexin sobre el derecho natural y la filosofa del derecho de forma histrica.

Pero deseo comenzar por una previa. Creo que se suele producir una gran equivocacin al evaluar qu era la Filosofa del derecho natural, debido, precisamente, a su nombre, y debido a la posterior aparicin, en las facultades de derecho , desde el siglo XlX, de una asignatura denominada filosofa del derecho.

Es importante lo que sealas

Pero el Iusnaturalismo no es, no era una filosofa del derecho, tal como se puede ver en los textos de, por ejemplo, Francisco de Vitoria: por ejemplo, en su apologa del tiranicidio etc. Era lo que hoy denominaramos una Filosofa Moral o Filosofa Poltico Moral, cuyo fundamento era, cierto, la religin, la teologa, la cosmovisin religiosa. Sus autores eran filsofos telogos. La legislacin a la que se referan, era la elaborada por un legislador trascendente, Dios, y no entraban en la elaboracin cotidiana del derecho positivo, no era este su oficio. Los diez mandamientos, con las debidas excepciones, porque aqu, y a diferencia de los autores que cita Sacristn, no es que no solo la muerte, el no matars, ponga de acuerdo a todos los que lo comparten. Es que hay cuatro puntos que deben ser asumidos por todos, y uno incluye el derecho de sublevacin contra el tirano y el justo tiranicidio, el s matars, si el poder, el prncipe trata de atentar contra esos principios normativos intocables. Es una filosofa capaz de justificar, de legitimar una Revolucin, la subversin del orden. Y se enfrenta con otras filosofas que justifican la autoridad y sus actos, sean estos cuales fueran, porque los reyes han sido herederos de un poder divino o porque son descendientes primognitos de Adn, como escribe en el mismo siglo XVll, el ingls Fillmer-. No s si Bernal, britnico, tena en cuenta esto.

Como toda filosofa sensata, el iusnaturalismo sabe que la ley positiva es una elaboracin humana y que depende de las relaciones de poder. Que la ley puede ser injusta, y eso es poner la reflexin sobre lo que es justo y lo que es justicia como previa a la ley. No es justo lo que la ley promulga, porque eso puede ser legal pero injusto. La ley espaola, de la conquista, que obligaba a las comunidades indias andinas a tributar en moneda, con lo que las comunidades se vean obligadas a aceptar voluntariamente la Mita o envo de miembros de la comunidad al trabajo en las minas, para poder tener numerario con qu pagar, sa, era una Ley, no por ello era justa Es una ley la que ha reducido el acceso al sistema sanitario pblico espaol, que era universal; pero no es justa. Y tambin el franquismo desarroll su cuerpo legislativo, injusto por tirnico. Pero eran leyes; o lo son solo para los que piensan que ley es eso que sale en las gacetas oficiales, no normas elaboradas y perimibles- como consecuencia de la voluntad no fictio iuris, no delegada-, de la soberana popular.

Segn la filosofa analtica, esos casos que yo incluyo como ejemplos de norma legal injusta, todo eso, no es injusto pues no deja excluido derecho alguno, dado que es derecho lo que la ley estatuye como tal, es ciudadano quien la ley reconoce como tal, etctera. Como vemos esta tautologa, la de las filosofas del derecho hoy en boga, es prodigiosa. Pero tiene un mrito

Qu mrito?

Nos revela, eso tambin, que el trmino derecho es usado en dos sentidos, uno legal y otro moral, extrajurdico, poltico moral, que es el que ellos combaten. El moral, ese que es de sentido comn para todos, y es objeto de reflexin por el iusnaturalismo y por todas las fuerzas de izquierda, y por toda persona que se considere injustamente tratada o explotada-, es rechazado por la filosofa del derecho actual, que viene siempre a justificar la ley existente, lo que hay.

