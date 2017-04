Nace la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres

"Las mujeres no son ganado para satisfacer el deseo de unos pocos"

Infolibre

Un total de 50 organizaciones de mujeres y colectivos LGTBI han creado la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres para evitar la legalizacin de "esta explotacin reproductiva" en Espaa y advertir a la sociedad y a todas las formaciones polticas de que "las mujeres no son ganado para satisfacer el deseo de crianza de unos pocos".As lo han indicado este lunes 17 de abril sus portavoces durante la presentacin de esta plataforma en Madrid, donde han denunciado que el lobby que promueve la gestacin subrogada en Espaa est "inundando" los medios y la redes, "amenazando los derechos de las mujeres".La Red cuenta de momento con el apoyo de medio centenar de asociaciones y plataformas, pero sus representantes pretenden "triplicar" este respaldo en las prximas dos semanas, segn ha informado Europa Press.Concretamente el prximo 6 de mayo, con motivo de la inauguracin de la feria Surrofair de Madrid, que se celebrar en el hotel Meli Avenida de Amrica, esta plataforma ha convocado una protesta contra la celebracin de este evento que "choca contra la legalidad vigente y con los derechos del nio"."Las administraciones pblicas el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad deberan prohibir la posibilidad de que la feria se realice con la ley en la mano", ha afirmado la presidenta de No Somos Vasijas , Alicia Miyares, que ha advertido de que la gestacin subrogada supone la renuncia de la gestante a la filiacin del nio, "un derecho fundamental" que en Espaa se garantiza en el parto"."Se imaginan un contrato en el que una de las partes renuncia irrevocablemente a su derecho al voto?" se ha preguntado, para aadir que es algo "absolutamente abusivo".Miyares ha insistido en que es una "prctica ilegal" y "no una tcnica de reproduccin asistida ms", al tiempo que ha sentenciado que la gestacin y el parto de un nio "no es comparable con la donacin de vulos", como afirman los defensores de la subrogacin: "La comparacin ofende". "Aqu no se dona nada, una criatura no se dona. Hay lmites ticos y jurdicos", ha aseverado.Por su parte, y en representacin del movimiento LGTBI, el vicepresidente de Somos Diferentes, Ramn Martnez, ha afirmado que este colectivo se suma a la red siete organizaciones por ahora y ha criticado que se haya asociado "de forma interesada" el "alquiler de vientres" con las parejas de homosexuales varones. En este sentido ha defendido la acogida y la adopcin de nios para ejercer la crianza: "La solucin no es pasar por encima de los derechos de las mujeres".La presidenta del Partido Feminista, Elena Rbada, ha afirmado que la gestacin subrogada "est muy cerca de las redes de trata de seres humanos" y ha subrayado que existe jurisprudencia en contra de este sistema y dos directivas europeas en el mismo sentido. "Por qu no es tico el trfico de rganos y si el alquiler de vientres? Es libre sobre su propio cuerpo una mujer que pasa necesidades?", ha cuestionado.Preguntadas si en Espaa cabra un sistema altruista como el de Canad o Reino Unido, como defiende Ciudadanos, y en el que no habra una contraprestacin econmica por gestar, Miyares ha sentenciado que se trata de una "mentira" y una "tapadera" para garantizar el reconocimiento inmediato en Espaa de la filiacin de nios gestados por "vientres de alquiler" en el extranjero.A su juicio, es "muy difcil" que en Espaa, donde hay demografa negativa, haya mujeres dispuestas a gestar bebs para otras parejas. "Lo que quieren es una ley, aunque sea restrictiva, para registrar a los nios nacidos en el extranjero", ha aseverado la presidenta de No Somos Vasijas, al tiempo que ha denunciado la "opacidad" que hay en torno al registro de estos nios, ya que se desconoce exactamente cuntos son registrados en estas circunstancias.Las portavoces de la nueva red desconfan de que se llegue al millar al ao y sealan que esta cifra puede estar alterada por los "interesados" en esta prctica para hacer creer que se trata de una necesidad. Adems sealan que al no reflejarse en el Registro Civil la procedencia de estos nios, las parejas de heterosexuales les "impide" conocer su origen, "vulnerando la Convencin de los Derechos del Nio de la ONU".Por ltimo, las representantes de esta red han admitido que su posicin frente a los " vientres de alquiler " es similar a la de colectivoso de la propia Iglesia Catlica, de la misma forma que los partidos polticos de izquierda pueden coincidir con esta ltima en el "rechazo de la pena de muerte".Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/17/nace_red_estatal_contra_alquiler_vientres_las_mujeres_son_ganado_para_satisfacer_deseo_unos_pocos_63912_1012.html