La escuela filosfica salmanticense vuelvo al tema que nos ocupa- justificaba su filosofa poltico moral, como inspirada en un orden natural divino, es cierto. Tal como Manuel Sacristn explica en las citas de la segunda mitad que t me propones, dicha escuela filosfica surge contra las concepciones de derecho y justicia feudales, el derecho corporativo, el hecho de que unos poseen ms derechos privados que otros privi-legium, privilegios- por ser de un grupo, una corporacin, o por ser de una estirpe familiar y tambin contra el nuevo poder absoluto que aparece ante estos filsofos. Y teoriza la universalidad del gnero humano, en nombre de la divinidad. Teoriza que la comunidad no pertenece al rey, porque la suerte de cada individuo y la de la misma comunidad han sido entregados por Dios a los hombres. Esta es la piedra de toque de esta filosofa, institucionalista al hilo del el institucionalismo aristotlico; escuela que se enfrenta, tambin y en consecuencia a las teoras apologticas humansticas de su poca, -no solo al feudalismo- que declaraban que el mundo se redimira gracias a la bondad de los prncipes cristianos humanistas, cuyo poder y voluntad eran incontestables y que, si no eran redimidas por ellos, pues, paciencia y barajar-. Teoras expuestas por Erasmo, por Moro, por Antonio de Guevara, cuyo libro Relox de Principes fue, en su tiempo, un west seller internacional -todos ellos, cortesanos, y dedicados a regalar los ojos de sus prncipes con elogios en letras de molde, etc- y sobre todo lo cual nos explica largo y tendido Quentin Skinner en su libro, clsico, Los fundamentos del pensamiento poltico moderno.

El libro de este autor, libro excelente, clsico, dedica mucha extensin a lo que l todava denomina, en la poca de su publicacin, Escolstica espaola y tomismo resurgido- y a la que considera fundamental en la gnesis del pensamiento poltico moderno. No es mi pretensin extenderme sobre la importancia de la escuela de Salamanca. S deseo destacar el hecho de que este autor s sabe situar su inters: no en lo jurdico, s en lo poltico, porque no son juristas, son filsofos elaboradores de pensamiento o filosofa poltica.

Una filosofa poltica, la de la Escuela Iusnaturalista salmanticense, que se elabora desde la nica weltanschauung o Visin del Mundo/ Cosmovisin histrica existente en ese largo periodo.

La religiosa, como decas antes

Exacto, la religiosa. La Cosmovisin nica en que se expresaban todas las experiencias sociales, incluidas las de los nuevo grupos sociales emergentes, y que eran las que daban lugar a las disputas teolgicas, cuyos diversos puntos de vista eran orgnicos de las mismas. Pero sobre esto, ya me he expresado.

Tambin el iusnaturalismo fue mbito de luchas sociales, terreno ideolgico filosfico de articulacin y expresin de distintas posiciones sociales en lucha, claro. Pero con la entrada en el siglo XVlll, y la lucha por la desigualdad, que impone el grueso de la Ilustracin me remito al ttulo del libro de Gonzalo Pontn- esta filosofa iusnaturalista, igualitaria y universalista, en Francia -y vamos a lo que me interesa recordar- va quedando arrumbada y solo es compartida por sectores minoritarios, pro populares, que postulan la universalidad de los derechos, y por los mismos sectores sociales populares, los campesinos catlicos, que elaboran y reflexionan sus experiencias de lucha a tenor de lo que se les ha predicado desde los plpitos inveteradamente. Este pensamiento filosfico ideolgico, pasa a ser la caja de recursos intelectuales que permite al campesinado organizado cristiano francs, darse explicacin de s mismo, y que permite a sus intelectuales orgnicos elaborar sus ideas y las crticas a las del enemigo. Y posibilita la elaboracin de las ideas y proyectos revolucionarios. Lo mismo que era la Biblia el material intelectual que permita a los taboritas bohemios de las guerras revolucionarias husitas y a todos los husitas en general, y a los campesinos pobres ingleses del XVll, reflexionar, pensar su experiencia de lucha, y elaborar su proyecto de praxis etc: Cuando Adn cultivaba la tierra y Eva cardaba la lana, dnde estaba el seor feudal? Nuestro Toms Mnzer teorizaba el comunismo en nombre del Espritu Santo, como inspiracin de l a la comunidad de santos, constituida por los pobres sublevados.

Creo que el grueso de esta contraargumentacin ma sera aceptado de buena gana por Manuel Sacristn, cuyos conocimientos historiogrficos eran vastsimos.

Creo que s, tradujo tambin mucho en este campo. De su aceptacin de lo que sealas, seguramente das en el clavo

Hay al final de las citas que me propones, una de Sacristn con la que no estoy de acuerdo y no s si habra acuerdo con l. Es cuando compara el derecho del siglo XlX con el iusnaturalismo del XVlll, y considera al derecho burgus decimonnico, revolucionario --, y mucho mejor que el anterior, por el hecho de ser laico.

Este juicio tiene consecuencias tanto para la evaluacin de las luchas revolucionarias del pasado y sus filosofas orgnicas, como para la evaluacin de los mritos de los luchadores y activistas del presente. Me explico.

Adelante con tu explicacin. Pero dejmoslo para la prxima conversacin.

